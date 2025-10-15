ETV Bharat / spiritual

దీపావళి ఎప్పుడు? అక్టోబర్ 20 లేదా 21నా? పండితులు ఏమి చెబుతున్నారు?

దీపావళి ఐదురోజుల పండుగ అని మీకు తెలుసా?

Diwali 2025 Date
Diwali 2025 Date (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 4:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Diwali 2025 Date : భారతీయులకు అతి పెద్ద పండుగ దీపావళి. పెద్దలు కూడా పిల్లలుగా మారిపోయే సరదాల దీపావళి పండుగ అతి త్వరలోనే రానుంది. అయితే ఈ ఏడాది దీపావళి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలన్న విషయంలో కొంత గందరగోళం నెలకొన్న నేపథ్యంలో అసలు దీపావళి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? పండితులు ఏమంటున్నారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

దీపావళి ఎప్పుడు?
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం దీపావళి పండుగ ఎంతో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవి పూజ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. అయితే ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ తేదీ విషయంలో అస్పష్టత నెలకొంది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం దీపావళి పండుగను ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య రోజు జరుపుకుంటారు. దృక్ పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య తిథి అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం 3.44 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబర్ 21వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం 5.54 గంటలకు ముగుస్తుంది. సాధారణంగా అమావాస్య రాత్రి సమయంలో ఉన్నప్పుడే దీపావళి పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. అందుకే అక్టోబర్ 20, సోమవారం రోజునే దీపావళి పండుగ జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.

లక్ష్మీ పూజకు సుముహూర్తం
దీపావళి అమావాస్య సాయంత్రం ప్రతిఒక్కరు లక్ష్మీపూజ తప్పనిసరిగా చేస్తారు. దృక్ పంచాంగం ప్రకారం దీపావళి అమావాస్య రోజు సాయంత్రం 7.08 గంటల నుంచి 8.18 గంటల వరకు శుభ ముహూర్తం అని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ముహూర్తంలో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని పెద్దలు చెబుతున్నారు.

దీపాలు ఎప్పుడు వెలిగించాలి
దీపావళి అమావాస్య రోజు లక్ష్మి పూజ చేయడానికి ముందే దీపాలు వెలిగించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. సాయంత్రం శుచిగా తలస్నానం చేసి ముందుగా దేవుని వద్ద దీపం వెలిగించాలి. ఆ తరువాత తులసికోట వద్ద దీపాన్ని ఉంచాలి. తరువాత ఇంటిముందు చక్కని రంగవల్లికలు వేయాలి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి రెండు వైపులా శుభానికి ప్రతీక అయిన స్వస్తిక్ గుర్తులు వేసి వాటిపై దీపాలను ఉంచాలి. అప్పుడే లక్ష్మీదేవిని మనం ఆహ్వానం పలికినట్లు అర్ధం. ఇలా ఇల్లంతా దీపాలను అలంకరించిన తర్వాత లక్ష్మీపూజను యధావిధిగా చేసుకోవాలి.

రెండు పండుగలు ఒకే రోజు!
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సూర్యోదయంతో తిధి ఉన్న రోజు పండుగలు జరుపుకోవాలి. కానీ ఇది అమావాస్య రోజు జరుపుకునే దీపావళి పండుగకు, పౌర్ణమి రోజు జరుపుకునే కార్తీక పౌర్ణమి పండుగలకు వర్తించదు. వీటిని రాత్రివేళ తిథి ఉన్న సమయంలోనే జరుపుకోవాలి. ఈ క్రమంలో ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి తిథి అక్టోబర్ 20, సోమవారం మధ్యాహ్నం 3.44 గంటల వరకు ఉంది కాబట్టి ఇదే రోజు ఉదయం నరక చతుర్దశి పండుగ జరుపుకోవాలి. సాయంత్రం దీపావళి అమావాస్య పండుగ జరుపుకోవాలని పెద్దలు సూచిస్తున్నారు. ఇలా రెండు పండుగలు ఒకేరోజు రావడం అరుదైన విషయమని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఐదురోజుల పండుగ
దీపావళి పండుగను ఐదు రోజులు జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. అయితే ఈ రోజుల్లో ఏ రోజు ఏ పండుగ జరుపుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • అక్టోబర్‌ 18 శనివారం - ధంతేరాస్‌
  • అక్టోబర్‌ 19 ఆదివారం - ధన్వంతరి జయంతి
  • అక్టోబర్‌ 20 సోమవారం - నరక చతుర్దశి, దీపావళి పండుగ (లక్ష్మీపూజ)
  • అక్టోబర్‌ 21 మంగళవారం - గోవర్ధన్‌ పూజ, బలిపాడ్యమి
  • అక్టోబర్‌ 22 బుధవారం - భాయ్ దూజ్‌

మనం కూడా శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా ఇలా 5 రోజుల పాటు దీపావళి పండుగ ఆనందంగా జరుపుకుందాం. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

DIWALI 2025 DATE
DIWALI 2025 SIGNIFICANCE
DIWALI 2025 PUJA TIME
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.