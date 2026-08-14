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ఆండాళ్ గోదాదేవి జన్మదినమే ఆదిపూరం- శ్రీరంగనాథుడిలో ఐక్యమైన ఈ మహాభక్తురాలి కథ తెలుసా?

శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఏకైక మహిళా ఆళ్వార్‌గా ప్రసిద్ధి- ఆండాళ్ గోదాదేవి జన్మదినమే ఆదిపూరం- ఆషాఢ మాసంలోని పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంతో ముడిపడిన పర్వదిన గురించి మీ కోసం

Aadi Pooram 2026 Dates
ఆండాళ్ గోదాదేవి (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 3:54 AM IST

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Aadipooram 2026 : శ్రీ ఆండాళ్ గోదాదేవి జన్మదినాన్ని ఆండాళ్ తిరునక్షత్రం లేదా ఆదిపూరం అని పిలుస్తారు. ఇది ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం రోజున వస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీవైష్ణవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవాన్ని ఆండాళ్ తిరువాడిప్పూరం ఉత్సవం అని అంటారు. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో భక్తి మార్గంలో భగవంతుని పొందిన 12 మంది మహాభక్తులను ఆళ్వార్లు అని అంటారు. వారిలో ఏకైక మహిళా ఆళ్వార్ గా గోదాదేవి ఖ్యాతి చెందింది. ఈ సందర్భంగా గోదాదేవి జన్మదినాన్ని ఆదిపూరం అని ఎందుకంటారు? ఈ ఏడాది ఆదిపురం ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆదిపూరం విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆదిపూరం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రీ ఆండాళ్ జన్మదిన ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పూర్వఫల్గుణి నక్షత్రం అంటే పుబ్బ నక్షత్రం. ఈ ఏడాది ఆగష్టు 14, శుక్రవారం ఆషాఢ పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం సందర్భంగా ఈ రోజునే ఆండాళ్ జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఆండాళ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే ఆదిపూరం ఉత్సవం విశిష్టత తెలుసుకునే ముందు అసలు ఆండాళ్ ఎవరో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ ఆండాళ్?
శ్రీ విల్లిపుత్తూరులో12 మంది ఆళ్వారులలో ఒకరుగా పెరియాళ్వార్ గా కీర్తించబడే శ్రీ విష్ణుచిత్తునికి తులసి వనంలో పసిపాపలాగా గోదాదేవి లభిస్తుంది. బాల్యం నుంచే గోదాదేవి శ్రీరంగనాథుని తన భర్తగా భావిస్తూ ఆయన కోసం అల్లిన పుష్ప మాలికలను ముందుగా తాను ధరించి అనంతరం స్వామికి పంపేది. కొద్దిరోజులకు ఈ రహస్యాన్ని కనిపెట్టిన గోదాదేవి తండ్రి విష్ణుచిత్తుడు స్వామిపట్ల అపరాధం జరిగిందని తలచి చింతిస్తుండగా శ్రీ రంగనాథుడు విష్ణుచిత్తునికి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి గోదాదేవి ధరించిన మాలంటేనే తనకు ఇష్టమని చెబుతాడు.

30 పాశురాలు
చిన్ననాటి నుంచి శ్రీకృష్ణుని లీలలు పాడుతూ పెరిగిన గోదాదేవికి యుక్తవయసు వచ్చేసరికి ఆ భక్తి ప్రేమగా మారింది. వివాహం అంటూ చేసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడినే చేసుకోవాలని కలలు కనింది. తనలోని కృష్ణభక్తిని 30 దివ్య పాశురాలుగా రచించి శ్రీకృష్ణునికి అంకితం చేసింది. ధనుర్మాసంలో శ్రీవ్రతాన్ని ఆచరించింది. ఆమె రచించిన 30 పాశురాలే ధనుర్మాసంలో తిరుప్పావై పేరిట వైష్ణవ ఆలయాల్లో గానం చేస్తారు.

శ్రీరంగ నాయకునితో కల్యాణం
గోదాదేవి భక్తికి శ్రీకృష్ణుడు ముగ్ధుడై ఆమె తండ్రి విష్ణుచిత్తుడికి స్వప్న సాక్షాత్కారమిచ్చి గోదాదేవిని పెళ్లి కూతురు అలంకరణలో శ్రీరంగానికి తీసుకువస్తే వివాహం చేసుకుంటానని మాట ఇస్తాడు. అప్పుడు విష్ణుచిత్తుడు గోదాదేవిని పెళ్లికూతురుగా అలంకరించి సకల పరివారం, బంధుజనంతో కలిసి శ్రీరంగానికి బయలుదేరుతాడు. వీరి రాక గురించి ముందే తెలిసిన అర్చకులు వారికి ఘనంగా మేళతాళాలతో స్వాగతం చెబుతారు.

రంగనాథునిలో ఐక్యమైన గోదాదేవి
పెళ్లికూతురుగా గర్భ గుడిలో ప్రవేశించిన గోదాదేవి అందరూ చూస్తుండగానే రంగనాథునిలో ఐక్యమవుతుంది. ఇదంతా భోగి పండుగనాడు జరగడం వలన ప్రతి సంవత్సరం భోగి రోజు వైష్ణవ ఆలయాల్లో గోదా రంగనాయక కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది.

ఆదిపూరం
ఆషాఢ మాసంలో గోదాదేవి జన్మ నక్షత్రమైన పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం రోజు ఘనంగా ఆదిపూరం ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో గోదా అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా తిరుమంజనం, పూజలు జరుపుతారు. అమ్మవారిని, రంగమన్నార్‌ను దివ్య సుందరంగా అలంకరించి ఊరేగింపు ఉత్సవాలు జరుపుతారు.

ఆలయాల్లో ఆదిపూరం ఉత్సవాలు
శ్రీరంగంలో ఆదిపూరం ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు తిరుమలలో ఆదిపూరం ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా గోదారంగనాయకులకు పవిత్ర తిరుమంజనాలు జరిపి, మాడవీధుల్లో ఊరేగిస్తారు. అలాగే శ్రీవిల్లిపుత్తూరు, తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయం, అహోబిలం వంటి ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రాలలో ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.

ఆదిపూరం సందర్భంగా మనం కూడా భక్తిమార్గాన్ని అనుసరించి భగవంతునిలో ఐక్యమైన గోదాదేవిని స్మరించుకుందాం. దర్శించి పునీతులమవుదాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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