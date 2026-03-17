ఉగాది పండగ మార్చి 19 లేదా 20? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఉగాది ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే విషయంలో గందరగోళం - పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

When Ugadi Festival in 2026
When Ugadi Festival in 2026 (Getty Images)
Published : March 17, 2026 at 4:01 AM IST

When Ugadi Festival in 2026 : తెలుగువారి ప్రియమైన పండుగ ఉగాది మరికొన్ని రోజుల్లో రానుంది. నూతన సంవత్సరానికి ఆరంభంగా భావించే ఉగాది పండుగ తెలుగు వారికి అతి పెద్ద పండుగ. వసంత రుతువు ఆగమనాన్ని సూచిస్తూ ఉగాది నాటికి ప్రకృతి మొత్తం పచ్చదనంతో నిండి పోతుంది. అయితే ఈ తేదీ విషయంలో ఒకింత గందరగోళం నెలకొన్నందున అసలు ఉగాది ఎప్పుడు? పండితులు ఏమి చెబుతున్నారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఉగాది ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సాధారణంగా చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు ఉగాది పండుగ జరుపుకొంటాం. ఈ ఏడాది ఫాల్గుణ బహుళ అమావాస్య తిథి మార్చి 19, గురువారం రోజు ఉదయం 6:51 నిమిషాల వరకు ఉంది. అనంతరం చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి తిథి ప్రవేశించడం వలన ఈ రోజు ఉగాది పండుగ జరుపుకోవాలి. సాధారణంగా పండుగలన్నీ సూర్యోదయంతో తిథి ఉన్న రోజునే జరుపుకోవటం ఆనవాయితీ. ఆ ప్రకారం చూస్తే 19వ తేదీ సూర్యోదయంతో పాడ్యమి తిథి లేదు కాబట్టి ఈ రోజు ఉగాది జరుపుకోకూడదని కొందరు అంటున్నారు. కానీ మరుసటి రోజైన మార్చి 20 శుక్రవారం తెల్లవారుఝామున 4:52 నిమిషాలకు పాడ్యమి తిథి సమాప్తమవుతుంది. కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా మార్చి 20 శుక్రవారం ఉగాది పండుగ జరుపుకోరాదు.

పండితులు ఏం చెబుతున్నారు?
ఇలాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్న సందర్భంలో సూర్యోదయం నుంచి ముహూర్తం కాలం తరువాత ఉండే తిథిని అనుసరించి పండుగ జరుపుకోవచ్చని పంచాంగ కర్తలు, పండితులు చెబుతున్నారు. ఒక ముహూర్త కాలం అంటే సుమారుగా 50 నిమిషాలు. మార్చి 19, గురువారం సూర్యోదయం 6:15 నిమిషాలకు అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి గణిస్తే ఒక ముహూర్త కాలంలోనే చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి తిథి ప్రవేశిస్తోంది కాబట్టి మార్చి 19 గురువారం రోజునే ఉగాది పండుగ జరుపుకోవాలని పండితులు, పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.

ఈ రోజునే ఉగాది
2026లో ఉగాది పండుగ మార్చి 19 గురువారం నాడు జరుపుకోనున్నాం. ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరం పేరు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కూడా ఇదే రోజు ఉగాది పండుగ జరుపుకోనున్నారు.

ఉగాది అంటే?
మహా ప్రళయం అనంతరం శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదేశం మేరకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు సృష్టిని ఆరంభించాడని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. యుగానికి ఆది కాబట్టి తొలుత యుగాదిగా ప్రారంభమైన ఈ పండుగను కాలక్రమేణా ఉగాదిగా వ్యవహరిస్తున్నాం. పండితులు, పంచాంగ కర్తలు ఉగాది ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి స్పష్టం చేసారు కాబట్టి అనవసర సందేహాలు పక్కన పెట్టి మార్చి 19 గురువారం తెలుగు వారి సంవత్సరాది ఉగాది పండుగను ఆనందంగా జరుగుపుకుందాం. ఈ ఏడాది మొత్తం శుభలాభాలు కలగాలని కోరుకుందాం.

అందరికీ శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

