నవంబర్ 7న శని త్రయోదశి - ఏలినాటి శని దోషాలు తొలగించే పూజా విధానం, నియమాలు ఇవే!
ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్నవారు శని త్రయోదశి రోజు స్వామిని భక్తితో కొలిచి పూజిస్తే శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం.
Published : November 7, 2026 at 2:39 AM IST
Shani Trayodashi Puja Vidhanam : జాతకం ప్రకారం ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్నవారు, శనిదేవుని అశుభ దృష్టి ఉన్నవారు శని త్రయోదశి రోజు స్వామిని భక్తితో కొలిచి పూజిస్తే శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా అసలు శని త్రయోదశి అంటే ఏమిటి? ఆ రోజు శనిదేవుని ఎలా పూజించాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాపగ్రహం కాదు న్యాయదేవత!
నవగ్రహాల్లో శని గ్రహం పాప గ్రహమని, కీడు చేస్తుందని చాలామంది భావిస్తారు కానీ ఇది అవాస్తవం. అసలు శనిదేవుడు అంటేనే చాలా మంది భయపడతారు. నిజానికి శని భగవానుడు న్యాయదేవత! మన పూర్వజన్మల పాపఫలాన్ని సుఖదుఃఖాల రూపంలో మనకు అందించేవాడే శని భగవానుడు. ధర్మబద్దంగా జీవించే వారిని ఎలాంటి కీడు చేయకుండా కాపాడుతాడు. శని త్రయోదశి రోజు శని భగవానుని ఆరాధించడం వలన శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చునని జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
శని త్రయోదశి అంటే?
శనివారం, త్రయోదశి తిథి కలిసి వచ్చిన రోజును శని త్రయోదశి అంటారు. ఈ రోజు స్వామి వారిని నువ్వులతో, నువ్వుల నూనేతో అభిషేకించి, నల్లని వస్త్రం సమర్పిస్తే శని దోషాలు తొలగుతాయని అంటారు.
శని త్రయోదశి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 7 శనివారం త్రయోదశి తిథి కలిసి వచ్చినందున ఈ రోజునే శని త్రయోదశి పూజ చేయాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
శని త్రయోదశి పూజా విధానం
జాతకరీత్యా ఎవరికైతే ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతుంటాయో వారు శని త్రయోదశి పూజ తప్పకుండా చేయాలి. ప్రత్యేకించి ఈ రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి శుచియై పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. నవగ్రహాలు ఉన్న ఆలయానికి వెళ్లాలి. ఈ ఆలయం శివాలయం అయితే మరీ మంచిది. ముందుగా నవగ్రహ మండపానికి వెళ్లి శని భగవానుని సమీపంలో నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయాలి. అనంతరం నువ్వుల నూనెతో శని భగవానుని విగ్రహానికి అభిషేకం చేయాలి. తరువాత నల్లని వస్త్రాన్ని స్వామివారికి సమర్పించాలి. చేతిలో నల్ల నువ్వులు పట్టుకుని శని అష్టోత్తరాన్ని చదువుకుని ఆ అక్షింతలు స్వామి పాదాల మీద వేయాలి. ఒక తమలపాకులో బెల్లం పెట్టి స్వామికి నివేదించాలి. చివరగా కొబ్బరికాయ కొట్టి కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
ప్రదక్షిణలు తప్పనిసరి
పూజ పూర్తయ్యాక నవగ్రహాలకు 9 ప్రదక్షిణలు చేయాలి. తరువాత శివాలయానికి వెళ్లి శివుణ్ణి దర్శించాలి. శని త్రయోదశి పూజ చేసిన తర్వాత కాళ్లు కడగరాదు. ఒకవేళ గ్రహదోషం అధికంగా ఉండి, బ్రాహ్మణులకు దానాలు చేసిన సందర్భాలలో మాత్రమే కాళ్లు కడుక్కోవాలి.
శని త్రయోదశి పూజాఫలం
శని త్రయోదశి అంటే శనికి చాలా ఇష్టం. అందుచేత శని త్రయోదశి రోజు శని భగవానుని శ్రద్ధాభక్తులతో పూజించడం వలన కుటుంబ, ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆరోగ్య, కోర్టు కేసులు, శత్రువులు, రుణ బాధల నుంచి, భయంకరమైన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం.
శని త్రయోదశి రోజున పాటించవలసిన నియమాలు
శని త్రయోదశి పూజ చేసేవారు పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఈ రోజు మద్య మాంసాలు ముట్టరాదు. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. అబద్దాలు ఆడరాదు. పేదలకు అన్నదానం, వస్త్ర దానం చేయడం మంచిది. కాకులకు, నల్ల చీమలకు ఆహారాన్ని అందించాలి. గోసేవ చేయడం మంచిది.
ఈ శ్లోకాన్ని పఠించాలి
'నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం|| అనే శ్లోకాన్ని 108 సార్లు పఠిస్తే మంచిది.
రానున్న శని త్రయోదశి రోజు మనం కూడా భక్తిశ్రద్ధలతో శని భగవానుని పూజిద్దాం. సకల దోష పరిహారం పొందుదాం. ఓం శ్రీ శనైశ్చరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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