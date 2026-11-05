నవంబర్ 5న రమా ఏకాదశి- లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగించే ఈ వ్రత విధానం, కథ ఇదే!
Rama Ekadashi : ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశిని రమా ఏకాదశి పిలుస్తారు. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని గతంలో ఎవరు ఆచరించి, ఎలాంటి ఫలితాన్ని పొందారు, వ్రత విధానం ఎటువంటిది అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 5, 2026 at 3:01 AM IST
హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన తిథి ఏకాదశి. ప్రతి మాసంలో రెండు ఏకాదశి తిథులు వస్తాయి. ఒక్కో ఏకాదశికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది. ఉత్తరాయణంలో కన్నా దక్షిణాయణంలో వచ్చే ఏకాదశి తిథులు మరింత పవిత్రమైనవని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశిని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని గతంలో ఎవరు ఆచరించి ఎలాంటి ఫలితాన్ని పొందారు? వ్రతవిధానం ఎటువంటిది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రమా ఏకాదశి ఎప్పుడు?
ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశిని రమా ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 5, గురువారం రోజు ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశి తిథి పూర్తిగా ఉన్నందున ఈ రోజునే రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా రమా ఏకాదశి ప్రాముఖ్యతను, విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
రమా ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత
లక్ష్మీదేవికి ఉన్న అనేక నామాలలో 'రమా' అనే నామం కూడా ఒకటి. ప్రత్యేకించి ఈ ఏకాదశి రోజు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వలన విశేషమైన లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఏకాదశికి రమా ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది. రమా ఏకాదశి రోజు శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీదేవిని భక్తితో పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు, సిరిసంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
పాప విముక్తి: రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల సమస్త పాపాలు నశించి, మరణానంతరం సద్గతులు ప్రాప్తిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
రమా ఏకాదశి వ్రత విధానం
రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి నిత్యకృత్యాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. కుదిరితే నదీస్నానం చేయడం శ్రేష్టం. అనంతరం పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించి శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల సమక్షంలో ఉపవాస దీక్ష చేపట్టాలి.
పూజా విధానం
ముందుగా పూజా మందిరంలో శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల సన్నిధిలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను పసుపు రంగు పువ్వులతో, తులసి దళాలతో అలంకరించాలి. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తరం, శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. అనంతరం కొబ్బరికాయ, చక్రపొంగలి, పులిహోర, శనగలు వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి. చివరగా కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి నమస్కరించుకోవాలి.
వ్రతకథ
రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు తత్సంబంధిత కథను చదువుకోవాలి. పూర్వం ముచుకుందుడు అనే గొప్ప రాజు ఉండేవాడు. ఆయన విష్ణు భక్తుడు మరియు సత్యవంతుడు. ఇంద్రుడు, కుబేరుడు, వరుణుడు వంటి దేవతలతో స్నేహం కలిగిన మహావీరుడు.
చంద్రభాగ వృత్తాంతం
ముచుకుంద మహారాజుకు చంద్రభాగ అనే కుమార్తె ఉండేది. ఆమెకు శోభనుడు అనే యువకుడితో వివాహం జరిగింది. ఒకసారి శోభనుడు తన భార్యతో కలిసి ముచుకుందుని రాజ్యానికి వచ్చాడు. ఆ రోజు రమా ఏకాదశి కావడం వలన ఆ రాజ్యంలో మనుషుల నుంచి పశువుల వరకు అందరూ ఉపవాసం ఉండాలనే కఠినమైన నిబంధన అమలులో ఉంది.
ఆకలి బాధతో మరణించిన శోభనుడు
అసలే సున్నితమైన శరీరం కలిగిన శోభనుడు తన మామగారి రాజ్యంలోని నిబంధన ప్రకారం ఉపవాసం ఉన్నాడే కానీ, అతని శరీరం ఏ మాత్రం ఉపవాసాన్ని తట్టుకోలేక పోయింది. ఆకలి బాధతో ఆ రాత్రే శోభనుడు మరణించాడు.
రమా ఏకాదశి వ్రతఫలం
అయితే రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన ఫలం వలన శోభనుడు మరణానంతరం మందరాచల పర్వతం శిఖరాన దేవతలకు కూడా దుర్లభమైన ఒక దివ్యమైన నగరాన్ని పొందాడు. అక్కడ అతను మహైశ్వర్యంతో, కుబేరుని వలే అలౌకిక సుఖాలను అనుభవించసాగాడు.
శోభనుని కనుగొన్న బ్రాహ్మణుడు
ఒకరోజు ముచుకుందుని రాజ్యానికి చెందిన సోమశర్మ అనే బ్రాహ్మణుడు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ మందరాచల పర్వతం దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ శోభనుని చూసి గుర్తుపట్టాడు. శోభనునికి ఈ వైభోగం రమా ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం వల్లనే కలిగిందని గ్రహించి వెంటనే ముచుకుందుని రాజ్యానికి వచ్చి, మహారాజుకు, శోభనుడి భార్యకు జరిగింది వివరించాడు.
శోభనుని చేరిన చంద్రభాగ
జరిగినదంతా బ్రాహ్మణుని ద్వారా తెలుసుకున్న చంద్రభాగ సపరివారంగా మందరాచల పర్వతానికి చేరుకుంది. ఆమె చేసిన సత్కర్మలు మరియు ఏకాదశి వ్రత మహిమ వల్ల శోభనుడి అస్థిరమైన రాజ్యం దివ్యంగా, శాశ్వతంగా మారింది. వారిద్దరూ కలిసి అక్కడ దివ్యమైన ఆనందాన్ని కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు అనుభవించారు. రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఈ వ్రత కథను కూడా చదువుకోవాలి.
దానధర్మాలు
రమా ఏకాదశి రోజు బ్రాహ్మణులకు విరివిగా అన్నదానాలు, గోదానాలు చేయాలి.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి మరుసటి రోజు బ్రాహ్మణ సంతర్పణ, ద్వాదశి పారణ చేసి ఉపవాస దీక్ష విరమించాలి.
భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సకల పాపాలు నశించి, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
మనం కూడా రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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