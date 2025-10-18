"దీపావళి" సోమవారమా? మంగళవారమా? - ధనలక్ష్మీ పూజ దివ్యమైన ముహూర్తం ఇదే!

ETV Bharat / spiritual

Choose ETV Bharat

Diwali 2025 : ఈ సారి దీపావళి పండుగ విషయంలో చాలా మందికి చాలా సందేహాలున్నాయి. అక్టోబర్ 20 సోమవారం, 21 మంగళవారం ఏ రోజున దీపావళి జరుపుకోవాలి? అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ పలు వివరాలు వెల్లడించారు.

నరక చతుర్దశి రోజున మహాలక్ష్మి పూజ చేస్తే- అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖసంతోషాలు కలగడం ఖాయం!

దీపావళి ముహూర్తం గురించి జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ మాటల్లోనే పండుగలు నిర్దేశించే సమయంలో పూర్వ సిద్ధాంతం, ధృక్ సిద్ధాంతం జ్యోతిష్యులు పాటిస్తుంటారు. ప్రాచీన కాలంలో రుషులు నిర్దేశించినది పూర్వ సిద్ధాంతం కాగా, ఆధునిక కాలంలో ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలను బట్టి ముహూర్తం నిర్ణయించేది ధృక్ సిద్ధాంతం. ప్రదోష కాలంలో అమావాస్య తిథి ఉన్నపుడే దీపావళి జరుపుకోవాలని పూర్వ సిద్ధాంతం చెప్తోంది. ధర్మసింధు అనే ప్రామాణిక గ్రంధం కూడా అమావాస్య తిథి ఉన్నపుడే దీపావళి జరుపుకోవాలని చెప్తోంది. కానీ, ధృక్ సిద్ధాంతం అమావాస్య తిథి అపరాహ్న సమయంలో ఉన్నపుడు దీపావళి జరుపుకోవాలని చెప్తోంది.

ఇపుడు అక్టోబర్ 20 సోమవారం చతుర్దశి తిథి మధ్యాహ్నం 1.37గంటల వరకు ఉంది. ఆ తర్వాత అమావాస్య తిథి వస్తుంది. 21 మంగళవారం సాయంత్రం 4.03గంటల వరకు అమావాస్య తిథి ఉంది. సోమవారం మధ్యాహ్యం అపరాహ్న సమయంలో అమావాస్య ప్రారంభం కాలేదు కాబట్టి దీపావళి జరుపుకోరాదని ధృక్ సిద్ధాంతం చెప్తోంది. కానీ, పూర్వ సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రదోష కాలంలో అమావాస్య తిథి ఉన్నపుడే దీపావళి జరుపుకోవాలని చెప్తోందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే అక్టోబర్ 20న దీపావళి జరుపుకోవచ్చు.

ఏ సిద్ధాంతాన్ని పాటించాలి? అనే విషయంలో ఎవరికి నచ్చిన విధి విధానాలు వారు పాటించవచ్చు. కానీ, సాధ్యమైనంత వరకు ప్రామాణిక గ్రంథాలు మకర సంక్రాంతి, దీపావళి పండుగలకు పూర్వ సిద్ధాంతాన్నే పాటించాలని చెప్తున్నాయి అని తెలుసుకోవాలి. పూర్వ సిద్ధాంతం ప్రకారం అక్టోబర్ 20 సోమవారం రోజు పటాకులు కాల్చడంతోపాటు దీపాలు వెలిగించి, దివిటీలు కొట్టడం లాంటివి చేసుకోవాలి. పితృ కార్యాలు అక్టోబర్ 21 మంగళవారం అపరాహ్న సమయంలో చేసుకోవాలి. ధనలక్ష్మీ పూజ పూర్వ సిద్ధాంతమైనా, ధృక్ సిద్ధాంతమైనా సరే సాయంత్రం అమావాస్య తిథి ఉన్నపుడు జరుపుకోవాలని చెప్తున్నాయి కాబట్టి సోమవారం సాయంత్రం 5.43 నుంచి రాత్రి 8.11గంటల మధ్య ధనలక్ష్మీ పూజ చేసుకోవచ్చు.

ఈ సమయంలో మరో ప్రత్యేక సమయం ఉంది స్థిర లగ్న దీపావళి పూజ ఉంది. వృషభ లగ్నం రాత్రి 7.14నుంచి 8.11గంటల వరకు స్థిర లగ్నం ఉంది. ఈ సమయంలో లక్ష్మీ పూజ నిర్వహించుకోవడం మంచిది. ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకోవడానికి సింహలగ్నం ఉంది. మహానిశి లక్ష్మీ పూజ సమయం ఉంది. 108రూపాయి బిళ్లలతో పూజించాలి. 20 సోమవారం అర్ధరాత్రి 1.38 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 3.44గంటల వరకు స్థిరలక్ష్మీ పూజ నిర్వహించుకుంటే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

నరక చతుర్దశి తైలాభ్యంగన స్నానం అక్టోబర్ 20 ఉదయం పూట చేయాలి. అక్టోబర్ 21 మంగళవారం సూర్యోదయ తిథిలో అమావాస్య ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజున కేదారేశ్వర వ్రతం చేసుకోవచ్చు." అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

రేపు "ధన త్రయోదశి" - ఇలా చేస్తే ఏడాదంతా శుభాలే! - "నరక చతుర్దశి, దీపావళి" ఒకే రోజు?

