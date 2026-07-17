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జాతకంలో "నవగ్రహ దోషాలు" ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా? - ఈ పండ్లు దానం చేస్తే మంచిదట!

-జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత - ఏ ఒక్క గ్రహం అనుకూలించకపోయినా ఇబ్బందులు తప్పవు! - ఈ క్రమంలోనే వీటిని పోగొట్టుకునేందుకు ఈ దానాలు మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు!

What Kind of Fruits to Avoid Navagraha Doshalu
What Kind of Fruits to Avoid Navagraha Doshalu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 1:47 PM IST

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What Kind of Fruits to Avoid Navagraha Doshalu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలు జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు. ఏ ఒక్క గ్రహం అనుకూలించకపోయినా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని భావిస్తారు. అందుకే గ్రహదోషాల పరిహారం కోసం, గ్రహాల అనుకూలత కోసం ఎన్నో పూజలు చేస్తుంటారు. ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన క్షేత్రాలను దర్శిస్తుంటారు. అయితే, నవగ్రహ దోషాలు తొలగించుకునేందుకు ఫలదానం మంచిదని జోత్యిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు. నవగ్రహ దోష నివారణకు ఫలదానం విశేషంగా ఫలితాన్ని ఇస్తుందని, ఈ దోషాల నివృత్తికి, నవగ్రహాలను ప్రసన్నం చేసుకొనేందుకు ఏయే ఫలాలు దానంగా ఇస్తే మంచిదో, ‘బృహన్నారదీయం’లో వివరించారంటున్నారు. మరి, నవగ్రహ దోష నివారణకు ఫలదానం ఎంత మేలు చేస్తుంది? ఏ పండ్లు దానం ఇస్తే మంచిదో చూద్దాం.

"సూర్యాయ మాతులుంగంచ చంద్రాయ కదళీఫలం

కుజాయ దాడిమీ ఫలం బుధాయ ఆమ్రఫలం తథా

గురవే పనసంచైవ శుక్రాయ ఖర్జూరకం తథా

శనయే జంబూ ఫలంచైవ రాఘవే నారికేళకం

కేతవే మాతులింగంచ ఫలన్యేతాని కల్పయేత్‌"

  • పై శ్లోకం ప్రకారం.. నవ గ్రహాల్లో సూర్యుడి అనుగ్రహం పొందాలంటే మాతులుంగ ఫలం (జంబీర ఫలం లేదా పెద్ద నిమ్మ/దబ్బ పండు) దానంగా ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు.
  • చంద్రగ్రహ దోష నివారణకు అరటి పండ్లను ఎవరికైనా దానం ఇస్తే మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా సోమవారం దానంగా ఇస్తే విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • కుజ దోషంతో చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అలాంటి వారు దాడిమీ ఫలం (దానిమ్మ పండు) ఇస్తే మంచిదని చెబుతున్నారు. మంగళవారం దానంగా ఇస్తే కుజ దోష తీవ్రత తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • జాతకంలో బుధుడు దోషయుక్తమై విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తున్నట్లయితే మామిడిపండ్లను బుధవారం రోజు ఎవరికైనా దానమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
  • జాతకంలో గురు బలం తక్కువగా ఉండి, వివాహ సంబంధమైన సమస్యలు వస్తుంటే వాటిని తొలగించేందుకు పనస పండు ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. గురువారం రోజు తాంబూలంలో పనస పండు ఉంచి దానంగా ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
  • శుక్ర గ్రహ దోషాలు తొలగేందుకు శుక్రవారం నాడు ఖర్జూర పండ్లను తాంబూలంలో పెట్టి దానంగా ఇస్తే శుభఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు. అలాంటి వారికి కళారంగంలోనూ పురోభివృద్ధి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • అష్టమ శని, ఏలినాటి శని, కంఠక శని, అర్ధాష్టమశని, సప్తమ శని, వ్యయ శని ఇలా గోచారపరంగా శని గ్రహ దోషాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నవారు శనివారం రోజు జంబూ ఫలం (నేరేడు పండ్లు) దానమిస్తే మంచిదని.. శని దోషాలు తొలగుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
  • రాహు గ్రహ దోష ప్రభావంతో విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు ఆలస్యమవడం, విదేశాలకు వెళ్లాలనే కల నెరవేరడంలో జాప్యం, స్నేహితులతో ఇబ్బందులు ఎదురవ్వడం, అనారోగ్య భావనలతో సతమతమయ్యేవారు రాహువుకు ప్రియమైన వారమైన శనివారం రోజు కొబ్బరికాయ (నారికేళం) దానంగా ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు.
  • జాతకంలో కేతుగ్రహ దోషాలుంటే.. ఆకస్మికంగా, హఠాత్తుగా రకరకాల సమస్యలు కనబడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే కేతువుకు ప్రియమైన మంగళవారం రోజున పెద్ద నిమ్మ/దబ్బ పండు(మాతులుంగ ఫలం) దానంగా ఇవ్వడం మంచిదని చెబుతున్నారు. దీని వల్ల కేతు గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • పాప గ్రహాల వల్ల చాలా మంది తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. అలాంటి వారు వాటిని తొలగించుకొనేందుకు మాతులుంగ ఫలాన్ని దానం ఇవ్వడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • ఇలా బృహన్నారదీయంలో పేర్కొన్న విధంగా ఒక్కో గ్రహ దోషాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఒక్కో రకమైన ఫలాన్ని దానంగా ఇస్తే.. సమస్త శుభఫలితాలు చేకూరతాయని మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ వివరిస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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నవగ్రహ దోషాలు ఎలా పోగొట్టాలి
FRUITS TO AVOID NAVAGRAHA DOSHALU

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