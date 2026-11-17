వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు- వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు ఆచరించాల్సిన పుణ్యకార్యాలు ఇవే!
Vrischika Sankranti : సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచారం చేసే క్రమంలో సూర్యుడు ప్రస్తుతం ఉన్న తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.
Published : November 17, 2026 at 2:53 AM IST
సూర్య భగవానుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని సంక్రాంతి అంటారు. ప్రతి నెల సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో సూర్యుడు ప్రస్తుతం ఉన్న తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా వృశ్చిక సంక్రాంతి ఎప్పుడు? వృశ్చిక సంక్రాంతి విశిష్టత ఏమిటి? ఈ రోజు ఎలాంటి కర్మలు నిర్వహించాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వృశ్చిక సంక్రాంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తిక శుద్ధ అష్టమి, మంగళవారం రోజు ఉద్యయం 7 గంటల 11 నిమిషాలకు సూర్యుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కార్తిక మాసంలో వచ్చే ఈ వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు సూర్యుని ఆరాధించడం, పితృ దేవతలకు సంబంధించిన కర్మలు నిర్వహించడం, దానధర్మాలు చేయడం వలన ఉత్తమ గతులు పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ అంశానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వృశ్చిక సంక్రాంతి విశిష్టత
సూర్యుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని వృశ్చిక సంక్రమణం లేదా వృశ్చిక సంక్రాంతి అంటారు. వృశ్చిక సంక్రాంతి అనేది కేవలం ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి జరిగే సూర్యుడి మార్పు మాత్రమే కాదు, ఇది శక్తికి, ఆత్మశుద్ధికి మరియు అంతర్గత పరివర్తనకు ప్రతీకగా చెబుతారు.
అధిక ఫలం
వృశ్చిక సంక్రాంతి సమయం చాలా వరకు పవిత్రమైన కార్తిక మాసంతో కలిసి వస్తుంది కావున ఈ రోజు చేసే పూజలు, స్నానాలు, దానధర్మాలకు విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
దక్షిణాయన భాగం
వృశ్చిక సంక్రాంతి దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ కాలం దైవారాధనకు, ధ్యానానికి, యోగానికి, ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు ఎంతో అనుకూలమైనది. ఈ పవిత్రమైన రోజున పూజలు, వ్రతాలు చేయడం శ్రేయోదాయకం. ఇతర మాసాల్లో వచ్చే సంక్రాంతి మాదిరిగానే వృశ్చిక రాశిలో సూర్య సంచారం వలన విశేష శుభ ఫలితాలు చేకూరుతాయి. అయితే ఈ శుభ ఫలితాలు ఎలాంటి పవిత్ర కార్యాలు ఆచరించడం వలన చేకూరుతాయి చూద్దాం.
వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు ఆచరించాల్సిన పుణ్యకార్యాలు
వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు సూర్యోదయం కంటే ముందుగా నిద్రలేచి నదీస్నానం చేయడం ఉత్తమం. ఒకవేళ నదీస్నానం చేయడం వీలుకాని పక్షంలో ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకోవడం కానీ, పవిత్ర నదులను సమంత్రకంగా ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయడం వలన నదీ స్నానం చేసిన పుణ్య ఫలం దక్కుతుంది. దేవీ పురాణాన్ని అనుసరించి వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు నదీ స్నానం చేయడం వల్ల సకల పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని తెలుస్తోంది.
సూర్య ఆరాధన
వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు ప్రధానం సూర్యుని ఆరాధన చేయాలి. ఈ రోజు పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించిన పిదప, సూర్యోదయం అనంతరం ఒక రాగి పాత్రలో నీరు నింపుకుని అందులో ఎర్రని అక్షింతలు, ఎరుపు రంగు పూలు, ఎర్ర చందనం వేసి ఆ నీటితో సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
ఈ శ్లోకం పఠించాలి
'నమః సూర్యాయ శాంతాయ సర్వరోగ నివారిణే
ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యం దేహి దేవః జగత్పతే'
ఈ శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ సూర్యుని ఆరాధించాలి. ఉదయిస్తున్న సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. అనంతరం సూర్య భగవానునికి ఎదురుగా ఒక ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి, ఎర్ర చందనం వేసి 5 ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చేయాలి. ‘ఓం దినకరాయ నమః’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి. వృశ్చిక సంక్రాంతి సమయంలో ఈ విధంగా సూర్యారాధన చేయడం వలన మన పూర్వీకులు తెలిసి తెలియక చేసిన దోషాలు తొలగి మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
పితృ దేవతల ప్రీత్యర్ధం
వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం పవిత్ర నదీతీరాల్లో, నదీ సంగమ ప్రదేశాల్లో పితృదేవతలకు తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడం వలన పితృ దేవతలకు సద్గతులు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
దానధర్మాలు
కార్తిక మాసంలో వచ్చే వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, చేయడం విశేషమైన ఫలాన్నిస్తుంది. అలాగే ఈ రోజు పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ బ్రాహ్మణులకు గోదానం, భూదానం, వస్త్ర దానం చేయడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం.
రానున్న వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు మనం కూడా సూర్యుని ఆరాధించి, దానధర్మాలు చేద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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