తీర్థయాత్రలకు వెళ్తున్నారా? - ఈ తప్పులు చేయకూడదట!

-కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నారా? - ఈ నియమాలు పాటించాలంటున్న జోతిష్య నిపుణులు!

Rules to Be Followed in Teertha Yatra
Rules to Be Followed in Teertha Yatra (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 6:35 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 6:41 PM IST

Rules to Be Followed in Teertha Yatra: తీర్థయాత్రలు గొప్పవని మహాభారతం చెబుతోంది. నమ్మకం, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో చేయాలని వాయుపురాణం ఉద్ఘాటిస్తోంది. దీనివల్ల పాపాలు పోతాయని, పుణ్యాత్ములకు మరింత పుణ్యం కలుగుతుందన్నది పెద్దల మాట. ఒక్కో నేలకు, ఆయా ప్రాంతాల్లోని నీటికి కొన్ని విశిష్ట గుణాలుంటాయి. తీర్థయాత్రల్లో భాగంగా ఆయా పుణ్యజలాల్లో మునగడం వల్ల కొన్ని రోగాలు తగ్గిపోతాయని విజ్ఞులు చెబుతారు. ఏది ఏమైనా భగవంతుడిపై భక్తి భావం మరింత పెరగడానికి, మానసిక ఉల్లాసానికి తీర్థయాత్రలు తోడ్పడతాయి. అయితే తీర్థయాత్రల సమయంలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని జోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ నియమాలు పాటించాలి: తీర్థయాత్రలు చేసేటప్పుడు ఎవరైనా సరే కొన్ని నియమాలు పాటించాలని, తప్పులు చేయకూడదని కాశీ ఖండంలో పద్మ పురాణంలో ప్రామాణికంగా చెప్పినట్లు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు. ఆ నియమాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం లేని సమయంలో తీర్థయాత్రలను ప్రారంభించాలని చెబుతున్నారు.
  • తీర్థయాత్రలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలంటే కొబ్బరికాయ కొట్టి "శ్రీరామదూతయా హనుమతే నమః" అనే మంత్రం చదివి మొదలుపెట్టాలంటున్నారు. అంటే మనం కారు లేదా బస్సు వంటి వాటిల్లో తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరితే.. ఆ బండి ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టి రెండు వైపులా చిప్పలు విసిరేసి పైన చెప్పిన మంత్రం చదువుకోవాలని అంటున్నారు.
  • తీర్థయాత్రలకు వెళ్లినప్పుడు ఎటువంటి ప్రమాదాలు, అపశృతులు జరగకుండా ఉండటానికి "పథిషత్​ రుద్ర మంత్రం" చదువుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఆ మంత్రం చదువుకుంటూ తీర్థయాత్రలు చేస్తే సజావుగా సాగుతాయని అంటున్నారు. ఆ మంత్రం ఏంటంటే..
  1. "ఆత్తసజ్జ ధనుర్బాణధరం వృషభ వాహనం
  2. అన్నపూర్ణా సమాల్సిష్ట పథిషత్​ రుద్ర మాశ్రయేత్"​
  • తీర్థయాత్రలు పూర్తై ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిమందిని ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెడితే చాలా మంచిదని అంటున్నారు.

ఈ తప్పులు చేయకూడదట:

  • సాధారణంగా చాలా మంది తీర్థయాత్రలకు వెళ్లినప్పుడు గర్భాలయంలో ఉన్న స్వామి వారిని దర్శించుకుని వస్తారు. అయితే గుడికి వెళ్లినప్పుడు ముందుగా చేయాల్సిన పని క్షేత్ర పాలకుడిని దర్శించుకోవడం అని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. ఆలయంలోకి అడుగుపెట్టే ముందే క్షేత్రపాలకుడిని దర్శించుకుంటే స్వామి వారి దర్శనం ఎటువుంటి అడ్డంకులు లేకుండా ప్రశాంతంగా జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
  • చాలా మంది తీర్థయాత్రలకు వెళ్లినప్పుడు నదీ స్నానాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ స్నానాల విషయంలో కూడా కొన్ని తప్పులు చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు. అందులో..
  • చాలా మంది రాత్రి నిద్రించే సమయంలో ధరించిన వస్త్రాలతోనే ఉదయం పూట నదీ స్నానం చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చేయకూడదట. ఉదయం స్నానం చేసి నూతన దుస్తులు ధరించి అప్పుడు నదీ స్నానం చేయాలని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ నూతన దుస్తులు అంటే కొత్తవి కావు. శుభ్రంగా ఉన్నవని అర్థమంటున్నారు.
  • నదీ స్నానం సమయంలో చాలా మంది తలకు షాంపూలు, శరీరానికి సబ్బులు పెట్టుకుంటుంటారు. అయితే ఈ పద్ధతి మానుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కేవలం మూడు మునకలు మాత్రమే వేయాలని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా నది స్నానం చేసేటప్పుడు కొద్దిమంది నీరును నోట్లో పోసుకుని పుక్కిలిస్తుంటారు. ఈ పని కూడా చేయకూడదని అంటున్నారు. ఇలా చేస్తే పాపం తగులుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • సముద్ర స్నానాలను కూడా ఏ సమయంలో పడితే ఆ సమయంలో చేయకూడదని, కేవలం ముఖ్యమైన రోజులు, పర్వదినాలప్పుడే చేయాలని వివరిస్తున్నారు.
  • తీర్థయాత్రలు చేసే సమయంలో దేవాలయాల గురించి తప్పుగా మాట్లాడకూడదని అంటున్నారు. అదే విధంగా బ్రహ్మచర్యం పాటించాలని, సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తినాలని సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

