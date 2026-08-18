కలియుగాంతంలో ధర్మాన్ని నిలబెట్టేది విష్ణువు పదో అవతారం! కల్కి జయంతి విశిష్టత, పూజా విధానం ఇదే!!
శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారాల్లో చివరి అవతారంగా కల్కి అవతారాన్ని పేర్కొంటున్న పురాణాలు- కలియుగాంతంలో అధర్మం పెరిగినప్పుడు ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించేందుకు కల్కి భగవానుడు అవతరిస్తాడని విశ్వసిస్తున్న వైష్ణవ సంప్రదాయం
Published : August 18, 2026 at 2:53 AM IST
Kalki Jayanti 2026 : పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహా విష్ణువు కలియుగం చివర్లో ధరించిన అవతారమే కల్కి అవతారం. మన పురాణాల్లో శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల ప్రసక్తి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది అవతారాలను మాత్రమే వ్యక్తం కావడం చూసాం. కలియుగాంతానికి కల్కి అవతారం రానుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే కల్కి అవతారం ఇప్పటికే వచ్చిందని, ఆ అవతార ప్రయోజనం గురించి అనేక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు వివరిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కల్కి జయంతి ఎప్పుడు? ఆ అవతార విశిష్టత ఏంటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కల్కి జయంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ శుద్ధ షష్టి రోజు కల్కి భగవానుడు అవతరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 18, మంగళవారం శ్రావణ శుద్ధ షష్టి సందర్భంగా ఈ రోజునే కల్కి జయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
సంభవామి యుగే యుగే!
శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ధర్మం గాడితప్పి అధర్మం పెచ్చు మీరినప్పుడు భగవంతుడు ఒక్కో యుగంలో ఒక్కో అవతారాన్ని ధరించి గాడితప్పిన ధర్మాన్ని తిరిగి గాడిలో పెడతాడు. ఈ విధంగా భగవానుడు కలియుగంలో కల్కిగా అవతరించి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ఠ చేస్తాడు.
కల్కి అవతార విశేషం
భాగవతంలోని పన్నెండో స్కంధంలోని రెండో అధ్యాయంలో కల్కి భగవానుడి అవతారం గురించి పూర్తి వివరణ ఉంది. ఈ అవతారం నిష్కళంక దేవుని పేరిట ప్రపంచమంతటా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీమద్ భాగవతం, కల్కి పురాణం ప్రకారం సత్య యుగంలోని సంధి కాలంలో కల్కి భగవానుడు అవతరిస్తాడు. శ్రీ మహా విష్ణుమూర్తి యొక్క ఈ అవతారం 64 కళలతో నిండి ఉంటుంది. దుష్టులను శిక్షించడానికి, హద్దు మీరిన అధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికే కల్కి భగవానుడు అవతరిస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
కలి ప్రభావంతో లోకంలో అల్లకల్లోలం
కలియుగం ముగింపులో పాపం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. మతం పేరుతో, కపటత్వం మాటున అనేక ఘోరాలు జరుగుతాయి. లోకాలలో ప్రతిష్టంభన నెలకొంటుంది. అప్పుడు కల్కి భగవానుడు ధర్మాన్ని పునః స్థాపితం చేస్తాడు.
కల్కి జననం
మన దేశంలోని ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మొర్దాబాద్ సమీపంలోని సంభాల్ గ్రామంలో కల్కి భగవంతుడు జన్మించాడు. ఈయన సోదరులందరూ కూడా దేవతల అవతారాలుగానే ఉంటారు. వీరు ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడంలో కల్కికి సహాయం చేస్తారు. కల్కి తండ్రి విష్ణుయాష్ కలియుగంలో విష్ణువు యొక్క గొప్ప భక్తుడు. ఈయనకు వేదాలు, పురాణాల గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది. కల్కి తల్లి పేరు సుమతి.
వివాహం
కల్కి భగవంతుడికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు. తొలి భార్య లక్ష్మీ స్వరూపమైన పద్మ. రెండో భార్య వైష్ణవి ఆదిపరాశక్తి స్వరూపం. ఈ వైష్ణవి ఎవరో కాదు. శ్రీ రామావతార కాలమైన త్రేతాయుగం నుంచి భగవంతుడిని వివాహం చేసుకోవాలని తపస్సు ఆచరిస్తున్న తల్లి. కల్కి ఆమె తపస్సుకు సంతోషించి కలియుగంలో ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని మాట ఇస్తాడు.
కల్కి వాహనం
కల్కి భగవానుని వాహనం తెల్లని గుర్రం. ఈ గుర్రాన్ని దేవదూతగా భావిస్తారు. భగవంతుడు గుర్రపు స్వారీ చేస్తూ లోకంలోని పాపాత్ములను శిక్షించి ధర్మాన్ని పునఃస్థాపిస్తారని పురాణాల్లో ఉంది. అదే రానున్న కల్కి అవతార విశేషం.
కల్కి జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
కల్కి జయంతి రోజున కల్కి భగవానుని విష్ణుమూర్తి స్వరూపంగా భావించి పూజించాలి. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉపవాసం ఉండి లక్ష్మీనారాయణులను పూజించాలి. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. భగవద్గీత పఠించాలి. అలాగే పేదలకు అన్నదానం చేయాలి. కల్కి అవతారాన్ని వివరించే భాగవతంలోని పన్నెండో స్కంధంలోని రెండో అధ్యాయాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించాలి. అరివీర భయంకరుడైన కల్కి అవతారాన్ని పూజించడం వల్ల శత్రువుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని, కార్యజయం కలుగుతుందని విశ్వాసం. రానున్న కల్కి జయంతి రోజు మనం కూడా కల్కి భగవానుని పూజించి శత్రుభయం తొలగించుకుని విజయ సిద్ధిని పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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