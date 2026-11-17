నవంబర్ 17న గోపాష్టమి- గోవులను ఇలా పూజిస్తే ముక్కోటి దేవతల అనుగ్రహం!
Gopashtami 2026 : శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గోపాష్టమి రోజు గోవులను పూజించడం వల్ల సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా గోపాష్టమి ఎప్పుడు, ఈ రోజు గోపూజ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం.
Published : November 17, 2026 at 3:54 AM IST
గోపాష్టమి హిందువులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగ. ఈ పండుగ కార్తీక మాసంలో శుక్ల పక్ష అష్టమి నాడు, అనగా దీపావళి తర్వాత వచ్చే శుద్ధ అష్టమి రోజు వస్తుంది. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఇదేరోజు గోవులను పూజించాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ రోజు గోవులను పూజించడం వలన సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా గోపాష్టమి ఎప్పుడు? ఈ రోజు గోపూజ ఎలా చేయాలి? అనే విషయాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
గోపాష్టమి ఎప్పుడు?
కార్తిక మాసంలో విశిష్టంగా భావించే రోజులలో గోపాష్టమి ఒకటి. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తిక శుద్ధ అష్టమి అంటే దీపావళి ముగిసిన తరువాత ఎనిమిదో రోజును గోపాష్టమిగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 17, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ అష్టమిని గోపాష్టమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా గోపాష్టమి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
గోపాష్టమి విశిష్టత
కార్తిక మాసంలో శుద్ధ అష్టమి రోజు గోపాష్టమి పర్వదినం. శ్రీకృష్ణుడు గోవులను పూజించిన శుభదినమిది. ఈ రోజున గోవులను పూజించడం శుభప్రదమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గోపాష్టమి పర్వదినం జరుపుకోవడం వెనక ఉన్న పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని చూద్దాం.
ఇంద్రుని గర్వభంగం
శ్రీకృష్ణుడు, గోపాలకులు తనను పూజించలేదన్న అక్కసుతో ఇంద్రుడు గోకులంపై ఏడు పగళ్లు, ఏడు రాత్రులు రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు. ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన చిటికెన వేలిపై గొడుగులా పట్టి నందవ్రజంలోని ప్రజలను, గోపాలకులను, గోవులను రక్షిస్తాడు. చివర రోజైన ఏడవ రోజు ఇంద్రునికి గర్వభంగం అవుతుంది. అప్పుడు ఇంద్రుడు శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడి, కాపాడమని ప్రార్ధిస్తాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తనతో కలిసి గోకులంలో గోవులను పూజించడం వలన పాపపరిహారం అవుతుందని చెబుతాడు. ఈ విధంగా కార్తిక శుద్ధ అష్టమి రోజు ఇంద్రుడు, శ్రీకృష్ణుడు, గోపాలకులు గోవులను పూజించి శుభాలు పొందారు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి కార్తిక శుద్ధ అష్టమిని గోపాష్టమిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. ఈ సందర్భంగా గోపాష్టమి రోజు గోవులను ఎలా పూజించాలో చూద్దాం.
గోవులను ఇలా పూజించాలి
గోపాష్టమి పర్వదినం రోజు గోవులను శుభ్రంగా కడిగి పసుపు రాసి, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి, పూలమాలలతో, చిరు గంటలు, మువ్వలతో చక్కగా అలంకరించాలి. గోవు చుట్టూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలి. గోవు తోక భాగాన్ని చేతితో స్పృశించి, కళ్లకు అద్దుకోవాలి. ‘ఓం సురభ్యై నమః’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి. గోమాతకు గ్రాసం, అరటి పండ్లు, అన్నపు రాశులు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
ఈ రోజు ప్రత్యేకం
గోపూజ చేయడం హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. ప్రతి నిత్యం గోవులను పూజించినప్పటికీ ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తారు. గోవు సకల దేవతా స్వరూపం కాబట్టి ఒక్క గోవును పూజిస్తే ముక్కోటి దేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని విశ్వాసం. ఇక ఇదే రోజు తిరుమలలో పుష్పయాగం మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. అలాగే మథుర, బృందావనంలో ఈ రోజు గోపూజ విశేషంగా జరుగుతుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు దుర్గాష్టమిగా కూడా జరుపుకుంటారు.
పూజాఫలం
గోపాష్టమి రోజు గోవులను సకల దేవతా స్వరూపంగా భావించి పూజించడం వలన ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, కీర్తి, జ్ఞానం, యశస్సు, క్షేమం లభిస్తాయని విశ్వాసం.
రానున్న గోపాష్టమి రోజు మనం కూడా గోవులను పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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