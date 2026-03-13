భూదేవిలో ఐక్యమైన సీతాదేవి- ఆ ప్రదేశం ఎక్కడుందో తెలుసా?
రామాయణంలోని ఉత్తరకాండలో చెప్పబడిన సీతాదేవి భూమిలో లీనమైన స్థలం ఎక్కడుందో తెలుసా?
Published : March 13, 2026 at 5:01 AM IST
Sita Samahit Sthal Story : రామాయణ గాధ ప్రతి ఒక్కరికి చిరపరిచితమే! శ్రీ వాల్మీకి రామాయణంలో మొత్తం ఆరు కాండలు ఉన్నాయి. అవి వరుసగా బాలకాండ, అయోధ్యకాండ, అరణ్యకాండ, కిష్కింధకాండ, సుందరకాండ, యుద్ధకాండ. అయితే ఉత్తర రామాయణం పేరుతో ఏడో కాండ కూడా ఉందని, దానినే ఉత్తరకాండ అని అంటారని మనకు ప్రాచీన గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ఉత్తరకాండలో శ్రీరామ పట్టాభిషేకం అనంతరం రామరాజ్యం గురించి, సీతమ్మ వారి వనవాసం గురించి, లవకుశులు జననం గురించి, సీతమ్మవారు భూదేవిలో ఐక్యమైన ఘట్టం గురించిన వివరం ఉంది. ఆ ప్రకారంగా సీతాదేవి భూమిలో చేరి తన అవతారం చాలించిన ప్రదేశం ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని సీతా సమాహిత్ స్థల్ అని అంటారు ఈ కథనంలో ఆ పవిత్ర ప్రదేశం గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సీతా సమాహిత్ స్థల్ ఎక్కడుంది?
సీతా సమాహిత్ స్థల్ ప్రాంతాన్నే " సీతామర్హి" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భదోహీ జిల్లాలో ప్రయాగ్రాజ్ వారణాసి నగరాల మధ్య గంగా నది తీరంలో ఉంది.
సీతమ్మ వనవాసం
వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం రావణ సంహారం తరువాత శ్రీరాముడు సీతాసమేతంగా అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి పట్టాభిషిక్తుడవుతాడు. కొంతకాలం సీతారాముల అన్యోన్య దాంపత్యం కొనసాగుతుంది. అటు తర్వాత లోకాపవాదు కారణంగా శ్రీరాముడు నిండు గర్భిణి అయిన సీతాదేవిని అడవికి పంపుతాడు. అప్పుడు ఆమె వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొంది, లవకుశులకు జన్మనిస్తుంది.
శ్రీరాముని కలిసిన లవకుశులు
కొంతకాలం తర్వాత మహర్షుల ఆదేశం మేరకు రాముడు నైమిశారణ్యం ప్రాంతంలో అశ్వమేధ యాగాన్ని నిర్వహిస్తాడు. ఆ యాగాశ్వాన్ని వాల్మీకి ఆశ్రమంలో లవకుశులు బంధిస్తారు. స్వయంగా శ్రీరాముడే ఆ యాగ అశ్వాన్ని విడిపించడానికి ఈ ప్రాంతానికి చేరుకుంటాడు. అప్పుడు ఆ లవకుశులను తన కుమారులుగా గుర్తించిన శ్రీరాముడు బిడ్డలతో సహా సీతాదేవిని సగౌరవంగా తిరిగి అయోధ్యకు ఆహ్వానిస్తాడు. ఆ సమయంలో శ్రీరాముడు తిరిగి సీతను అగ్ని ప్రవేశం చేసి తన పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకోమని కోరినట్లుగా కొన్ని రామాయణాల్లో వివరించి ఉంది.
భూదేవిలో ఐక్యమైన సీతాదేవి
సీతాదేవి రామునికి తన బిడ్డలను రాముడికి అప్పగించి తన బాధ్యత పూర్తైనట్లు భావించి తన తల్లి అయిన భూమాతను వేడుకుని భూమాతలో లీనమవుతుంది. సీతాదేవి భూమిలో కలిసిన పవిత్ర స్థలం ఇదేనని ప్రతీతి! ఈ ఘటన మొత్తం జరిగింది సీతామర్హి ప్రాంతంలోనే అని రామాయణంలో వివరించి ఉంది.
సీతామర్హి విశేషాలు
నిజానికి ఇది ఒక ఆలయం కాదు స్మారకమని చెప్పాలి. తమసా నది తీరంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సీతాదేవి స్మారకంగా నిర్మించిన ఒక కట్టడాన్ని ఇక్కడ దర్శించవచ్చు. ఈ నిర్మాణం జరగక ముందు ఇక్కడ అమ్మవారి కేశపాశములు తలపించే కేశవాటిక ఒకటి ఉండేదని స్థానికులు చెబుతారు. ఇక్కడ అమ్మవారి కేశాలు కనిపిస్తాయని, ఈ ప్రాంతంలో మొలచిన గడ్డిని పశువులు సైతం తినవని చెప్తారు. స్మారకాన్ని నిర్మించేటప్పుడు ఈ కేశ వాటికను చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉంచారు.
దర్శనీయ స్థలాలు
ఇక్కడే వాల్మీకి ఆశ్రమాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ ఆశ్రమంలోనే జానకీదేవి గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఆశ్రయం పొందింది. అలాగే లవకుశులు జన్మించిన పవిత్ర స్థలమైన సీత వటవృక్షాన్ని కూడా ఇక్కడే దర్శించుకోవచ్చు.
స్మారక కట్టడం
ఇక సీతాదేవి స్మారక కట్టడం స్వామి జితేంద్రానంద తీర్థుల వారి ఆదేశంతో నిర్మించడం జరిగింది. ఈ కట్టడం మొత్తం రెండు అంతస్తులలో నిర్మించి ఉంది. పై అంతస్తులో అద్దాల మండపంలో అమ్మవారి పాలరాతి విగ్రహాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. కింది అంతస్థులో సీతాదేవి భూమిలో చేరుకుంటున్నట్లుగా దర్శనమిచ్చే విగ్రహం జీవకళ ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది. రామాయణ పారాయణం చేసే ప్రతీ భక్తుడికి ఉత్తరకాండలోని సీతా అవతార సమాప్తి ఘట్టం గుండెను బరువెక్కించే విషయం కాబట్టి ఈ ఆలయాన్ని చూడగానే భక్తులు ఒక అనిర్వచనీయమైన భావోద్వేగానికి, భక్తి భావానికి లోనవుతారు. సీతామర్హి ప్రాంతం ప్రయాగ నుంచి కాశీకి వెళ్లే దారిలో ఉంటుంది కాబట్టి కాశీ, ప్రయాగ యాత్ర చేసే వారు తప్పకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తూ అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి గురవుతారు. మనం కూడా సీతామర్హి ప్రాంతాన్ని సందర్శిద్దాం. తరిద్దాం. భుజాత జానకీ మాతా కి జై!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.