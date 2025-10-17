ETV Bharat / spiritual

రేపు "ధన త్రయోదశి" - ఇలా చేస్తే ఏడాదంతా శుభాలే! - "నరక చతుర్దశి, దీపావళి" ఒకే రోజు?

- ధన త్రయోదశి రోజున బలి దీపం వెలిగిస్తే అఖండ లాభాలు ఉంటాయంటున్న జ్యోతిష్యులు - నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఒకే రోజున వస్తున్నాయని వెల్లడి

dhanteras_2025
dhanteras_2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dhanteras 2025 : అక్టోబర్ 18న ధన త్రయోదశి, 20న నరక చతుర్దశి వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆ రెండు రోజుల్లో చేయాల్సిన విధి, విధానాల గురించి జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఇలా వివరించారు.

ఆశ్వయుజ మాసం బహుళ పక్షంలో వచ్చే త్రయోదశి ధన త్రయోదశి కాబట్టి ఈ రోజున ఇంటి గుమ్మం ముందు బలి దీపం వెలిగించాలి. ఈ దీపం సమస్త దోషాలు పోగొడుతుందని మాచిరాజు తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే. "గోధుమ పిండి, బెల్లం తురుము, ఆవు పాలతో ప్రమిదలు తయారు చేయాలి. ఇంటి గుమ్మం ముందు బయట పెట్టి నువ్వుల నూనె పోసి వత్తులు వేసి ఇంటి యజమాని దీపాలు వెలిగించాలి.

సోమవారమే శివారాధన ఎందుకు చేయాలి? శివపురాణంలో దీని గురించి ఏం చెప్పారో తెలుసా?

ఏదైనా ఆకు పెట్టి బియ్యం పోసి బెల్లం ముక్క నైవేద్యం పెట్టాలి. తమలపాకు, బియ్యం, బెల్లం ముక్కతో పాటు రాగి నాణెం, గవ్వ పెట్టాలి. ఇపుడు రాగి నాణేలు లేవు కాబట్టి రూపాయి నాణెం లేదా లక్ష్మీ గవ్వ గానీ, నాణెం పెట్టుకుని బలి దీపం రాత్రంతా వెలిగేలా చూసుకోవాలి.

మర్నాడు ఉదయం దీపం కొండెక్కిన తర్వాత ఎవరూ తొక్కని ప్రాంతంలో చెట్ల మొదట్లో వేయాలి. అదే విధంగా ఆకు బెల్లం, బియ్యం కూడా ఎవరూ తొక్కని ప్రాంతంలో చెట్ల మొదట్లో వేయాలి. నాణేన్ని పారే నీళ్లలో ప్రవాహంలో వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల సంవత్సరమంతా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లకి ఎలాంటి దోషాలు లేకుండా కాపాడుతుంది.

చేయాల్సిన దానాలు

ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ నాలుగు దీపాలు వెలిగించి దానాలు ఇవ్వాలి. ధన త్రయోదశి నాడు దీపాలు దానం ఇవ్వడం వల్ల యమదీప దానాలు చేయడం వల్ల సంవత్సరం మొత్తం గండాలు ఉండవు. యమదీప దానాలు చేయడం చాలా మంచిది.

బంగారు, వెండి ఆభరణాలను ఆవు పాలలో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పరిశుభ్రమైన నీటిలో కడిగి పూజ గదిలో పెట్టి దీపం, ధూపం వెలిగించిన తర్వాత మళ్లీ దాచుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి వస్తుంది.

నరకచతుర్దశి రోజున

20వ తేదీ నరక చతుర్దశి, దీపావళి సాయంకాలం అమావాస్య తిథి. ఉదయం చతుర్దశి, సాయంత్రం అమావాస్య కాబట్టి దీపావళి పండుగ, ధనలక్ష్మీ దేవి పూజ చేసుకోవాలి. పిల్లల శిరస్సుపై నువ్వుల నూనె రాస్తూ ఏడుగురు చిరంజీవుల పేర్లు చెప్పాలి.

"అశ్వద్ధామ బలిర్ వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణహ కృపః పరశురామశ్చ సప్తయితే చిరంజీవినః" అని ఏడుగురు చిరంజీవుల పేర్లు చెప్తూ పిల్లలకు నూనె రాయాలి.

అక్టోబర్ 20న తైలాభ్యంగన స్నానం చేయాలి. తలకు, శరీరానికి నువ్వుల నూనె రాసుకుని తలంటు స్నానం చేయాలి. నరక చతుర్దశి రోజు మినుములతో తయారుచేసిన పదార్థాలు తినాలని లింగ పురాణంలో పేర్కొన్నారు.

నరక చతుర్దశిని ప్రేత చతుర్దశి అంటారు కాబట్టి పితృదేవతల కోసం దక్షిణం వైపున దీపం పెట్టాలి. ఇంటి యజమాని యమధర్మరాజుకు తర్పణం ఇవ్వాలి. నల్ల నువ్వులు నీళ్లలో కలిపి మొక్కలో విడిచి పెడుతూ యమధర్మ రాజును స్మరించాలి. "యమాయ నమః యమం తర్పయామి" అని స్మరిస్తే చాలు. ఇలా చేయడం వల్ల సంవత్సరమంతా మేలు జరుగుతుంది." అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

"ఒక్క రూపాయికే బంగారం కొనొచ్చు" - "డిజిటల్ గోల్డ్" గురించి మీకు తెలుసా?

బంగారం ధర తగ్గుతుందా? ఇంకా పెరుగుతుందా? - ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా?

TAGGED:

DHANTERAS 2025 DATE
ధన త్రయోదశి
DIWALI 2025
WHAT TO DO ON DIWALI
DHANTERAS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.