నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఒకే రోజు- నవంబర్ 8న లక్ష్మీ పూజ ముహూర్తం ఇదే!
ఈ ఏడాది దీపావళి తేదీల్లో కొంత అయోమయం నెలకొనడంతో ప్రజలు గందరగోళానికి గురైన మాట వాస్తవం. దీపావళి ఏ రోజు జరుపుకోవాలనే విషయంపై పండితులు ఏమంటున్నారు, లక్ష్మీ పూజకు శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.
Published : November 7, 2026 at 2:45 AM IST
Diwali 2026 Lakshmi Puja Muhurtham : భారతీయులు ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి. కులమతాలకు అతీతంగా, ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా అందరూ ఒకే రోజు ఆనందంగా జరుపుకునే దివ్వెల పండుగ దీపావళి. అయితే ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ తేదీల్లో కొంత అయోమయం నెలకొన్నందున పండుగ విషయమైన ప్రజలు కొంత గందరగోళానికి గురైన మాట వాస్తవం! అయితే దీపావళి పండుగ ఏ రోజు జరుపుకోవాలనే విషయంపై పండితులు ఏమంటున్నారు? ఇప్పటికే ఈ అంశంపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినందున ఈ విషయం గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
నరక చతుర్దశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశిని నరక చతుర్దశిగా జరుపుకుంటాం. అలాగే ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్యను దీపావళి అమావాస్యగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ! అయితే ఈసారి నవంబర్ 7 శనివారం రోజు ఉదయం 10:30 నిమిషాల నుంచి చతుర్దశి తిథి ప్రారంభమై మరుసటి రోజైన నవంబర్ 8 ఆదివారం ఉదయం 10:34 నిమిషాల వరకు ఉంది. నరక చతుర్దశి పర్వదినం జరుపుకోవాలంటే చతుర్దశి ఘడియలు సూర్యోదయంతో ఉండాలి. ఆ ప్రకారం చూసుకుంటే నవంబర్ 8 ఆదివారం రోజు ఉదయాన్నే నరక చతుర్దశి పర్వదినాన్ని జరుపుకోవాలి.
దీపావళి ఎప్పుడు?
సాధారణంగా ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య రోజున దీపావళి పండుగ జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది అమావాస్య తిథి నవంబర్ 8 ఉదయం 10:35 నిమిషాలకు ప్రారంభమై మరుసటి రోజు నవంబర్ 10 సోమవారం ఉదయం 11:10 నిమిషాల వరకు వ్యాపించి ఉంది. సాధారణంగా దీపావళి పండుగ, అమావాస్య ప్రాధాన్యం ఉన్న పండుగ కాబట్టి అమావాస్య సాయంత్రం వేళల్లో ఉన్న రోజు దీపావళి పండుగ జరుపుకోవాలి. ఆ ప్రకారం చూస్తే నవంబర్ 8 ఆదివారం సాయంత్రమే దీపావళి పండుగ జరుపుకోవాలి. భారతదేశం మొత్తం ఈసారి నవంబర్ 8 ఆదివారం రోజు దీపావళి జరుపుకోనుంది.
లక్ష్మీ పూజకు శుభ ముహూర్తం
దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించడం విశిష్టమైన ఆచారం. హైందవ సంప్రదాయ విశ్వాసాల ప్రకారం, దీపావళి రోజు లక్ష్మీ పూజ చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఇంట్లో సంపద, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. దీపావళి రోజు లక్ష్మీ పూజకు అమావాస్య తిథితో కూడిన సాయంకాల ప్రదోషానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. పండితులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, నవంబర్ 8వ తేదీ సాయంత్రం 5:54 గంటల నుంచి రాత్రి 7:50 గంటల వరకు లక్ష్మీ పూజకు శుభ ముహూర్తం అని తెలుస్తోంది. ఈ సమయం మొత్తం ఒక గంట 56 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ సుముహూర్తంలో కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి లక్ష్మీ పూజ చేయడం శుభకరం.
రెండు పండుగలు ఒకే రోజు!
ఈ ఏడాది చతుర్దశి, అమావాస్య రెండు తిథులు ఒకే రోజు రావడం వల్ల తిథి ద్వయంతో నరక చతుర్దశి, దీపావళి రెండు పండుగలు ఒకే రోజు జరుపుకోనున్నాం. అరుదుగా వచ్చే ఇలాంటి సందర్భాల్లో పండితులు సూచించినట్లుగా పండుగ జరుపుకోవడం సర్వత్రా శుభకరం. నరక చతుర్దశి పండుగ ఎప్పుడు సూర్యోదయంతో చతుర్దశి తిథి ఉన్న రోజు జరుపుకోవాలి. దీపావళి పండుగ అమావాస్య రాత్రి సమయంలో ఉన్న రోజు జరుపుకోవాలి. ఈ లెక్కన చూస్తే ఈ ఏడాది రెండు పండుగలు ఒకే రోజు రానున్నాయి. ఇక దీపావళి పండుగ విషయం ఏ రోజు జరుపుకోవాలనే సందేహాలు పక్కన పెట్టి పండుగ ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకోవడానికి సిద్ధమవుదాం. అందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు!
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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