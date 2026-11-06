ధంతేరస్ రోజు ఏ వస్తువులు కొనాలి, ఏవి కొనకూడదు? బంగారం, చీపురు, ఉప్పు కొంటే ఏం అవుతుంది?
Dhanteras 2026 : ధంతేరస్ రోజు కొన్ని వస్తువులు కొనడం శుభసూచకమని అంటారు. అలాగే కొన్ని వస్తువులను కొనకూడదని కూడా అంటారు. ధంతేరస్ రోజు ఏ వస్తువులు కొనాలి, ఏవి కొనకూడదో తెలుసుకుందాం.
Published : November 6, 2026 at 7:10 AM IST
మరికొన్ని రోజుల్లో దీపావళి పండుగ రానుంది. దీపావళి పండుగ అంటేనే మిఠాయిలు, టపాసులు, లక్ష్మీపూజ ప్రధానంగా గుర్తొస్తాయి. ముఖ్యం దీపావళి సంబరాలు మొదలయ్యేది 'ధంతేరస్' పండుగతోనే! సనాతన సంప్రదాయాల ప్రకారం ధంతేరస్ రోజు కొన్ని వస్తువులు కొనడం శుభ సూచకమని అంటారు. అలాగే ఈ రోజు కొన్ని వస్తువులు అస్సలు కొనకూడదని అంటారు. ఈ సందర్భంగా ధంతేరస్ రోజు ఏ వస్తువులు కొనాలి? ఏవి కొనకూడదు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సంప్రదాయాలు - నమ్మకాలు
ధంతేరస్ రోజున బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు, నూతన వాహనాలు, వంటింటి ఉపకరణాలు, నూతన వస్త్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే కొన్ని రకాల వస్తువులను కొనకూడదని అంటారు. అసలు ఈ వస్తువులను ఎందుకు నివారించాలి? ధంతేరస్ రోజు కొనుగోలు చేసే వస్తువులకు సంబంధించిన సంప్రదాయ నమ్మకాల గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈ వస్తువులతో లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం
5 రోజుల దీపావళి పండుగలో సంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించే ధంతేరస్ పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. అయితే, ధంతేరస్ రోజున కొన్ని వస్తువులను కొనుగోలు చేయకూడదనే మతపరమైన విశ్వాసాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంతకీ కొనాల్సిన వస్తువులు ఏంటి? కొనకూడని వస్తువులు ఏంటి? పెద్దలు వాటిని ఎందుకు కొనరాదని చెప్పారో చూద్దాం.
ధంతేరస్ రోజున ఇవి కొనడం శుభప్రదం
ధంతేరస్ రోజున బంగారం, వెండి, పాత్రలు కొనుగోలు చేయడం గురించి చాలామందికి తెలుసు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని వస్తువులు కొనడం కూడా శుభప్రదమని అంటారు అవేంటో చూద్దాం.
నూతన వాహనాలు
కొత్తగా వాహనం కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్న వారికీ ధంతేరస్ కంటే మంచి రోజు మరోటి ఉండదు. ఈ రోజు వాహనం కొనడం సర్వ శుభప్రదమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే వాహనం రంగు విషయంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. నలుపు రంగు కాకుండా ఎరుపు, తెలుపు వంటి సాంప్రదాయ రంగుల్లో ఉన్న వాహనాలు కొనడం శుభాలను కలిగిస్తుంది.
కొత్త చీపురు
ధంతేరస్ రోజు కొత్త చీపురు కొనడం కూడా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. హిందూ మతంలో చీపురును లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చీపురు కొనడం వలన ఇంట్లో సంపద, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అంతే కాకుండా ఎవరైతే చాలా రోజుల నుంచి ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారో, వారికి ఉపశమనం లభిస్తుందని పండితులు అంటున్నారు.
ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు
హిందూ సంప్రదాయంలో కొన్ని వంటింటి దినుసులను లక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు. వాటిల్లో ముఖ్యంగా బియ్యం, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు వంటి దినుసులను ధంతేరస్ రోజు కొనడం వలన ఇంట్లో సానుకూల శక్తులు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ వస్తువులు ఇంట్లో ఎప్పుడు నిండుగా ఉండాలంట! తెలుగు రాష్ట్రాలలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వివాహానికి ముందు జరిగే నిశ్చితార్ధ వేడుకల్లో వరుని తరఫు వారు వధువుకు ఇచ్చే చీర, సారెల్లో జీలకర్ర తప్పకుండా ఉంటుంది. జీలకర్రను లక్ష్మి స్వరూపంగా భావించడం వల్లనే ఈ సంప్రదాయం వచ్చిందని అంటారు.
ధంతేరస్ రోజు ఇవి అసలు కొనవద్దు
ధంతేరస్ పండుగ రోజు కొన్ని వస్తువులు కొనకూడదని వాస్తు విజ్ఞాన శాస్త్రం చెబుతోంది. అవేంటంటే, ఇనుప వస్తువులు, గాజు సామగ్రి, చాకులు, కత్తులు వంటి పదునైన వస్తువులు, నలుపు రంగు దుస్తులు, వాహనాలు ఈ రోజు కొనడం వలన ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు పెరుగుతాయని అంటారు. అందుకే వీలైనంత వరకు ఈ రోజు ఈ వస్తువులు కొనకూడదు.
ఏది ఏమైనప్పటికి ధంతేరస్ రోజు ఖరీదైన వస్తువులు కొనడం అందరికీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి లక్ష్మి స్వరూపమైన ఈ వస్తువులలో ఏదైనా కొనవచ్చు. అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులను కొనడం వలన అందరూ సుఖసంతోషాలతో, సిరి సంపదలను ఆహ్వానిస్తూ ఆనందంగా దీపావళిని జరుపుకోవచ్చు.
మనం కూడా ఈ ధంతేరస్కు శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా ఐశ్వర్య కారకమైన ఈ వస్తువులను కొందాం! లక్ష్మీదేవిని మన ఇంటికి ఆహ్వానిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.