ఊరేగింపులో బరువు పెరిగే గరుత్మంతుడు- రాతి విగ్రహానికి చెమటలు పట్టే నాచ్చియార్ కోవెల్ కాలగరుడన్ అద్భుతం ఇదే!
Nachiyar Koil Kal Garudan : శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రియభక్తుడు గరుత్మంతుడు. గరుడ వాహన సేవ స్వామికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనది. గరుడ వాహనంపై స్వామి ఊరేగే సమయంలో జరిగే అద్భుతం గురించి తెలుసుకుందాం
Published : November 12, 2026 at 3:57 AM IST
దేవుడు ఎవరిని ఎలా అనుగ్రహిస్తాడో, ఎప్పుడు దర్శనభాగ్యం కలిగిస్తాడో, తనను చేరుకోవడానికి ఏ సాధనా మార్గాన్ని సూచిస్తాడో మన ఊహకు అందదు. ముఖ్యంగా కొన్ని క్షేత్రాల్లో భగవంతుని ఉనికి ఆశ్యర్యంతో పాటు ఒళ్లు గగుర్పాటుకు గురయ్యేలా చేస్తుంది. ఇలాంటి క్షేత్రాల్లో స్వామి ఉనికి అనుభవానికి వచ్చిన వారెందరో ఉన్నారు. శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రియభక్తుడు గరుత్మంతుడు. గరుడ వాహన సేవ స్వామికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనది. తమిళనాట ఒక క్షేత్రంలో గరుడ వాహనంపై స్వామి ఊరేగే సమయంలో జరిగే అద్భుతాన్ని తెలుసుకుందాం.
నాచ్చియార్ కోవెల్
శ్రీ మహావిష్ణువు వాహనమైన గరుత్మంతుడు తమిళనాడులోని నాచ్చియార్ కోవెల్ అనే క్షేత్రంలో అదృశ్యరూపంలో సంచరిస్తున్నాడని కొందరు యోగులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 108 శ్రీ వైష్ణవ దివ్య దేశాలలో ఒకటియైన తిరునాయూర్ అనే క్షేత్రంలో ఈ గరుత్మంతునికి సంబంధించిన ఒక అద్భుత విషయం బహుళ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. ఎందరికో అనుభవంలోకి వచ్చిన ఈ అద్భుతం గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బరువు మారే గరుత్మంతుడు
తమిళనాడులోని కుంభకోణం పట్టణానికి దగ్గరలో వున్న తిరునాయూర్ అనే క్షేత్రంలో ఉత్సవమూర్తిగా ఉన్న గరుత్మంతుని విగ్రహం ఊరేగింపు సమయంలో బరువు పెరగడంతో పాటు, చమటలు పట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఎంతో మహిమాన్వితమైన ఈ క్షేత్రానికి నాచ్చియార్ కోవెల్ అనే పేరు కూడా ఉంది.
అదృశ్య రూపంలో విహరించే గరుత్మంతుడు
తిరునాయూర్ క్షేత్రంలో శ్రీమహావిష్ణువు వాహనమైన గరుత్మంతుడు అదృశ్యరూపంలో విహరిస్తుంటాడని చెబుతారు. ఏటా స్వామివారి ఊరేగింపు సమయంలో స్వామివారితో చర్చించి మరీ గరుత్మంతుడు బరువు పెరుగుతాడు, ఆయనకు చమటలు కూడా పట్టేస్తాయ్. ఇదెలా జరుగుతోంది అన్నది ఇప్పటికీ అంతుచిక్కని మిస్టరీగానే ఉండిపోయింది. అసలు రాతి విగ్రహానికి చమటలు ఎలా పడతాయో ఎవరికీ అర్ధం కానీ దైవిక రహస్యం.
అమ్మవారితో కలిసి అయ్యవారి ఊరేగింపు
ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన శ్రీ మహావిష్ణువుకి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఊరేగింపు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవంలో అమ్మవారు హంసవాహనం మీద ఊరేగింపుగా వెళుతుండగా, స్వామివారు గరుడ వాహనం మీద అమ్మవారి వెనక వెళుతుంటారు. స్వామి వారు ఈ సమయంలో ఒక చిక్కు పరిస్థితిలో పడతారు.
