17 లక్షల ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన 'రామసేతు'- ఇప్పటికీ సముద్రం అడుగున ఉందా?

విజయ ఏకాదశి రోజు పూర్తైన రామసేతు- ఇంతకీ రామసేతు ప్రామాణికమా! కాల్పనికమా!
Published : February 13, 2026 at 5:01 AM IST
Ram Setu History : ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం విజయ ఏకాదశి. త్రేతాయుగంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున శ్రీరాముడు లంకానగరంపై దండెత్తడానికి బయల్దేరాడు. శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం ఇదే రోజున సముద్రపై శ్రీరాముడు వానరసేన సహాయంతో నిర్మించిన రామసేతు పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా పురాణాలలో వివరించిన రామసేతు నిజంగా ఉందా? లేకుంటే ఇది కల్పన మాత్రమేనా! పురాణాలు ఏమి చెబుతున్నాయి? శాస్త్రజ్ఞులు ఏమి చెబుతున్నారు? తదితర ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీరామ వనవాసం
త్రేతాయుగంలో దశరథ మహారాజు జ్యేష్ఠ పుత్రుడైన శ్రీరాముడు పితృవాక్య పరిపాలన కోసం 14 సంవత్సరాలు తన ధర్మపత్ని సీతాదేవి, ప్రియ సోదరుడు లక్ష్మణునితో కలిసి వనవాసానికి వెళ్తాడు. దండకారణ్యంలో జనస్థానంలో రావణాసురుడు మాయోపాయంతో సీతాదేవిని అపహరిస్తాడు. సీతాదేవిని అన్వేషిస్తూ శ్రీరాముడు అనేక ప్రాంతాలు తిరుగుతూ కిష్కింధకు చేరుతాడు. అక్కడ వానర రాజు సుగ్రీవునితో మైత్రి చేసుకుని వానర వీరుడు ఆంజనేయుని సహాయంతో సీతమ్మ జాడను కనిపెడతాడు.
రామసేతు నిర్మాణం
లంకలో రావణుని చెరలో ఉన్న సీతాదేవిని క్షేమంగా తిరిగి తీసుకు రావడం కోసం శ్రీరాముడు వానర సేన సహాయంతో సముద్రంపై వారధి నిర్మిస్తాడు. అదే రామసేతు! త్రేతాయుగంలో మాఘ బహుళ ఏకాదశి రోజు ఈ వారధి నిర్మాణం పూర్తయి రాముడు లంకపై దండెత్తడానికి బయలుదేరుతాడు. అందుకే ఈ ఏకాదశికి విజయ ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది. అయితే రాముడు నిర్మించిన రామసేతు ఇప్పటికీ సముద్రం అడుగున భద్రంగా ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు. ఇందులో వాస్తవేలేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రామసేతు ఉనికి నిజమే!
తమిళనాడులోని రామేశ్వరంకు సమీపంలోని పంబన్ దీవికి, శ్రీలంకలోని మన్నార్ దీవికి మధ్య సముద్రంలో ఉండే వంతెన రామసేతు. భారతీయులు దీనిని రామసేతు అని పిలిస్తే, శ్రీలంక ప్రజలు మాత్రం అడాంగ పాలం అని అంటారు. దీనినే ఆడమ్స్ బ్రిడ్జి అని కూడా పిలుస్తారు. పురాణాల ప్రకారం రామాయణంలోని యుద్ధకాండలో రామసేతు ప్రస్తావన ఉంది. ఈ వారధి వయసు 17 లక్షల సంవత్సరాల ఉండవచ్చునని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
సముద్రగర్భంలో రామసేతు
క్రీస్తుశకం 9వ శతాబ్దం వరకు పర్షియన్లు ఈ వంతెనను 'సేతు బంధై' అని పిలిచేవారు. రామేశ్వరంలోని ఆలయ రికార్డుల ప్రకారం 1480 వరకు తుఫాను వల్ల ధ్వంసమయ్యే వరకు సముద్ర మట్టానికి పైన ఉండేది. తరువాత ఇది సముద్రంలో మునిగి పోయింది.
శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారు?
ఇస్రోకు చెందిన జోధ్పూర్, హైదరాబాద్లోని నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్కు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన పరిశోధనల ప్రకారం భారత్, శ్రీలంక మధ్య రామసేతు కాల్పనికం కాదని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో ప్రకటించింది. ఎందరో హిందువుల విశ్వాసానికి ఇది ఊతమిచ్చింది.
సున్నపురాతి నిర్మాణం
భారత్లోని తమిళనాడు శ్రీలంక మధ్య 29 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉండే ఈ వంతెన ఎత్తు సముద్ర గర్భం నుంచి 8 మీటర్లు ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. రామేశ్వరం ద్వీపానికి ఆగ్నేయంగా ఉన్న ధనుష్కోడి నుంచి శ్రీలంక మన్నారు ద్వీపంలోని తలైమన్నార్ వాయవ్య దిశ వరకు విస్తరించి ఉందని తెలిపింది. దీనిని సున్నపురాతితో నిర్మించారని, ప్రస్తుతం ఈ సేతువు 99.98 శాతం నీటిలో మునిగిందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.
విజయ సిద్ధి
శ్రీరాముడు స్వయంగా నిర్మించిన రామసేతు దర్శించడానికి ప్రస్తుతం వేలాది మంది యాత్రికులు రామేశ్వరం ద్వీపానికి తరలి వెళ్తున్నారు. ఈ విజయ ఏకాదశి రోజు శ్రీరాముడు నిర్మించిన రామసేతును దర్శించినా, స్మరించినా విజయం ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వాసం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం