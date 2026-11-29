ఆదివారం, పుష్యమి నక్షత్రం కలిసిన అరుదైన యోగం- లక్ష్మీ అనుగ్రహం కోసం పండితులు చెప్పే పరిహారాలు ఇవే!
Ravi Pushya Yogam 2026 : అరుదైన రవి పుష్య యోగంలో పసుపు కొమ్ముల పరిహారం, పసుపు రంగు వస్తువులు దానం చేయడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చని విశ్వాసం.
Published : November 29, 2026 at 2:51 AM IST
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని యోగాలు సంభవించినప్పుడు కొన్ని రకాల పరిహారాలు పాటించడం వలన శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాంటి యోగాల్లో రవి పుష్యయోగం ఒకటి. రవి పుష్య యోగం, ఆదివారం నాడు వస్తే, ఈ యోగం అఖండ ఐశ్వర్యం, శ్రేయస్సును ప్రసాదిస్తుంది. ఈ అరుదైన యోగంలో పసుపు కొమ్ముల పరిహారం, పసుపు రంగు వస్తువుల దానం చేయడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొంది, ఆరోగ్యం, సంపద, నూతన విజయాలను పొందవచ్చు. ఈ సందర్భంగా అసలు రవి పుష్య యోగం అంటే ఏమిటి? ఈ యోగానికి ఉన్న విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రవి పుష్య యోగం అంటే?
ఆదివారం నాడు పుష్యమి నక్షత్రం కలిసినప్పుడు అరుదైన రవి పుష్య యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఇది అత్యంత శుభప్రదమైన, శక్తివంతమైన యోగాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ యోగం గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
రవి పుష్య యోగం అంటే?
నవంబర్ 29, ఆదివారం పుష్యమి నక్షత్రం కలిసి వచ్చినందున ఈ రోజున అరుదైన రవి పుష్య యోగం ఏర్పడనుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి, నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి, ముఖ్యంగా బంగారాన్ని కొనడానికి రవి పుష్య నక్షత్ర యోగం చాలా శుభప్రదమైనది పండితులు చెబుతున్నారు.
రవి పుష్య యోగం సద్వినియోగం చేసుకుంటే?
ఆదివారం నాడు పుష్యమి నక్షత్రం కలిస్తే ఏర్పడే రవి పుష్య యోగం జ్యోతిష్యం పరంగా అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. గ్రహాల సంచారంలో ఇది ఒక శక్తివంతమైన కేంద్రంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ యోగంలో కొన్ని శక్తివంతమైన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఇటు సూర్యభగవానుడు, అటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని ఒకేసారి పొందవచ్చునని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ యోగం నూతన ఆరంభాలు, సంపద ఆకర్షణ, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు అత్యంత అనుకూలమైనది. ఈ అరుదైన యోగాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి కొన్ని విశేషమైన పరిహారాలను పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
పసుపు కొమ్ముల పరిహారం
లక్ష్మీదేవికి పుష్యమి నక్షత్రం ఎంతో ప్రీతికరమైనది. అందుకే ఈ రోజున బంగారం కొనుగోలు చేయడం చాలా మంచిది. బంగారం కొనలేని పక్షంలో పసుపు కొమ్ములను ఇంటికి తెచ్చుకోవడం వల్ల కూడా లక్ష్మీ అనుగ్రహం లభిస్తుంది. మేలైన పసుపు కొమ్ములను తీసుకొని, వాటిని దండగా కట్టి లక్ష్మీ అమ్మవారికి సమర్పించుకోవాలి. ఈ పసుపు కొమ్ములు గురువు గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, పసుపు రంగును సూచిస్తాయి. ఆలయాల్లో లక్ష్మీదేవికి పసుపు రంగు చీరను సమర్పించడం వలన కూడా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు.
సొంతింటి కల సాకారం!
జాతకరీత్యా నాలుగో స్థానంలో పాప గ్రహాలు ఉన్నట్లయితే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సొంత ఇల్లు ఏర్పటు చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఒకవేళ ఇల్లు కట్టుకున్నా కూడా కిరాయి ఇళ్లల్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుందట. అలాంటి సందర్భాల్లో రవి పుష్య యోగం రోజు ఈ చిన్న పరిహారం చేస్తే సొంతింటి కల సాకారం చేసుకోవడంతో పాటు ఎక్కువ సంవత్సరాలు సొంతింట్లో ఉండే యోగం కూడా కలుగుతుందంటున్నారు. ఆ పరిహారం ఏంటో చూద్దాం.
ఈ మొక్కలతో సగృహ యోగం
రవి పుష్య యోగం ఏర్పడే నవంబర్ 29, ఆదివారం రోజు మీ ఇంటి బయట ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలో కానీ, ఆలయ ప్రాంగణంలో కానీ స్వహస్తాలతో 11 రావి మొక్కలను నాటాలి. ఆపై వాటికి నీళ్లను పోయాలి. ఒకవేళ రావి మొక్కలు దొరకని పక్షంలో 11 మేడి మొక్కలైనా నాటవచ్చు. ఈ పరిహారాలు పాటించడం వలన సొంతింటి కల త్వరగా నెరవేరుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
కీలక వ్యవహారాలకు అనుకూలం
రవి పుష్య యోగం కలిసి వచ్చిన రోజున బంగారం, వాహనం వంటి ఖరీదైన విషయాలు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు, పసుపు కొమ్ముల పరిహారం పాటించడం వలన గ్రహాలు అనుకూలించి సిరి సంపదలు, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం.
ఈ ఆదివారం రోజు మనం కూడా శాస్త్రంలో సూచించిన పరిహారాలు పాటించి సిరిసంపదలు, స్వగృహ యోగాన్ని పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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