సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు 'ఆడికృత్తిక'- ఈ పూజ చేస్తే కుజ, నాగ దోషాలు తొలగుతాయట!
ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే కృత్తికా నక్షత్రమే ఆడికృత్తిక- ఈ రోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఎలా ఆరాధించాలో మీకోసం
Published : August 7, 2026 at 1:48 AM IST
Aadi Krithika 2026 Significance : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ దోషం, నాగదోషం కారణంగా వివాహ సంబంధిత సమస్యలు, సంతానం కలగక పోవడం, జీవితంలో ఎదుగుదల లేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. పురాణాల ప్రకారం కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యుడు. ఈ స్వామిని పూజిస్తే ఎలాంటి దోషాలైనా తొలగుతాయని విశ్వాసం. సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధనకు ప్రతి మంగళవారం శ్రేష్టమైనది. అలాగే చవితి తిథి, ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే కృత్తికా నక్షత్రం రోజు, మార్గశిర మాసంలో వచ్చే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి మరింత ప్రత్యేకం. ఈ సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధనకు విశిష్టమైన ఆడికృత్తిక గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆడికృత్తిక అంటే?
స్కంద పురాణం ప్రకారం సుబ్రహ్మణ్యుని జన్మ నక్షత్రం కృత్తికా నక్షత్రం. ప్రతి మాసంలో కృత్తికా నక్షత్రం వచ్చినప్పటికీ ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే కృత్తికా నక్షత్రం మరింత ప్రత్యేకం. ద్రవిడ సంప్రదాయం ప్రకారం తమిళులకు ఆషాఢ మాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ మాసంలో వచ్చే కృత్తికా నక్షత్రాన్ని ఆడికృత్తిక అంటారు. 'ఆడి' అంటే తమిళంలో ఆషాఢం అని అర్ధం. ఆడికృత్తిక అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పండుగ. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో ఈ పర్వదినాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే ఈ నక్షత్రం రోజు స్వామిని పూజిస్తే విశేష ఫలితాలు ఉంటాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆడికృత్తిక గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
ఆడికృత్తిక ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆగస్టు 7, శుక్రవారం ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే కృత్తిక నక్షత్రం సందర్భంగా ఈ రోజునే ఆడికృత్తిక పర్వదినాన్ని జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
ఆడికృత్తిక విశిష్టత
వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారు, సంతానం లేనివారు, జీవితంలో స్థిరత్వం లేక కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఆడికృత్తిక రోజున ఉపవాసం ఉండి సుబ్రహ్మణ్యుడిని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
ఆరుపడై వీడులలో ప్రత్యేక పూజలు
తమిళనాడులోని సుప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయాలైన ఆరుపడై వీడు పళని, తిరుత్తణి, స్వామిమలై, తిరుచెందూర్, పాజమలై, తిరుప్పరంకుండ్రం మొదలైన ఆరు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నివసించే 6 ఇళ్లుగా చెబుతారు. తమిళంలో 'వీడు' అంటే ఇల్లు అని అర్ధం. ఈ ఆరు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో ఆడికృత్తిక పండుగను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
ఆడికృత్తిక పూజ విధానం
ఆడికృత్తిక పర్వదినం రోజు సంతానం కోరుకునే వారు నియమ నిష్టలతో ఉపవాసం ఉండాలి. సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి శుచియై ముందుగా పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పటాన్ని గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. అలాగే వినాయకుడు, శివపార్వతుల చిత్రపటాలను కూడా ప్రతిష్టించుకోవాలి. సుబ్రహ్మణ్యుని ఎరుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. ఎర్ర చందనం సమర్పించాలి.
పిండి దీపాలు
ముందురోజు రాత్రే బియ్యాన్ని నీటిలో నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి. పండుగ రోజు ఉదయాన ఈ బియ్యాన్ని ఇంట్లోనే పిండిగా తయారుచేసి అందులో బెల్లం, ఆవు నెయ్యి కలిపి, ఆ మిశ్రమంతో 5, 9 లేదా 11 ప్రమిదలు తయారు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రమిదల్లో ఆవునెయ్యి పోసి వత్తులు వేసి దీపారాధన చేయాలి. ఈ దీపాలను సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఎదుట ఉంచి అక్షింతలతో దీపపూజ చేయాలి.
ఈ పారాయణాలు చేయాలి
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కోసం ఈ రోజు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం, సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి చరిత్ర విధిగా పారాయణ చేయాలి.
ఈ నైవేద్యాలు సమర్పించాలి
సుబ్రహ్మణ్యునికి నువ్వులు, బెల్లం, నెయ్యి కలిపి చేసిన చిమ్మిలి, పచ్చి పాలు, వడపప్పు, అరటి పండ్లు నివేదించాలి. చివరలో తాంబూలం సమర్పించి నమస్కరించుకోవాలి. ఈ విధంగా సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శనం చేసుకుని దైవ ప్రసాదంగా పిండి దీపము, చిమ్మిలి, వడపప్పు, అరటి పండ్లు స్వీకరించాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
ఆడికృత్తిక రోజు ఉల్లి వెల్లుల్లి తినరాదు. మద్య మాంసాలు ముట్టరాదు. ఆడికృత్తిక ముందు రోజు రాత్రి, పండుగ రోజు రాత్రి కూడా బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. ఇలా చేయడం వలన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి విశేష అనుగ్రహం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
కావడి ఉత్సవాలు
ఆడికృత్తిక పర్వదినం రోజు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయాల్లో కావడి ఉత్సవం విశేషంగా జరుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి అనుగ్రహం కోసం ఈ రోజు భక్తులు పాలు, పెరుగు, నీళ్లు వంటి పవిత్ర ద్రవ్యాలను కావళ్లలో నింపుకుని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాలకు ఊరేగింపుగా వెళ్లి వాటిని సమర్పిస్తారు. అనంతరం ఈ పవిత్ర జలాలతో స్వామికి అభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఇలా కావడి మోయడం వలన సంతానలేమి సమస్యల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
రానున్న ఆడికృత్తిక పర్వదినం రోజు మనం కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామి వారి అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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