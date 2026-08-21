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వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎందుకు చేస్తారు? పార్వతీదేవికి పరమేశ్వరుడు చెప్పిన చారుమతి వ్రత కథ ఇదే!

శ్రావణ మాసంలో ఆచరించే పవిత్రమైన వ్రతాల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ప్రత్యేక స్థానం- మహిళలు సకల సౌభాగ్యాలు, కుటుంబ శ్రేయస్సు, సిరిసంపదలు కలగాలని ఈ వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరణ

Varalakshmi Vratham Story
చారుమతి వ్రత కథ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 1:47 AM IST

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Varalakshmi Vratham Story : శుభ శ్రావణ మాసంలో సకల సౌభాగ్యాలను ప్రసాదించే వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించడం సకల శుభకరం. సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం ఏ వ్రతం చేసినా, ఏ నోము నోచినా ఆ వ్రతం వెనక ఉన్న పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవడం ప్రధానం. ఒక వ్రతం చేసుకున్నప్పడు ఆ వ్రతం ఫలశ్రుతి ఎంత ముఖ్యమో, అసలు దానిని ఎందుకు చేస్తున్నాం అనే విషయాలు తెలుసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. ఈ విషయాలు విపులంగా తెలుసుకోవడం కోసమే ప్రతి వ్రతానికి వ్రతకథ ఉంటుంది. ఈ వ్రతకథను తెలుసుకోవడం ద్వారా వ్రతం విశిష్టతను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ కథనంలో పరమేశ్వరుడు పార్వతీ దేవికి ఉపదేశించిన వరలక్ష్మీ వ్రత కథను తెలుసుకుందాం.

శివపార్వతుల సంవాదం
పూర్వం కైలాసంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు పరమ ప్రీతితో సంభాషిస్తున్న సమయంలో పార్వతీ దేవి పరమేశ్వరునితో 'ఓ నాథా! మహిళలు సర్వసౌఖ్యాలు పొంది, పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధితో తరించుటకు తగిన వ్రతం ఏదయినా ఉందా! ఉంటే లోక క్షేమం కోరి ఆ వ్రతం ఏమిటో చెప్పమని కోరింది. అందుకా త్రినేత్రుడు 'మహిళలకు సకల శుభాలు కలిగించే వరలక్ష్మీ వ్రతం అనే ఒక వ్రతం ఉందని' వివరించాడు. ఈ వ్రతాన్ని శ్రావణ మాసం రెండో శుక్రవారం లేదా పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు ఆచరించాలని చెబుతూ, పూజా విధానాన్ని పార్వతీ దేవికి పూర్తిగా విశదీకరించాడు పరమేశ్వరుడు

సూత మహార్షి వివరించిన వ్రతం
పూర్వం నైమిశారణ్యంలో సూత మహార్షి శౌనకాది మునులతో "మునులారా! మహిళలకు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఒక వ్రతాన్ని పరమ శివుడు పార్వతికి ఉపదేశించగా, లోకోపకారం కోరి ఆ వ్రతాన్ని గురించి మీకు తెలియజేస్తాను, శ్రద్ధగా వినండి" అంటూ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఇలా వివరించారు.

చారుమతి వృత్తాంతం
పూర్వకాలంలో మగధ దేశంలో కుండినం అనే పట్టణం ఒకటి ఉండేది. ఆ పట్టణం బంగారు కుడ్యములతో రమణీయంగా ఉండేది. ఆ పురంలో చారుమతి అనే ఒక బ్రాహ్మణ మహిళ ఉండేది. ఆమె సుగుణవతి, వినయ విధేయతలు, భక్తి గౌరవాలు గల యోగ్యురాలు. ప్రతిరోజు ప్రాతఃకాలమున నిద్రలేచి భర్త పాదాలకు నమస్కరించి ప్రాతఃకాల గృహకృత్యాలను పూర్తిచేసుకుని అత్తమామలను సేవలో తరించేంది.

వరలక్ష్మీ సాక్షాత్కారం
ఇలా చారుమతి పతివ్రతా ధర్మాలు పాటిస్తూ మంచి ఇల్లాలుగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమె సుగుణాలకు ప్రీతి చెందిన వరలక్ష్మీ దేవి ఒకనాటి రాత్రి చారుమతికి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించింది. లక్ష్మీదేవి చారుమతితో "ఓ చారుమతీ! ఇది శ్రావణ మాసం! ఈ శ్రావణ పౌర్ణమి నాటికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను పూజించు! నీవు కోరిన వరాలు, అనుగహిస్తానని" చెప్పి అంతర్థానమైంది. వరలక్ష్మీ దేవి మాటలకు చారుమతి సంతోషించి. "హే జననీ! నీ కృపా కటాక్షాలు కలిగిన వారు ధన్యులు. వారు సంపన్నులుగా, విద్వాంసులుగా మన్ననలు పొందుతారు. ఓ పావనీ! నా పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల నీ దర్శనం నాకు కలిగింది" అని పరిపరివిధాల వరలక్ష్మీని స్తుతించింది.

