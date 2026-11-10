బలి చక్రవర్తి పాతాళానికి ఎందుకు వెళ్లాడు? భూమిపైకి తిరిగి వచ్చే వరం కథ ఇదే!
Bali Padyami 2026 : కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమిని బలి పాడ్యమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. బలి చక్రవర్తి ఎవరు, ఆయన పాతాళానికి ఎందుకు వెళ్లాడు, భూమిపైకి తిరిగి వచ్చే వరం ఆయనకు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.
Published : November 10, 2026 at 2:51 AM IST
దీపావళి అమావాస్య మరుసటి రోజు, కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమిని బలి పాడ్యమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. ఈ సంప్రదాయం వెనుక శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలకు సంబంధించిన పురాణ గాథ ఒకటి ఉంది. ఈ సందర్భంగా అసలు బలి చక్రవర్తి ఎవరు? ఆయన పాతాళానికి ఎందుకు వెళ్లాడు? భూమిపైకి తిరిగి వచ్చే వరం ఆయనకు ఎవరిచ్చారు? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
బలి పాడ్యమి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమిని బలి పాడ్యమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది నవంబర్ 10, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి సందర్భంగా ఈ రోజునే బలి పాడ్యమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా బలి పాడ్యమి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ బలి చక్రవర్తి?
శ్రీమద్భాగవతం, విష్ణు పురాణం ప్రకారం మహాభక్తుడైన ప్రహ్లాదుని మనుమడే బలి చక్రవర్తి. తన తాత మాదిరిగానే ఈయన కూడా విష్ణు భక్తుడు. ప్రజారంజకంగా పరిపాలించే గొప్ప పాలకుడు.
స్వర్గాధిపత్యం కోల్పోయిన ఇంద్రుడు
ఒకానొకసారి బలి చక్రవర్తి విశ్వజిత్ యాగం చేసి, విప్రులకు, మహర్షులకు దానధర్మాలు చేసి అత్యంత శక్తిమంతుడై ఇంద్రుడిపై దండెత్తి ఇంద్రలోకాన్ని ఆక్రమిస్తాడు. ఇంద్రుడు స్వర్గాధిపత్యాన్ని కోల్పోవడమే కాకుండా దేవతలు శక్తిహీనులవుతారు. ఆ సందర్భంలో దేవతలంతా కలిసి శ్రీ మహావిష్ణువును ప్రార్ధిస్తారు. అప్పుడు శ్రీహరి తాను అవతార స్వీకారం చేసి బలి అహంకారాన్ని అణిచి, దేవతలకు పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకు వస్తానని మాట ఇస్తాడు.
శ్రీ మహావిష్ణువు అవతార స్వీకారం
దేవతలకు అభయమిచ్చి నట్లుగానే శ్రీమన్నారాయణుడు కశ్యప ప్రజాపతి భార్య అయిన అదితి గర్భాన జన్మిస్తాడు. పుట్టీపుట్టగానే 5 సంవత్సరాల బాలుడిగా మారిపోతాడు. వామనుడిగా ఉన్న ఈ పిల్లవాడికి తల్లిదండ్రులు ఉపనయన సంస్కారాలు జరిపిస్తారు.
బలి చక్రవరి అశ్వమేధ యాగం
అదే సమయంలో బలి చక్రవర్తి అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నాడని, బ్రాహ్మణులకు భూరి విరాళాలు, దానధర్మాలు చేస్తున్నాడని వామనుడికి తెలుస్తుంది. వెంటనే ఈ వామనుడు బలి యాగం నిర్వహిస్తున్న యాగశాల ప్రాంతానికి చేరుకుంటాడు. వామనుని చూడగానే అతని తేజస్సు చూసి బలి ఆశ్చర్యపోతాడు. ఏం కావాలో కోరుకోమంటాడు.
మూడు అడుగులు దానంగా కోరిన వామనుడు
బలి అహంకారాన్ని అణచడానికి వచ్చిన శ్రీహరి తనకు కేవలం మూడు అడుగుల నేల మాత్రమే చాలని అంటాడు. వామనుడు అడిగిన మూడు అడుగులు దానం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్న బలి చక్రవర్తిని రాక్షస గురువు శుక్రాచార్యుడు వారిస్తాడు. ఆ వచ్చింది శ్రీహరి అని మాయోపాయంతో వచ్చాడని హెచ్చరిస్తాడు.
బలి పరవశం
అసలే విష్ణు భక్తుడైన బలి చక్రవర్తి వామన రూపంలో వచ్చింది శ్రీహరి అని గ్రహించి భక్తి పారవశ్యంతో హరి పాదాలు కడిగి ఆయన అడిగిన మూడు అడుగులు నేలను దానంగా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతారు.
ఇంతింతై వటుడింతై
చూస్తుండగానే వామన రూపంలో ఉన్న శ్రీహరి మొదటి అడుగుతో భూమిని, రెండో అడుగుతో ఆకాశాన్ని ఆక్రమించి, మూడో అడుగు ఎక్కడ వేయాలని అడుగుతాడు. అప్పుడు బలి చక్రవర్తి సంకోచించకుండా తన శిరసుపై హరి పాదాన్ని మోపమని కోరుతాడు.
బలి పాడ్యమి ఇలా మొదలైంది
అప్పుడు బలి చక్రవర్తి దానగుణానికి ముగ్ధుడైన నారాయణుడు అతనిని పాతాళానికి చక్రవర్తిగా చేస్తాడు. బలి కోరిక మేరకు శ్రీహరి, బలి దానంగా ఇచ్చిన మూడు అడుగులకు సంకేతంగా ఆయన పాలించిన భూమిని చూసుకోవడానికి ఏడాదిలో మూడు రోజులు భూమిపైకి తిరిగి వచ్చే వరాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఆ విధంగా బలి ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి, దీపావళి, కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి, ఈ 3 రోజులు భూలోకానికి తిరిగి వచ్చి తన రాజ్యాన్ని చూసుకుని సంతోషించి తిరిగి పాతాళ లోకానికి వెళ్లిపోతాడు.
బలి ఆకాంక్ష
బలి తాను భూలోకంలో ఉన్న మూడు రోజులు ‘తన రాజ్యంలో ఎవరైతే దీపాలు వెలిగించి దీపదానం, దీప పూజ చేసే ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి శాశ్వతంగా ఉండాలని, ఎవరి ఇంట దీపాలు లేకుండా అంధకారం ఉంటుందో వారి ఇంట ఎప్పటికి చీకటే ఉండాలని’ కోరుకున్నాడంట!' అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు తథాస్తు అని వరమిచ్చాడు. అలా ప్రతి ఇంటి ముందు దీపాలు, సంబరాలు, సంతోషం చూసి తన రాజ్యంలో ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉన్నారని భావించి మళ్లీ బలిచక్రవర్తి పాతాళానికి వెళ్లిపోతాడు. అలా ఇది బలిపాడ్యమి అయింది.
బలి పాడ్యమిని ఎలా జరుపుకోవాలి?
బలి పాడ్యమి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారాన్ని పూజించాలి. దానశీలి, శ్రీహరి భక్తుడైన బలి చక్రవర్తిని ఆరాధించాలి. బలి చక్రవర్తి ప్రీతి కోసం నరక చతుర్దశి మొదలుకొని బలి పాడ్యమి వరకు ఇల్లంతా దీపాలతో అలంకరించాలి.
అసలైన బలి పాడ్యమి ఇదే!
వామనావతారంలో ఉన్న శ్రీహరి బలి చక్రవర్తిని కోరింది మూడు అడుగులు కాదని సత్వరజోతమోగుణాలనీ పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మానవులు ఈ మూడింటిని త్యజిస్తే విష్ణు సాయుజ్యం పొందడం సులభమని విష్ణు పురాణంలో వివరించి ఉంది.
ఈ దీపావళి, బలి పాడ్యమి సందర్భంగా మనం కూడా అజ్ఞానాంధకారాన్ని పారద్రోలే జ్ఞాన దీపాలు వెలిగిస్తూ దీపావళికి స్వాగతం పలుకుదాం. అహంకారాన్ని వీడి పరమాత్మ పాదాలు చేరుకుందాం.
వామనావతారంలో బలి చక్రవర్తిని ఉద్ధరించి శ్రీ మహావిష్ణువుకు నమస్కరిద్దాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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