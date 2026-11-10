చిటికెన వేలిపై గోవర్ధన గిరిని మోసిన కృష్ణుడు- 'గోవిందా' నామం వెనక ఉన్న అసలు కథ ఇదే!
Govardhan Puja 2026 : తాను భగవంతుడనే విషయాన్ని మరచి, గర్వంతో ఉన్న ఇంద్రునికి గుణపాఠం నేర్పడానికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన గోవర్ధనోద్ధార లీలను గోవర్ధన పూజగా, అన్నకూట్గా జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
Published : November 10, 2026 at 3:55 AM IST
భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు గోకులంలో ఎన్నో లీలావిలాసాలు చేసాడు. అందులో ఒకటి గోవర్ధనోద్ధారణ! గర్వంతో శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడనే విషయాన్ని మర్చిపోయిన ఇంద్రునికి గుణపాఠం నేర్పడానికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన గోవర్ధనోద్ధార లీలా విశేషాలను గోవర్ధన పూజ అని, అన్నకూట్ అని జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా గోవర్ధన పూజ ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఎవరిని పూజించాలి? ఈ పూజ వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
గోపాలకృషుని లీలలు
శ్రీకృష్ణుడు గోకులంలో ఉండేటప్పుడు ఎన్నో బాల్యక్రీడలు చేసాడు. సాక్షాత్తు భగవంతుడైన శ్రీ కృష్ణుడు సాధారణ గోవుల కాపరిలాగా గోపాలకులతో కలిసి గోవులను మేపుతూ, వారితో కలిసి చల్దులు ఆరగిస్తూ గడిపేవాడు. ఈ క్రమంలో బాల కృష్ణుడు అనేక లీలలు ప్రదర్శించాడు. గోపాలకుల నిర్మల భక్తికి ప్రసన్నుడైన కృష్ణుడు నిరంతరం వారితో కలిసి మెలిసి తిరుగుతుండేవాడు.
ఇంద్రయాగం
మన పురాణాల ప్రకారం ఇంద్రుడు వర్షాలు కురిపించే దేవుడు. ద్వాపర యుగానికి పూర్వం వరకు ప్రజలంతా వర్షాల కోసం ఇంద్రయాగం చేసేవారు. ఆ ఇంద్రయాగంతో సంతృప్తి చెందిన ఇంద్రుడు సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిపించేవాడు, దాంతో పంటలన్నీ చక్కగా పండుతూ ఎలాంటి కరువు కాటకాలు లేకుండా అందరూ ఆనందంగా జీవించేవారు.
ఇంద్రుని గర్వం
ఈ విషయంలో ఇంద్రునికి కొంత గర్వం ఉండేది. ఎంతలా అంటే అందరూ పూజించే శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడే అన్న విషయం విస్మరించి, కృష్ణుడు కూడా తనను పూజించాలని అని అనుకునే వరకు ఆ గర్వం పెరిగింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన కృష్ణుడు ఇంద్రుని గర్వం అణిచి అతనికి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడు.
గోవర్ధన పర్వతాన్ని పూజించమన్న కృష్ణుడు
ప్రతి ఏడాదిలాగే ఇంద్రయాగం చేయడానికి గోకులంలో ప్రజలంతా సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంద్రుని గర్వం అణచడానికి ఇదే సరైన సమయం అని తలచి కృష్ణుడు, గోకుల ప్రజలతో 'ఇకనుంచి మనం ఇంద్రుని పూజించవద్దు. మనకు ఆహారాన్ని, మన పశువులకు గ్రాసాన్ని ఇస్తూ వర్షాలు కురవడానికి సహకరించే ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్నే దైవంగా భావిద్దాం. వర్షాల కోసం ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్నే మనమందరం పూజిద్దాం' అని అంటాడు. గోకుల వాసులకు కృష్ణుని మాట వేదవాక్కు లాంటిది. అందుకని వారందరూ గోవర్ధన పర్వతాన్నే పూజించసాగారు.
ఇంద్రునికి మాట చేరవేసిన నారదుడు
గోకుల వాసులంతా ఇంద్రయాగం మానేసి గోవర్ధన పూజ చేస్తున్నారనే విషయాన్ని నారద మహర్షి ఇంద్రునికి చెప్పాడు. వెంటనే ఆగ్రహించిన ఇంద్రుడు గోకుల వాసులకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలని నిశ్చయించుకున్నాడు.
గోకులంపై రాళ్ల వర్షం
గోకుల వాసులపై ఆగ్రహించిన ఇంద్రుడు గోకులంపై ఏడు పగళ్లు, ఏడు రాత్రులు రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపించింది. దాంతో గోకుల వాసులంతా అల్లకల్లోమైపోయారు. ఆ ధాటికి భయపడ్డ గోకుల ప్రజలు శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడారు.
