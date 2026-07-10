ఇంట్లో రాతి, ఇత్తడి, వెండితో చేసిన "దేవతా విగ్రహాలు" ఉండొచ్చా? - శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
ఎంత ఎత్తులో ఉండే విగ్రహాలు ఇంట్లో ఉండొచ్చు? - జ్యోతిష్యులు పులుపుల ఫణి కుమారశర్మ వివరిస్తున్నారిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:25 PM IST
Can We Keep God Idols at Home : ఇంట్లో రాతి, వెండి, రాగి, ఇత్తడితో చేసిన దేవతా విగ్రహాలను పెట్టుకోకూడదని అంటుంటారు కొందరు. ఒకవేళ పెట్టుకుంటే రోజూ వాటికి శాస్త్రబద్ధంగా అన్ని పూజా సంస్కారాలూ ఆచరించాలట. కానీ, సాధారణ గృహస్తులు రోజూ అలా అన్ని పూజుల చేయడానికి వీలు కాకపోవచ్చు. అయితే, కొందరుమాత్రం రెండంగుళాల సైజు వరకూ విగ్రహాలు పెడితే అలా చేయనక్కర్లేదని చెబుతుంటారు. ఇంతకీ, అసలు ఇంట్లో విగ్రహాలు పెట్టుకోవచ్చా? ఒకవేళ పెట్టుకుంటే వాటికి ఏం చేయాలి? శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పులుపుల ఫణి కుమారశర్మ ఈవిధంగా వివరిస్తున్నారు.
మానవుడు దైవాన్ని సేవించి తరించడానికి సనాతన ధర్మంలో "సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన" అని రెండు రకాల ఉపాసనా పద్ధతులను ఏర్పాటు చేశారు. నిర్గుణోపాసన అనగా దైవ మంత్రాన్ని జపిస్తూ, ఆ మంత్ర దేవతను మనోనేత్రంతో దర్శించుకుని ఆ దేవత అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావడం. అయితే, ఇది అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే దీనికి చాలా నిగ్రహం అవసరం. అందుకే, మన సంప్రదాయంలో విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విగ్రహారాధననే సగుణారాధనగా చెబుతారు. దీనికి సంబంధించి అనేక నియమాలను ఏర్పాటు చేశారు. నిగమం అంటే వేదం. వేదాలలో దేవతామూర్తులకు సంబంధించిన ఆరాధనా పరమైన విషయాల్ని తెలిపే ఆగమ శాస్త్రాన్ని అందించారు.
ఆగమశాస్త్రంలో అన్ని నియమాల వివరణ :
ఆగమశాస్త్రాన్ని అనుసరించే దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించే విగ్రహమూర్తులు ఎలా ఉండాలి? ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి? ఆయా దేవతలకు ద్వారపాలకులెవరు? ఏ స్థానంలో ఏ దేవతామూర్తులను ఏర్పాటు చేయాలో నిర్ణయించారని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు ఫణి కుమారశర్మ. అలాగే, ఆలయంలో దేవతామూర్తులను ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి? దేవాలయాలకు సంబంధించిన గోడలలోనూ ఆయా దిక్కులకు ఉండే కోస్ట దేవతలను ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి? ఏ విగ్రహాన్ని ఏ విధంగా పూజించాలనే విషయాలను సవివరంగా, సమగ్రంగా, శాస్త్రీయంగా ఆగమశాస్త్రంలో తెలియజేశారంటున్నారు. అదేవిధంగా, ఆయా దేవతారాధనకు సంబంధించిన నియమాలను కూడా అందులో స్పష్టంగా చెప్పారు.
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విగ్రహాలు ఎంత ఎత్తులో ఉండాలి?
ఆగమశాస్త్రంలో గృహస్తులు ఇంట్లో దేవతారాధనలో ఈ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అవసరమైన నియమాలనూ వివరంగా చెప్పారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి, రాగి, కంచు, ఇత్తడి, ఇనుము, సీసం వంటి అష్ట లోహాలతో నిర్మించిన, దారు(చెక్క), శిలా(రాతి) విగ్రహాలు బొటనవేలి కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉండాలని తెలిపారు. అంతకంటే ఎత్తైన విగ్రహాలను పూజా మందిరంలో ఉంచరాదు అనేది ఇందులోని ప్రధాన నియమం. అందుకు ముఖ్య కారణం ఏంటంటే, బొటనవేలు సైజ్ కంటే ఎత్తైన విగ్రహాలను ఆరాధించేందుకు ఆవాహన, విసర్జన మంత్రాలతో సంభవిత ఉపచారాలతో నియమబద్ధంగా ఆరాధించాలి. అలా చేయకపోతే చేసిన పూజలకు తగిన ఫలితం ఉండదని శాస్త్రంలో చెప్పారు.
పెద్ద విగ్రహాలను ప్రత్యేకమైన పూజలలో ఏర్పాటుచేసి అప్పటికప్పుడు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తుంటారు. పూజ ముగిశాక ఉద్వాసన చేసే సంప్రదాయాన్ని కూడా చెప్పారు మహర్షులు. ఇటీవల కాలంలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, గన్ మెటల్ వంటి పదార్థాలతో విగ్రహాలను రెడీ చేస్తున్నారు. ఇవి అలంకరణగా మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తప్ప పూజకు పనికిరావని గ్రహించాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. అలాగే, వేద శాస్త్ర పురాణాల్లో పేర్కొన్న దేవతామూర్తులను మాత్రమే పూజించాలి తప్ప లౌకికమైన రూపాలను పూజించరాదని చెబుతున్నారు.
భగవద్గీత ఏం చెబుతుందంటే?
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు "తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ" మానవుడు ఆచరించదగిన విహిత కర్మలన్నింటినీ శ్రుతి స్మృతి పురాణాల్లో వివరంగా తెలిపారు. అందుకే, అటువంటి శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తేనే మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు. అలాకాకుండా బుద్ధికి తోచినట్లు విపరీత ధోరణిలో ఆచరించినట్లయితే "న ససిద్ధి మావాప్నోతి - న సుఖం నాపరాంగతిం" అనగా అనుకూల ఫలములు కాకుండా ప్రతికూలతలు ఉంటాయట. సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన ఏదైనా శ్రద్ధ, భక్తి విశ్వాసాలే భగవదారాధనకు ముఖ్యంగా కావాల్సినవని గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకానీ, మీరు పూజలో వినియోగించే వస్తువులేంటీ? వాటి ధర ఎంత? పరిమాణం ఎంత అనేది భగవంతుడు చూడడు. ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో వాటిని మీరు సమర్పిస్తున్నారనేదే ప్రధానం అంటున్నారు జ్యోతిష్యులు పులుపుల ఫణి కుమారశర్మ.
Note : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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