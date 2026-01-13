కుజుడు బలపడాలంటే ఏం చేయాలి? కుజ దోషానికి సుబ్రహ్మణ్యుడిని ఎందుకు పూజించాలి?
సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కోసం జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏమి చెబుతోంది? అసలు కుజుడు ఎవరు?
Published : January 13, 2026 at 2:56 AM IST
What Is Kuja Dosha And Its Remedies : నవగ్రహాలలో అతిపెద్ద గ్రహం అంగారకుడు. ఈయననే కుజుడు అని కూడా అంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుజ గ్రహం చాలా ప్రభావవంతమైన గ్రహం. జాతకంలో కుజ దోషం ఉన్నా, కుజుడు బలహీనంగా ఉన్నా వివాహాలు ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం, రుణబాధలు ఎక్కువగా ఉండడం వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతాయి. ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కోసం జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏమి చెబుతోంది? అసలు కుజుడు ఎవరు? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్కంద పురాణం ప్రకారం కుజుడు భూదేవికి పరమేశ్వరునికి కలిగిన సంతానం అని తెలుస్తోంది. శివుడు తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన శరీరం నుంచి కారిన స్వేద బిందువు ఒకటి భూమి మీద పడుతుంది ఆ స్వేద బిందువును గ్రహించిన భూమి గర్భవతి అవుతుంది. ఆ గర్భం నుంచి జన్మించిన వాడే కుజుడు.
ఎరుపు రంగు స్వరూపం
కుజుడు ఎర్రటి వర్ణంతో దృఢమైన శరీరం తో అత్యంత శక్తివంతుడై ఉంటాడు. తరువాతి కాలంలో కుజుడు పరమేశ్వరుని గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తారు. కుజుని తపస్సుకు మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు అతనిని నవగ్రహాలలో ఒక గ్రహంగా నియమిస్తాడు.
దయాస్వరూపం
కుజుడు చాలా దయామయుడు. తనను ఆశ్రయించి, పూజించిన వారికి అధికారం, డబ్బు, భూమి, సంపదలు అనుగ్రహిస్తాడు.
కుజ గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిరంతరం సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఈ సంచారంలో ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశి మారినప్పుడు కుజుని స్థానం మారుతూ ఉంటుంది. ఈ స్థానమార్పు వ్యక్తిగత జీవితాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కుజుడు ఉన్నత స్థానంలో ఉంటే అధికారం, సంపదలు అన్నీ కలుగుతాయి. ఒకవేళ కుజుడు నీచ స్థానంలో ఉంటే వివాహాలు ఆలస్యం కావడం, రుణబాధలు పెరగడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సంతానం కలగక పోవడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి. కుజుడు నీచ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు కుజ స్థానం బలపడి కుజుని అనుగ్రహం పొందడానికి శాస్త్రం కొన్ని పరిహారాలు సూచిస్తోంది. అవేమిటో చూద్దాం.
రుణ విమోచక అంగారక స్తోత్రం
రుణ విమోచక అంగారక స్తోత్రాన్ని బ్రహ్మ దేవుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి బోధించినట్లుగా స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ స్తోత్రాన్ని నిత్యం జపిస్తే రుణబాధలు తొలగుతాయి. ధనం సమృద్ధిగా వస్తుంది. రోగాలు తొలగుతాయి. ఈ స్తోత్రం మంగళవారం రోజు పఠించడం మరింత శ్రేష్ఠం. అంతేకాదు భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో రుణ విమోచక అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే ఋషి రుణం, పితృ రుణం, దేవ రుణం వంటివి కూడా తొలగి మానసిక శాంతి, సంతోషం, ధనప్రాప్తి కలుగుతుందని నమ్మకం.
అంగారక పూజ
జాతకంలో కుజుని స్థానం బలహీనంగా ఉండటం వలన ఏర్పడే సమస్యల నుంచి పరిహారం కోసం ప్రతి మంగళవారం భక్తిశ్రద్ధలతో అంగారక గ్రహానికి పూజలు జరిపించుకోవాలి. 11 మంగళవారాలు ఎర్రని పూలు, ఎర్ర చందనంతో అంగారకుని పూజిచాలి. ఎర్రని వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. అంగారకునికి దానిమ్మ పండు నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వలన రుణ బాధల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని స్కంద పురాణంలో, బ్రహ్మ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన
కుజ గ్రహానికి సుబ్రహ్మణ్యుడు అధిదేవత. జాతకంలో కుజ దోషం వలన వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నా, సంతానం కలగకున్నా 9 మంగళవారాలు సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి అభిషేకం జరిపించుకోవాలి. అలాగే ఆరు షణ్ముఖ క్షేత్రాలు, మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శించుకోవాలి. ఈ పరిహారాలతో వివాహం కాని వారికి వివాహం జరుగుతుంది. సంతానం కోరుకునే వారికి సంతానం కలుగుతుంది. జాతకంలో కుజ దోషం ఉందని ఆందోళన చెందకుండా జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచించిన ఈ పరిహారాలతో దోషం నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.