స్వప్న విశేషాలు అందరికీ తెలిపిన చారుమతి
తెల్లవారగానే చారుమతి తనకు వచ్చిన స్వప్నం గురించి భర్తకు, అత్తమామలకు తెలియజేసింది. వారు చాలా సంతోషించి చారుమతిని వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని చేసుకోమని చెప్పారు. పురంలోని మహిళలు చారుమతి కలను గురించి విని వారు కూడా పౌర్ణమి ముందు వచ్చే శ్రావణ శుక్రవారం కోసం ఎదురుచూడసాగారు.

వరలక్ష్మీ వ్రతానికి సర్వం సిద్ధం
ఎదురు చూస్తున్న శ్రావణ శుక్రవారం రానే వచ్చింది. ఆ రోజున పట్టణంలోని మహిళలందరూ ఉదయాన్నే లేచి తలారా స్నానం చేసి పట్టు వస్త్రాలు ధరించి చారుమతి గృహానికి చేరుకున్నారు. చారుమతి తన గృహంలో మండపం ఏర్పాటు చేసి ఆ మండపంపై బియ్యం పోసి పంచ పల్లవాలైన రావి, జువ్వి, మర్రి, మామిడి, ఉత్తరేణి మొదలైన ఆకులతో కలశం ఏర్పాటు చేసి వరలక్ష్మీదేవిని సంకల్ప విధులతో 'సర్వమాంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే!' అంటూ ఆహ్వానించి అమ్మవారిని ప్రతిష్టించింది.

వరలక్ష్మీ అనుగ్రహం
ఈ విధంగా చారుమతి తక్కిన మహిళలందరూ అమ్మవారిని షోడశోపచారాలతో పూజించి, భక్ష్య, భోజ్యాలను నివేదించారు. తొమ్మిది పోగుల తోరాన్ని చేతికి కట్టుకుని, ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశారు. భక్తిశ్రద్ధలతో వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించిన ఆ మహిళలకు మొదటి ప్రదక్షిణ చేయగానే కాలి అందియలు ఘల్లు ఘల్లున మోగాయి. రెండో ప్రదక్షిణ చేయగానే హస్తాలకు నవరత్నఖచిత కంకణాలు ధగధగా మెరవ సాగాయి. మూడో ప్రదక్షిణ చేయగానే అందరూ సర్వాభరణ భూషితులయ్యారు.

అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించే వరలక్ష్మీ వ్రతం
వరలక్ష్మీ వ్రత ప్రభావం వల్ల చారుమతి గృహంతో పాటు, ఆ పట్టణంలో ఇతర మహిళల ఇళ్లు కూడా ధన, కనక, వస్తు వాహనాలతో నిండిపోయాయి. వారి వారి ఇళ్ల నుంచి గజ తురగ రథ వాహనాలతో వచ్చి ఇళ్లకు తీసుకెళ్లారు. వారంతా మార్గమధ్యంలో చారుమతిని వేనోళ్ల పొగుడుతూ ఆమెకు వరలక్ష్మీ దేవి కలలో సాక్షాత్కరించి అనుగ్రహించగా ఆమె చేసిన వ్రతంతో తమని కూడా మహద్భాగ్యవంతులను చేసిందని ప్రశంసించారు. ఆనాటి నుంచి వారంతా ప్రతి సంవత్సరం వరలక్ష్మీవ్రతం చేసి సకల సౌభాగ్యాలతో సిరిసంపదలతో తులతూగుతూ సుఖజీవనం గడిపి ముక్తిని పొందారు.

సూత మహార్షి వివరించిన ఫలశృతి
ఈ విధంగా వరలక్ష్మీ వ్రత విధానాన్ని వివరించిన సూత మహార్షి మునులతో "మునులారా! శివుడు పార్వతికి ఉపదేశించిన ఈ వరలక్ష్మీవ్రత విధానాన్ని సవిస్తరంగా మీకు వివరించాను. ఈ కథ విన్నా, ఈ వ్రతం చేసినా, ఈ వ్రతం చేసినప్పుడు చూసినా కూడా సకల సౌభాగ్యాలు, సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. వ్రతం చేసినవారు ఈ కథ విని అక్షతలు శిరసుపై వేసుకోవాలి. ఆ తరువాత ముత్తైదువులకు తాంబూలాలు ఇవ్వాలి. అందరికీ తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చి, పూజ చేసినవారు కూడా వాటిని తీసుకోవాలి. అమ్మవారికి పెట్టిన నైవేద్యాన్ని మాత్రం వ్రతం చేసినవారు స్వీకరించాలి" అంటూ వ్రతం మహత్యాన్ని వివరించారు. సకల సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించే ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు తప్పకుండా ఈ వ్రతకథను కూడా విని శిరస్సున అక్షింతలు వేసుకుంటే వ్రత ఫలం సంపూర్ణంగా దక్కుతుంది.

ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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