గోవర్ధన గిరి మోసిన గోపాలుడు
గోపాలకులపై అపారమైన కరుణతో శ్రీకృష్ణుడు తన చిటికెన వేలితో గోవర్ధన పర్వతాన్ని పైకెత్తి గోపాలకులతో 'ఓ గోపాలకులారా! మీ గోవులను, లేగలను తీసుకుని ఈ గోవర్ధన పర్వతం కిందకు రండి! మనమందరం ఇక్కడే క్షేమంగా ఉందాం. ఈ పర్వతంపై మనకు కావాల్సిన పళ్లు, పశువులకు కావాల్సిన గ్రాసం అన్ని ఉన్నాయి. ఈ రాళ్ల వర్షం ఆగేవరకు మీరందరూ ఇక్కడే రక్షణ పొందండి' అని పిలుపునిచ్చాడు.
గోవర్ధన పర్వతం కింద సురక్షితంగా గోపాలకులు!
కృష్ణుడు ఇచ్చిన అభయంతో గోపాల బాలకులు శ్రీకృష్ణుని అపారమైన కరుణకు ఆనందించి గోవర్ధన పర్వతం కింద ఏడు రాత్రులు, ఏడు పగళ్లు ఆనందంగా గడిపారు.
ఇంద్రుని గర్వభంగం
శ్రీకృషుడు చేసిన గోవర్ధన లీలను చూసిన ఇంద్రునికి గర్వభంగం అయింది. సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీకృష్ణుడుగా అవతరించి ఉన్నాడన్న సంగతి విస్మరించి ఆయనచే పూజలందుకోవాలనుకున్న తన అజ్ఞానానికి చింతించాడు. తాను చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపం చెంది శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడాడు. కరుణామూర్తి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుని క్షమించాడు. ఆనాటి నుంచి గోకుల ప్రజలందరూ గోవర్ధన పూజ చేయడం ఆనవాయితీగా మారింది.
గోవిందా నామం ఇందుకే!
శ్రీకృష్ణుడు 7 పగళ్లు, 7 రాత్రులు గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన చిటికెన వేలిపై మోసి, గోవులను, గోకుల ప్రజలను కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతగా గోకుల వాసులంతా శ్రీకృష్ణునికి గోవిందుడని పిలవసాగారు. ఆ విధంగా ఆ శ్రీహరికి ‘గోవిందా’ అనే నామం వచ్చింది. అందుకే ‘గోవిందా‘! అంటే చాలు! ఆ శ్రీహరి తన భక్తులను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతాడు.
గోవర్ధన పూజ ఇందుకే!
ఈ సంఘటన జరిగింది కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి కార్తిక శుద్ధ అష్టమి వరకు కాబట్టి కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి రోజు గోవర్ధన పూజ జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది. నవంబర్ 11, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి సందర్భంగా ఈ రోజునే గోవర్ధన పూజ నిర్వహించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే కార్తిక శుద్ధ అష్టమిని గోపాష్టమిగా జరుపుకుంటాం.
గోవర్ధన పూజ
గోవర్ధన పూజను ‘అన్నకూట్’ అని కూడా అంటారు. ఇది సాధారణంగా రైతుల పండుగ. తమను కాపాడడానికి శ్రీకృష్ణుడు ఏడు రోజులు నిద్రాహారాలు మాని గోవర్ధన పార్వతిని మోసినందుకు కృతజ్ఞతగా రైతులు ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు.
అన్నకూట్
ఈ సందర్భంగా రైతులు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి, రకరకాల పిండివంటలు, అన్నపురాశులు, మధుర పదార్ధాలు తయారు చేస్తారు. అనంతరం గోవు పేడతో శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహం తయారు చేసి, షోడశోపచారాలతో శ్రీకృష్ణుని పూజిస్తారు. శ్రీకృష్ణుని లీలలు తెలిపే ఆటపాటలతో సందడిగా గడుపుతారు. అనంతరం తాము తయారు చేసిన అన్నపురాశులు, పిండివంటలు, మధుర పదార్ధాలు శ్రీకృష్ణునికి నివేదిస్తారు. ఈ రోజు శ్రీకృష్ణునికి ‘చప్పన్ భోగ్’ పేరిట 56 రకాల భోగాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. 7 రోజులు నిరాహారంగా ఉన్న శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి కోసం ఈ విధంగా నివేదించడం సంప్రదాయం. తరువాత ఊరంతా కలిసి శ్రీకృష్ణునికి నివేదించిన పదార్ధాలను శ్రీకృష్ణ ప్రసాదంగా భక్తి శ్రద్ధలతో స్వీకరిస్తారు.
పాడిపంటలు ధనధాన్యాలు ప్రసాదించే గోవర్ధన పూజ
కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి రోజు శ్రీకృష్ణుడిపై భక్తిశ్రద్ధలతో గోవర్ధన పూజ చేయడం వలన రైతులు పాడిపంటలతో, ధనధాన్యాలతో, సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారని విశ్వాసం.
మనం కూడా ఈ గోవర్ధన పూజతో శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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