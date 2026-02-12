ETV Bharat / spiritual

హైదరాబాద్‌లోనే మరో శిర్డీ -ఈ ఆలయంలో అడుగుపెట్టగానే మనసు ఎందుకు ప్రశాంతమవుతుందో తెలుసా?

హస్తినాపురం సాయినాథుని దివ్యక్షేత్రం- ఆలయ విశేషాలు మీకోసం!

Hasthinapuram Sai Baba Temple
Sai Baba (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 12:48 AM IST

3 Min Read
Hasthinapuram Sai Baba Temple : మహారాష్ట్రలో మారుమూల గ్రామమైన శిర్డీ సాయినాథుని పవిత్ర చరణ స్పర్శతో పరమ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా మారింది. ఫకీరుగా పరిచయమైన సాయిబాబా భక్తుల హృదయాల్లో సద్గురువుగా, సత్యం గల దేవుడిగా శాశ్వతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. ఈ కారణంగానే ఆయనని ప్రతిరోజు దర్శించుకోవాలని, పూజించుకోవాలని భక్తులు తహతహలాడుతారు. అందుకోసం తమ గ్రామాల్లో ఆయనకి ఆలయాలు నిర్మించారు. భక్తిశ్రద్ధలతో అభిషేకాలు చేసి, హారతులిచ్చి ఆ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నారు. అలా భక్తులు నిర్మించుకున్న ఓ సాయిబాబా ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

దైవం మానవ రూపంలో
సాయిబాబాను దత్తాత్రేయ స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. సాక్షాత్తు త్రిమూర్తుల అంశ మానవ రూపంలో మన మధ్య కదలాడినందుకు చిహ్నంగా సాయిబాబాకు అనేక ఆలయ నిర్మించి భక్తులు తమ భక్తి విశ్వాసాలు చాటుకున్నారు. ఆ కోవలోకి చెందినదే హైదరాబాద్ హస్తినాపురంలో వెలసిన సాయినాధుని ఆలయం. ఈ ఆలయ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆలయ విశేషాలు
హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్ మండల పరిధిలోని హస్తినాపురంలో వెలసిన సాయిబాబా ఆలయం సాయినాథుని పై భక్తులకు ఉన్న భక్తి విశ్వాసాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఎంతో మహిమాన్వితంగా భావించే ఈ ఆలయం ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వెలసి ఉంది. ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే పాపరాశిని ధ్వంసం చేసే ధుని కనిపిస్తుంది. భక్తులు ముందుగా ధునికి ప్రదక్షిణలు చేసి, వేపచెట్టు నీడలో గల గురు స్థానాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తరువాతే ప్రధాన మంటపంలో ప్రవేశిస్తారు.

సమ్మోహనపరిచే బాబా విగ్రహం
ప్రధాన మండపంలోకి ప్రవేశించగానే వేదికపై చిరుమందహాసం చేస్తున్న సాయినాథుని దివ్య రూపం దర్శనమిస్తుంది. ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ఒకసారి సాయినాథుని దర్శించుకోగానే మనసుకు ఒక విధమైన స్వాంతన చేకూరుతుందని భక్తులు అంటారు. ఈ ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టిన భక్తులు సాయిని దర్శించగానే ప్రశాంతతను, ఉపశమనాన్ని పొందుతారు. ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలో రామాలయం, ఆ పక్కనే గణపతి మందిరం, నవగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

పూజోత్సవాలు
హస్తినాపురం సాయినాథుని ఆలయంల శిర్డీ సాయిబాబా ఆలయంలో జరిగినట్లుగానే ప్రతిరోజూ అభిషేకాలు, నాలుగు కాలాల్లో హారతి జరుగుతుంది. ప్రతి గురువారం పల్లకీసేవ, పవళింపు సేవలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడ బాబా పల్లకీని ఊరేగించడానికి అనుకూలంగా, ఆలయం విశాలమైన నాలుగు మాడ వీధులు ఉండడం విశేషంగా చెప్పుకోవాలి. ఇక ఏడాదికోసారి శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు, గురుపౌర్ణమి ఉత్సవాలు, ఆలయ వార్షికోత్సవ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.

పల్లకి సేవలో పాల్గొనే విద్యార్థులు
హస్తినాపురం సాయినాధుని ఆలయంలో ప్రతి గురువారం జరిగే పల్లకి సేవలో ప్రత్యేకించి విద్యార్థులు ఎక్కువగా పాల్గొనడం విశేషం. సాయినాధుని పల్లకీ మోసిన విద్యార్దినీ విద్యార్ధులు అత్యున్నతమైన స్థాయిలో ఉత్తీర్ణతను సాధిస్తూ, విదేశాల్లో సైతం ఉద్యోగాలను పొందుతూ వస్తున్నారు. అందువలన ఇక్కడి పల్లకీసేవలో యువతీ యువకులే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ వుంటారు. అంతేకాదు వివాహం కావాల్సిన వారు ఒకసారి సాయినాధుని పల్లకి మోస్తే ఏడాది తిరిగేసరికల్లా వివాహం కావడం ఖాయమని కూడా భక్తులు చెబుతుంటారు.

సబ్ కా మాలిక్ ఏక్!
అనంతమైన ఈ విశ్వంలో ఉన్న భగవంతుని స్వరూపం ఒక్కటేనని, కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ ఆ పరమాత్మను అనుసరించాలని లోకానికి చాటి చెప్పిన మహనీయుడు సాయిబాబా. ఆయన బోధించిన సూత్రాలను అనుసరించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అలౌకిక ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. మనకు అతి సమీపంలో ఉన్న హస్తినాపురం సాయినాథుని ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం సాయినాథుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

