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వినాయక చవితి 2026- గణపతి ప్రతిష్ఠాపనకు సుముహుర్తాలు ఇవే!

2026లో భాద్రపద శుద్ధ చవితి రెండు తేదీల్లో వ్యాపించడంతో వినాయక చవితి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే సందిగ్ధత - చవితి తిథి సెప్టెంబర్ 14న మధ్యాహ్న సమయంలో ఉండటంతో అదే రోజున వినాయక చవితి

Vinayaka Chavithi 2026 Date
వినాయకుడు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 2:56 AM IST

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Vinayaka Chavithi 2026 Dates :దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ ఒక్కటిగా సమైక్యంగా జరుపుకునే పండుగ వినాయక చవితి! ఈ ఏడాది వినాయక చవితి తేదీలో గందరగోళం? తిథి ద్వయం వల్ల పండుగ ఏ రోజు జరుపుకోవాలని విషయంపై స్పష్టత ఇస్తున్న పండితులు!

తిథి విషయంలో గందరగోళం!
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పర్వదినాల మాసం భాద్రపద మాసంలో శుద్ధ చవితి రోజున వినాయక చవితి జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. అయితే ఈ సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి రెండు రోజుల్లో ఏర్పడనుండడంతో వినాయక చవితి జరుపుకునే విషయంలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఇదే అంశంపై పండితులు ఏమంటున్నారు? అసలు వినాయక చవితి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? అనే విషయం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వినాయక చవితి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం ఉదయం 7:10 నిమిషాల వరకు భాద్రపద శుద్ధ తదియ తిథి నెలకొని ఉంది. 7:11 నిమిషాల నుంచి భాద్రపద శుద్ధ చవితి తిథి ప్రవేశిస్తోంది. అయితే పండుగ జరుపుకోవాలంటే సూర్యోదయంతో తిథి ఉండాలి అనే నియమాన్ని అనుసరిస్తే వినాయక చవితి పండుగను సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం కాకుండా సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం జరుపుకోవాలి. ఈ విధంగా పండుగ తిథి 14, 15 తేదీల్లో, రెండు రోజుల్లోనూ వ్యాపించి ఉండటంతో భక్తుల్లో సందిగ్ధత ఏర్పడింది.

పండితులు ఏమంటున్నారు?
శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం వినాయక చవితి నిర్ణయానికి సంబంధించి పండితులు ముఖ్యమైన విషయాలను కూలంకుషంగా పరిశీలించిన పిదప తమ నిర్ణయాన్ని ఈ విధంగా వివరించారు.

మధ్యాహ్న వ్యాప్తి ముఖ్యం
వినాయకుడు భాద్రపద చతుర్థి నాడు మధ్యాహ్న సమయంలో జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి చవితి తిథి ఏ రోజు మధ్యాహ్నం వేళలో ఉంటుందో, ఆ రోజే పండుగను జరుపుకోవాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

సెప్టెంబర్ 14 నే పండుగ
సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం మధ్యాహ్నం అంతా చవితి తిథి పూర్తిగా అందుబాటులో ఉంది. కానీ సెప్టెంబర్ 15 మంగళవారం ఉదయం 7:44 గంటలకే తిథి ముగిసిపోతుంది. కాబట్టి సెప్టెంబర్ 14నే పండుగను, విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనను నిర్వహించాలని పండితులు నిర్ణయించారు.

గణపతి ప్రతిష్ఠాపనకు సుముహుర్తాలు ఇవే!
వినాయక చవితి రోజున అంటే సెప్టెంబర్ 14 సోమవారం నాడు గణేష్ చతుర్థి పూజ ప్రారంభించేందుకు, విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనకు పండితులు వివరించిన శుభ సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • అభిజిత్ ముహుర్తం : సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:09 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:58 గంటల వరకు శుభప్రదం
  • వినాయకుడి ఆరాధనకు శుభ సమయం: ఉదయం 11:05 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:35 గంటల వరకు వినాయకుని పూజించడానికి ఆరాధించడానికి అత్యంత శుభకరమైన సమయమని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఈ సమయంలో వినాయకుడి భక్తులు బొజ్జ గణపయ్యను ఆరాధించడం వల్ల శుభ ఫలితాలొస్తాయని పండితులు వివరిస్తున్నారు.

అరుదైన యోగాలు:
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈసారి గణేష్ చతుర్థి రోజున అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ పవిత్రమైన రోజున బ్రహ్మ యోగం, ఇంద్ర యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. దీంతో పాటు చిత్రా నక్షత్రం మధ్యాహ్నం 1:55 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత స్వాతి నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజంతా బ్రహ్మ యోగం, ఇంద్ర యోగాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంద్ర యోగం ప్రభావం మరుసటి రోజు అంటే అంటే సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:19 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ యోగాల వలన ఈసారి వినాయక చవితి అందరికీ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

మినహాయింపు
ఏదైనా అనివార్య కారణాల వల్ల లేదా స్థానిక ఆచారాల రీత్యా సోమవారం పూజ చేసుకోలేని వారు, సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం ఉదయం 7:44 గంటలలోపు చవితి తిథి ముగిసేలోగా పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, వినాయక చవితి పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోకుండా సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం నాడే పండుగ జరుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బొజ్జ గణపయ్య పూజకు భక్తులు తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు.

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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