అమ్మవారి కంటే ముందుకు కదలని గరుడుడు
అదేమిటంటే సహజంగా గరుడ వాహనం యొక్క వేగం హంస వాహనం కన్నా అధికం. కానీ గరుడ వాహనం వేగంగా వెళితే అమ్మవారు వెనక బడిపోతుందని గరుత్మంతుడు స్వామితో 'నేను అమ్మవారు ఎక్కిన హంస వాహనం కన్నా ముందుకి వెళ్లను' అని అంటాడు. స్వామివారు 'సరే' అనడంతో గరుత్మంతుడు వేగం తగ్గించడంలో భాగంగా తన బరువు పెంచడం వలన గరుడ వాహనం వేగాన్ని తగ్గించుకుని మెల్లగా కదులుతూ హంసవాహనం వెనకాలే వెళ్తుంది.
అంతకంతకూ బరువు పెరిగే గరుత్మంతుడు
ఇక్కడే ఒక విచిత్రం జరుగుతుంది. అదేంటంటే స్వామివారు అంతర ప్రాకారంలో గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించినప్పుడు అది తేలికగా ఉండి కేవలం నలుగురు మనుషులు మోయగలిగేలా ఉంటుంది. అలా ముందుకు వచ్చిన గరుడ వాహనం ఆ తరువాత ఉన్న 5 ప్రాకారాలను దాటి దేవాలయ సింహద్వారం దగ్గరకు వచ్చేసరికి దాని బరువు పెరుగుతుంది. 2 వ ప్రాకారాన్ని దాటుతున్న గరుడ వాహనాన్ని 8 మంది మోయాల్సి ఉంటుంది.
ఊహకందని అద్భుతం!
3వ ప్రాకారం దాటేటప్పుడు 16మంది మోయాల్సుంటుంది. 4వ ప్రాకారాన్ని దాటేటప్పుడు 32మంది మోయాల్సుంటుంది. 5 వ ప్రాకారాన్ని దాటే ముందు 64 మంది మోయాల్సి ఉంటుంది. 5 ప్రాకారాలు దాటి పుర వీధుల్లోకి వచ్చే సమయానికి గరుడ వాహనం బరువు విపరీతంగా పెరిగి 120 మంది మోయాల్సొస్తుంది. ఇది ఊహకందని అద్భుతం.
గరుత్మంతుని విగ్రహానికి చమటలు
ప్రధాన పురవీధుల్లోకి వచ్చే సరికి 16 మంది మోస్తున్న హంస వాహనం ముందు వెళుతుండగా, దాని వెనకాల 120 మంది మోస్తున్న స్వామి వారి గరుడ వాహనం నిదానంగా కదులుతూ ఉంటుంది. ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ఊరేగింపు జరుగుతున్న సమయంలో గరుత్మంతు ఉత్సవ విగ్రహంపైన చమటలు కనిపిస్తాయి.
కాలగరుడన్
గరుత్మంతుడు ప్రారంభంలో తక్కువ బరువు ఉండి క్రమంగా పెంచుకుంటూ పోయే సరికి అతడికి చెమట పడుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ప్రత్యేకించి ఈ క్షేత్రంలో మాత్రం ఈ గరుత్మంతుని భక్తులు కాలగరుడన్ అని పిలుస్తారు. ఈ అద్భుత ఊరేగింపు దృశ్యం సంవత్సరానికి 2సార్లు జరుగుతుంది.
నవ నాగులను ఆభరణాలుగా ధరించే కాలగరుడన్
మహాశక్తి వంతుడైన ఈ కాలగరుడన్ నవనాగుల్ని తన ఆభరణాలుగా ధరించడం విశేషం. అవేంటంటే కాలగరుడన్ కు ఆదిశేషుడు ముంజేయి కంకణంగా, కర్కోటకుడు పూలదండగా, పద్మనాభుడు కుడిచెవి ఆభరణంగా, మహా పద్ముడు ఎడమ చేతి ఆభరణంగా, శంఖపాలుడు తన కిరీటంపై ఆభరణంగా, గుళికుడు కుడి చేయి కంకణంగా, తక్షకుడు వడ్డాణంగా, వాసుకి యజ్ఞోపవీతంగా ధరించి ప్రకాశిస్తుంటాడు. ఇక 9వ సర్పం ఆయన యొక్క కంఠానికి అలంకరణగా చుట్టుకుని అందుకే ఈ కాలగరుడన్ ను దర్శించడం వలన నాగ దోషాలు, సర్ప దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కుంభకోణం నుంచి నాచ్చియార్ కోయిల్ చేరుకోవడానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వ బస్సులతో పాటు ప్రైవేటు వాహనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
మనం కూడా నాచ్చియార్ కోయిల్ కు వెళ్లి అద్భుతమైన కాలగరుడన్ ను దర్శించి దివ్య ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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