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పూజగదిలో 'వీటిని' ఉంచకండి! - మనసంతా కేంద్రీకరించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?

"పూజామందిరం" ఎక్కడ ఉండాలో తెలుసా? - ఈ వస్తువులను దేవుడిగదిలో ఉంచొద్దంటున్న ఆధ్యాత్మికవేత్త!

Vastu Tips for Pooja Room
Vastu Tips for Pooja Room (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 2:05 PM IST

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Vastu Tips for Pooja Room in House : అందరి ఇళ్లలో భగవంతుడిని పూజించడానికి చిన్నదో పెద్దదో ఒక పూజగది ఉంటుంది. అందులో తమ ఇష్టదైవాన్ని ప్రతిష్ఠించి నిత్యం శ్రద్ధతో పూజలు చేస్తుంటాం. అయితే, హిందువులలో చాలా మంది వాస్తుశాస్త్రాన్ని బలంగా నమ్ముతారు. ఇదే క్రమంలో పూజగది విషయంలోనూ రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. పూజామందిరం ఇంట్లో ఏ దిశలో ఉంటే మంచిది? ఎలా ఉండాలి? ఏ ఏ వస్తువులను పూజగదిలో ఉంచొద్దు? అనే ప్రశ్నలు చాలా మంది మదిలో మెదులుతుంటాయి. వీటన్నింటికి సమాధానం తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పూజగదిని ఏ దిశలో ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిదో ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త నూతి శివానందం ఈవిధంగా వివరిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఈశాన్యంలో పూజామందిరం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు. ఈ దిశలో ఏర్పాటుచేసుకోవడం వల్ల ధ్యానం, పూజ ప్రశాంతంగా సాగిపోతాయి. అంతేకాదు, ఇంట్లో ప్రసరించే సూర్యుడి లేలేత కిరణాలు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ స్థలం ఉన్నట్లయితే ఇంటి మధ్యలో పూజగది ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇంకా మంచిదంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త శివానందం. స్థలం లేనట్లయితే వంటింట్లోనే ఈశాన్య దిక్కున పూజామందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

పూజగది ఎట్టి పరిస్థితిలో పడక గదుల్లో ఉండకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఇక పూజ గదిలో విగ్రహాలను ఈశాన్యం, తూర్పు లేదా పడమర దిక్కున పెట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకు కారణం సూర్యకిరణాలు మార్నింగ్ ఈశాన్య, తూర్పు దిక్కు నుంచి, సాయంత్రం పడమర నుంచి ప్రసరిస్తాయి. ఇవి విగ్రహాల మీద పడి భక్తి భావనను పెంపొందిస్తాయంటున్నారు. అదే, మీరు పూజామందిరంలో విగ్రహాలను ఉత్తర దిశలో పెట్టినట్లయితే ప్రార్థించేవారు దక్షిణ ముఖంగా కూర్చోవలసివస్తుంది. కానీ, ఇది వాస్తు రీత్యా మంచిది కాదని చెబుతున్నారు.

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ఇవి పూజగదిలో ఉంచొద్దు :

  • మనలో చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే, విరిగిన విగ్రహాలు, చిరిగిన చిత్రపటాలను పూజగదిలోనే ఉంచి పూజలు చేస్తుంటారు. కానీ, ఇది మంచిది కాదు. దేవుడిగదిలో విరిగిన విగ్రహాలు, చిరిగిన చిత్రపటాలు ఉండకూడదని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త నూతి శివానందం.
  • అలాగే, పూజగదిలో ఉండే విగ్రహాలను ఒకదానికి ఎదురుగా ఒకటి పెట్టకూడదంటున్నారు. మనం విగ్రహాలను చూస్తూ పూజించాలే గానీ అవి ఒకదాన్ని మరొకటి చూస్తున్నట్టుగా ఉంచకూడదని సూచిస్తున్నారు.
  • ఇకపోతే పూజ సామాన్లను గదిలో ఆగ్నేయ దిక్కున భద్రపరచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అదేవిధంగా, ఆ సామాన్లు విగ్రహాలకు, మనం కూర్చోవడానికి అడ్డు లేకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • కొందరు మరణించిన పెద్దల మీది గౌరవ భావంతో వారి పటాలు పూజామందిరంలో ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అలా ఏర్పాటు చేసుకోవడం సరి కాదంటున్నారు. అవి మన దృష్టిని మరల్చడమే కాదు, బాధాకరమైన విషయాలను జ్ఞాపకం తెచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
  • అలాగే, దేవుడిగదిలో బంగారం, ధనం వంటి విలువైన వస్తువులను దాచకూడదని చెబుతున్నారు. పూజగదిని ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
  • పూజగదికి రెండు తలుపులు ఉన్న ద్వారాన్నే ఎంచుకోవాలి. దానికి తప్పనిసరిగా గడప ఉండాలి. ఇక అందులోని గోడలకు తెలుపు, లేత పసుపు, లేతనీలం వంటి లేత రంగులే వేయించుకోవడం మంచిది. దీని వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి దేవుడిపై దృష్టి నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త నూతి శివానందం.

Note : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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