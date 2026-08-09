ETV Bharat / spiritual

కామిక ఏకాదశి ఎప్పుడు? శ్రీహరికి ప్రీతికరమైన ఈ రోజు తప్పక చేయాల్సిన పూజలు ఇవే!

హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన ఏకాదశులలో కామిక ఏకాదశికి- శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లిన తర్వాత వచ్చే తొలి ఏకాదశి

Kamika Ekadashi 2026
Kamika Ekadashi 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 2:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kamika Ekadashi 2026 Date : హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి వ్రతాలకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీలక్ష్మీనారాయణులను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ఆరంభమైన తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లిన తరువాత వచ్చే మొదటి ఏకాదశి కావటంతో దీనిని విశేషంగా పరిగణిస్తారు. ఈ ఏకాదశి రోజు శ్రీహరిని ఆరాధించటం, తులసీ దళాలతో పూజ చేయటం, వెన్నను దానం చేయడం విశేషమైన ఫలితాలనిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా కామిక ఏకాదశి ఎప్పుడు? ఈ ఏకాదశి విశిష్టత ఏమిటి? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కామిక ఏకాదశి ఎప్పుడు?
ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని కామిక ఏకాదశి అంటారు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది ఆగస్టు 8, శనివారం ఉదయం 11:18 నిముషాల నుంచి ఆగస్టు 9, ఆదివారం ఉదయం 8:49 నిమిషాల వరకు ఆషాఢ బహుళ ఏకాదశి తిథి ఉంది. సాధారణంగా సూర్యోదయంతోనే ఏకాదశి తిథిని గణిస్తారు కాబట్టి ఆగస్టు 9, ఆదివారం రోజునే కామిక ఏకాదశి జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కామిక ఏకాదశి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

కామిక ఏకాదశి విశిష్టత
కామిక ఏకాదశి వ్రతానికి కోరిన కోరికలు నెరవేర్చే శక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ ఏకాదశికి కామిక ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది. భక్తిశ్రద్ధలతో కామిక ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే పూర్వజన్మ పాపాలు తొలగి, మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లిన తరువాత వచ్చే మొదటి ఏకాదశి కాబట్టి ఈ ఏకాదశిని పరమ పవిత్రంగా భావిస్తారు.

కామిక ఏకాదశి పూజా విధానం
కామిక ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి ఆదివారం కాబట్టి ముందుగా సూర్యనారాయణ స్వామికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని స్వామి సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి. పూజామందిరంలో శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను పంచామృతాలతో అభిషేకించాలి. అనంతరం ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. లక్ష్మీనారాయణులను పసుపు రంగు పూలతో, తులసి దళాలతో అర్చించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. స్వామివారికి, అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన ప్రసాదాలు నివేదించాలి. అనంతరం మంగళ హారతులు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.

ఆలయాల్లో ఇలా
కామిక ఏకాదశి రోజు విష్ణువు ఆలయాల్లో తులసిమాల సమర్పించడం శుభప్రదం. అలాగే ఈ రోజు ఉపవాసంతో పాటు రాత్రి భగవన్నామ సంకీర్తనలతో జాగరణ చేయడం కూడా విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది.

కామిక ఏకాదశి ప్రత్యేకం ఇదే!
కామిక ఏకాదశి నాడు పాలు ఇచ్చే గోవును దూడతో సహా, గ్రాసం కలిపి దానం చేస్తే సమస్త దేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే కామిక ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం, జాగరణ దీక్షలతో విష్ణువును పూజించి వెన్నను దానం చేయడం, తులసి మొక్క వద్ద నేతి దీపాన్ని వెలిగించడం శ్రేష్టం.

ద్వాదశి పారణ
ఏకాదశి మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు ఉపవాసాన్ని విరమించే విధానాన్ని ద్వాదశి పారణ అంటారు. ఏకాదశి మరుసటి రోజు సూర్యోదయానికి పూర్వమే అభ్యంగన స్నానం చేసి మడిగా, శుచిగా షడ్రసోపేతమైన భోజనాన్ని తయారు చేసి శ్రీ మహావిష్ణువుకు నివేదించాలి. అనంతరం ఒక బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలంతో సత్కరించి నమస్కరించుకోవాలి. అటు తరువాత ద్వాదశి ఘడియలు పూర్తికాకముందే భోజనం చేసి ఏకాదశి ఉపవాస దీక్షను విరమించాలి.

పురాణ పురుషులు ఆచరించిన కామిక ఏకాదశి వ్రతం
కామిక ఏకాదశి విశిష్టతను గురించి బ్రహ్మదేవుడు నారదునికి వివరించగా, శ్రీకృష్ణుడు, ధర్మరాజుకు కామిక ఏకాదశి వ్రత మహత్యం గురించి వివరించి ఆయన చేత ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేసినట్లు పురాణాలలో వివరించి ఉంది. ఈ రోజున ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుని నేతి దీపములతో ఆరాధిస్తారో వారు శాశ్వతముగా సూర్యలోకం లో నివసించే అర్హత కలిగి ఉంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కామిక ఏకాదశికి బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని, భ్రూణ హత్య పాపమును కూడా తొలగించే శక్తి ఉంది.

ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, పసిపిల్లలు, వృద్ధులు ఉపవాస జాగర నియమాలు పాటించక పోయినా ఈ రోజు మనసా వాచా కర్మణా భక్తితో శ్రీహరికి తులసి దళాలు సమర్పిస్తే చాలు ఆ శ్రీహరి సంతుష్టుడై ఇష్ట కామ్యాలు సిద్ధింపజేస్తాడని శాస్త్ర వచనం.

రానున్న కామిక ఏకాదశి రోజు మనం కూడా ఉపవాస జాగారాలతో ఆ శ్రీహరిని పూజిద్దాం. ఆ శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహంతో ఇష్టకామ్యాలు సిద్ధింపజేసుకుందాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

2 వేల జనాభా- కానీ ఏకంగా 45 హనుమాన్ ఆలయాలు- ఆ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?

శయనముద్రలో దర్శనమిచ్చే వేంకటేశ్వరస్వామి- ఆ ఆలయం విశేషాలు ఇవే!

TAGGED:

KAMIKA EKADASHI 2026 DATE
KAMIKA EKADASHI VRAT
KAMIKA EKADASHI PUJA
KAMIKA EKADASHI SIGNIFICANCE
KAMIKA EKADASHI 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.