పుట్టలో నాగదేవతను ఎందుకు పూజిస్తారు? దేహానికి, కుండలినీ శక్తికి ఉన్న సంబంధం ఏంటో తెలుసా!
Nagula Chavithi Significance : పశుపక్ష్యాదుల ఆరాధనలో భాగంగా కార్తిక శుద్ధ చవితి రోజు నాగులను ఆరాధించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా నాగుల చవితి అంతరార్థం తెలుసుకుందాం.
Published : November 13, 2026 at 2:55 AM IST
పశుపక్ష్యాదులను దైవంగా భావించి పూజించడం హిందూ సంస్కృతీ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. మన సనాతన ధర్మంలో నిర్వచించిన ప్రతి ఆచారం వెనుక ఆధ్యాత్మిక చింతన, ఆరోగ్య సూత్రం ఇమిడి ఉంటాయి. అదే హైందవ సంస్కృతిలోని గొప్పతనం. పశుపక్ష్యాదుల ఆరాధనలో భాగంగా కార్తిక శుద్ధ చవితి రోజు నాగులను ఆరాధించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా నాగుల చవితి రోజు నాగులను ఎందుకు ఆరాధించాలి? నాగుల చవితి విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
నాగుల చవితి ఎప్పుడు?
కార్తిక శుద్ధ చవితిని నాగుల చవితిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది నవంబర్ 13, శుక్రవారం కార్తిక శుద్ధ చవితి సందర్భంగా ఈ రోజునే నాగుల చవితి పండుగ జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాగుల చవితి ఎలా జరుపుకోవాలి? నాగుల చవితిలోని అంతరార్ధం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
దేహమే దేవాలయం
మన ఋషులు నవరంధ్రాలు గల మానవ శరీరాన్ని పుట్టతో పోలుస్తారు. మట్టితో తయారైన ఈ దేహం చివరకు మట్టిలోనే కలిసి పోతుందనే ధర్మసూత్రాన్ని తెలియజేస్తుంది పుట్ట. పుట్టలో ఉండే నాగదేవత మన ప్రాణానికి ప్రతిరూపం. మూలాధార చక్రంలో రెండు కాల సర్పాలు మూడు చుట్టలు చుట్టుకుని నిద్రాణ స్థితిలో ఉన్న కుండలినీ శక్తికి ప్రతీక! ఇదే శక్తి వెన్నెముకలో సుషుమ్ననాడి రూపంగా పైకీ, కిందకీ సంచరిస్తూ ఉంటుంది. వెన్నెముకను వీణాదండం, వెన్నుపాము అనికూడా అంటారు. పుట్టలోని నాగదేవత మనలోని కుండలినీ శక్తిగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నందున ధ్యాన, ప్రాణాయామాలతో మనలోని నాగదేవతను పూజించడమే నాగుల చవితి పండుగ పరమార్ధం.
నాగులను గౌరవించిన దేవతలు
దేవతలు కూడా నాగులను గౌరవించి వాటికి సముచిత స్థానం ఇచ్చాయి. ఇందులో భాగంగానే దేవాలయాల్లో విగ్రహాలకు నాగాభరణాలు అలంకరించడం చూస్తుంటాం. శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదిశేషుని శయ్యగా చేసుకోగా, కైలాసనాథుడు పరమేశ్వరుడు నాగదేవతను కంఠాభరణం గా ధరించాడు. హరిహరులకు నాగజాతి పట్ల ఉన్న ప్రేమకు ఇవి నిదర్శనాలుగా నిలుస్తాయి. ఇక సుబ్రహ్మణ్యుడు సాక్షాత్తు నాగ స్వరూపమే! ఇలా దేవతలను నాగులకు సముచిత స్థానం ఇచ్చి గౌరవించాయి.
దేవాలయాల్లో నాగ శిలలు
దేవాలయాల్లో నాగ శిలలు దర్శనమిస్తుంటాయి. వాటిని కూడా మూలాధారంలో రెండు కాల సర్పాలు చుట్టలు చుట్టుకుని ఉన్న కుండలినీ శక్తిగానే భావించి ఆరాధించాలి.
నాగదేవత ఆరాధన ఈ రాష్ట్రంలోనే అధికం
నాగుల చవితి సందర్భంగా నాగదేవతను ఆరాధించే సంప్రదాయం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పటికీ అసోంలో ఇది మరింత అధికం. నాగుల చవితి సందర్భంగా ఇక్కడ మానసా దేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకునేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు. నాగలోకానికి రాణి అయిన మానసాదేవి ఇష్టకామ్యాలను సిద్ధింపజేయడమే కాకుండా విషప్రాణుల నుంచి రక్షిస్తుందని విశ్వాసం. అసోంలోని గువహటి ఆలయానికి సమీపంలో కొండపై కొలువై ఉన్న మానసాదేవి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే సంతాన సంబంధిత దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
బిల్వ పర్వతంపై వెలసిన మానసాదేవి
అలాగే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో హరిద్వార్ సమీపంలోని బిల్వ పర్వతంపై కొలువైన మానసా దేవి ఆలయం కూడా ప్రసిద్ధి చెందినది.
నాగ ప్రతిష్ఠలు
ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక ఆలయాల్లో నాగ ప్రతిష్ఠలను చూడవచ్చు. నాగుల చవితి పర్వదినం రోజు పుట్టలో పాలు పోసే సంప్రదాయం లేనివారు నాగ శిలలపై పాలు పోసి, పసుపు కుంకుమలతో అర్చించవచ్చు. సంతానం లేనివారు నాగుల చవితి రోజు ఆలయాల్లో నాగ ప్రతిష్ట చేయడం వలన సంతాన భాగ్యాన్ని పొందుతారని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ప్రతి రోజు పండుగే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! నాగుల చవితి రోజు నాగదేవత పేరిట సర్పాలను పూజించడం, వాటికి ఆహారాన్ని అందించడం ద్వారా సృష్టిలోని ప్రతి ప్రాణిని సమదృష్టితో చూడడమనే సత్సంప్రదాయాన్ని పాటించనట్లు అవుతుంది.
ఈ నాగుల చవితిని మనం కూడా శాస్త్రానుసారంగా జరుపుకుందాం. సర్వేజనా సుఖినోభవంతు! లోక సమస్తా సుఖినోభవంతు!
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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