సోదరి చేతి భోజనంతో అపమృత్యు దోషాలు తొలగిస్తుందా? భగినీ హస్త భోజనం వెనక కథ ఇదే!
Yama Dwitiya 2026 : యమ విదియ, లేదా భగినీ హస్త భోజనం సందర్భంగా అన్నదమ్ములు అక్కాచెల్లెళ్ల ఇంటికి వెళ్లి, వారి చేతి వంట తిని, వారి చేత తిలకం దిద్దించుకుంటారు.
Published : November 11, 2026 at 3:49 AM IST
సోదరీ సోదర ప్రేమకి అద్దం పట్టే పండుగల్లో రక్షాబంధనం పండుగ తర్వాత చెప్పుకోదగినది యమ విదియ లేదా భగినీ హస్తభోజనం! ఈ పండుగ సందర్భంగా అన్నదమ్ములు తమ తమ అక్కాచెల్లెళ్ల ఇంటికి వెళ్లి, వారి చేతి వంట తిని వారిచేత తిలకం దిద్దించుకుంటారు. తమ తోబుట్టువుల క్షేమాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ఒకరికొకరు కానుకలు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. అసలు ఈ సంప్రదాయం ప్రారంభం కావడానికి కారణం యమధర్మరాజు, ఆయన చెల్లెలు యమున. పురాణ ఇతిహాస గాథతో ముడిపడి ఉన్న ఈ వృత్తాంతాన్ని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
భగినీ హస్త భోజనం ఎప్పుడు?
కార్తిక శుద్ధ విదియను యమ ద్వితీయ అని, భగినీ హస్త భోజనం అని అంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 11, బుధవారం రోజు కార్తిక శుద్ధ విదియ సందర్భంగా ఈ రోజునే యమ ద్వితీయగా జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భగినీ హస్త భోజనం అంటే ఏమిటి? ఈ సంప్రదాయం ఎలా ప్రారంభమైంది అనే విషయాలు విపులంగా తెలుసుకుందాం.
భగినీ హస్త భోజనం విశిష్టత
భగినీ హస్త భోజనం లేదా యమ ద్వితీయ అనేది దీపావళి పండుగ ముగిసిన రెండో రోజైన కార్తిక శుద్ధ విదియ రోజున జరుపుకుంటాం. ఈ పండుగ అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల అనురాగానికి చిహ్నంగా జరుపుకునే పవిత్రమైన పండుగ. భారతదేశంతో పాటు నేపాల్లో కూడా ఘనంగా నిర్వహించే ఈ పండుగను ఉత్తర భారతదేశంలో 'భాయ్ దూజ్' అని, నేపాల్లో 'భాయ్ టికా' అని పిలుస్తారు. ఈ పండుగకు సంబంధించిన పౌరాణిక ఇతివృత్తం చూద్దాం.
యమునకు అభయమిచ్చిన సూర్యుడు
సూర్యుని కుమారుడు యమధర్మరాజు, కుమార్తె యమున. యమునకు తన సోదరుడంటే వల్లమాలిన అభిమానం. వివాహం తరువాత పుట్టింటికి దూరంగా ఉన్న యమున, తన సోదరుని తన ఇంటికి రమ్మని ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పనుల ఒత్తిడి వలన యముడు వెళ్లలేకపోతాడు. యమున ఎలాగైనా తన అన్న తన ఇంటికి వచ్చేలా చేయమని సూర్యుని ప్రార్ధించింది. అప్పుడు సూర్యుడు అలాగే అని వరం ఇచ్చి అందుకు అనువైన అవకాశం కల్పించమని పరమేశ్వరుని ప్రార్ధిస్తాడు.
మార్కండేయునిపై యమపాశం
పరమశివునికి పరమ భక్తుడైన మార్కండేయుడు అల్పాయుష్కుడు! కానీ అతను తనకు పూర్ణ ఆయుష్షుని ప్రసాదించమని శివలింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని ప్రార్ధిస్తాడు. మార్కండేయుని ప్రాణాలు తీయడానికి యముడు విసిరిన యమపాశం శివలింగాన్ని తాకుతుంది. దానితో శివుడు ఆగ్రహించి మార్కండేయుని చిరంజీవిగా వర్ధిల్లమని ఆశీర్వదించి, యమునిపైకి తన త్రిశూలాన్ని విసురుతాడు.
యముని తరిమిన త్రిశూలం
శివుడు త్రిశూలంతో యముని ముల్లోకాలు తరుముతాడు. ఆ త్రిశూలం బారి నుంచి రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో యముడు ముల్లోకాలు తిరిగి అనుకోకుండా తన సోదరి అయిన యమున ఇంటికి వెళ్తాడు.
ఫలించిన వరం
ఎన్నిసార్లు పిలిచినా రాని తన సోదరుడు యముడు అనుకోకుండా రావడంతో యమున ఆనందంతో తన అన్నకు తన స్వహస్తాలతో భోజనం పెడుతుంది. దీంతో ఆ అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధాన్ని చూసిన శివుడు భోజనం చేసేవారిని సంహరించ రాదని తిరిగి వెళ్లిపోతాడు. ఆ విధంగా సూర్యుడు తన కుమార్తె యమునకు ఇచ్చిన వరం నిజమైంది.
అప మృత్యు దోషాలు తొలగించే భగినీ హస్త భోజనం
అలా సోదరి చేతి భోజనం తిని యముడు ప్రాణాపాయం నుంచి రక్షింపబడ్డాడు కాబట్టి యమ ద్వితీయ రోజు సోదరి చేతి భోజనం తిన్న వారికి అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయని శివుడు వరమిచ్చాడు. అలాగే సోదరుడు తనకు మరణ భయాన్ని తొలగించిన సోదరికి చీర, సారె కానుకలు ఇవ్వడం కూడా సంప్రదాయంగా మారింది. ఇదే భగినీ హస్త భోజనం వెనుక ఉన్న కథ.
దృఢపడే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం
ఇలాంటి పండుగ వేడుకల వలన ఏడాదికోసారైనా అన్నా చెల్లెళ్లు ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం, కానుకలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం వల్ల కుటుంబ బంధాలు మెరుగవుతాయి. అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం దృఢపడుతుంది.
ఈ యమ ద్వితీయ పండుగను మనం కూడా మన తోబుట్టువులతో ఆనందంగా జరుపుకుందాం. అపమృత్యు దోషాలు తొలగించుకుందాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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