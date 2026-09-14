గణపతి రూపంలోనే ఇన్ని జీవిత సత్యాలా? ఏనుగు తల నుంచి లంబోదరం వరకు దాగిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇదే!
గణపతి స్వరూపం ప్రణవ స్వరూపం జ్ఞానం, ఏకాగ్రత, వివేకానికి ప్రతీక - గణపతి అవయవాల నుంచి 21 పత్రాల పూజ వరకు ప్రతి ఆచారం వెనుక ఒక ఆధ్యాత్మిక భావం
Published : September 14, 2026 at 1:57 AM IST
Lord Ganesha Symbolism and Spiritual Meaning: గణనాథుని ఆరాధన కేవలం భక్తికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. శారీరక ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక స్థైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించే ఒక సంపూర్ణ జీవన విధానం. జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం కటాక్షించే గణపతి స్వరూపం ప్రణవ స్వరూపం. మానవులకు మాత్రమే కాకుండా సృష్టిలోని సకల ప్రాణులకు వినాయకుడు ఆరాధ్య దైవం. గణపతి స్వరూపాన్ని గురించి, గణపతి తత్వాన్ని గురించి శివ పురాణం, ముద్గల పురాణం, గణేశ పురాణాల్లో వివరించి ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పురాణాలు స్తుతించిన గణపతి స్వరూపం
ముద్గల పురాణం ప్రకారం గణపతి స్వరూపం సంస్కృతంలోని 'ఓంకార' అక్షరాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఓంకారమంటే 'ప్రణవం'! అందుకే గణనాథుని ప్రణవ స్వరూపమని అంటారు. సృష్టి ఆదికి ప్రణవం ఎలాగో, అలాగే గణపతి అన్నింటికీ మూలం. అందుకే ఏ పని ప్రారంభించాలన్నా ముందుగా గణపతినే ప్రార్థిస్తాం. విఘ్న వినాయకుని ప్రార్ధించకుండా చేసిన పనుల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు వస్తాయో పురాణేతిహాసాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
తొలి పండుగ
తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం పండుగల్లో తొలి పండుగ వినాయక చవితి. ఈ పర్వదినం రోజు కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి గణనాథుని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. ఇలలో జీవరాశులు వినాయకుని ఎప్పుడు ఎలా పూజించాయి? గణపతిని ఎలా ఆరాధించాయి? అనే విషయాలు గణేశ పురాణంలో స్పష్టంగా వివరించి ఉంది.
సృష్టి ఆరంభంలో గణపతిని పూజించిన కశ్యప ప్రజాపతి
బ్రహ్మదేవుని ఆదేశం మేరకు కశ్యప ప్రజాపతి సృష్టిని ఆరంభించే ముందు గణపతిని గురించి తపస్సు చేసాడు. అప్పుడు గణపతి ప్రత్యక్షమై సృష్టిని విస్తరించే శక్తిని కశ్యప ప్రజాపతికి ప్రసాదించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆ తర్వాత కశ్యప ప్రజాపతి తన భార్యలు దితి, అదితితో పాటు మరెందరో భార్యలతో కలిసి దేవ, రాక్షస, గంధర్వాదులనే కాకుండా క్రిమి కీటకాలు, పశుపక్ష్యాదులను, సమస్త జీవరాశులు సృష్టింపజేసాడు. అటు తర్వాత కశ్యప ప్రజాపతి తాను సృష్టించిన జీవరాశులకు వారి వారి అర్హతను బట్టి గణపతిని సంబంధించిన ఏకాక్షరి, ద్వాదశాక్షరి, షోడశాక్షరి తదితర మంత్రాలను ఉపదేశించాడు. అప్పుడు సృష్టిలోని సమస్త జీవరాశులు వారికి ఉపదేశించిన మంత్రాలను అనుసరించి అందుకు తగినట్లుగా ఉండే గణపతిని పూజించారని గణేశ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
విజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వం గణపతి స్వరూపం
వినాయకుని స్వరూపం ఆద్యంతం విజ్ఞాన సర్వస్వం. స్వామి ఏకదంతం సత్యం - అసత్యం, ద్వంద్వాలను అధిగమించే ఏకత్వ సాధనకు, ఏకాగ్రతకు, వినయ సంపదకు ప్రతీక! ఏనుగు తల కలిగి ఉండడం అపార జ్ఞానశక్తి నిదర్శనం! పెద్ద చెవులు ఎక్కువ వినాలని, చిన్న నోరు తక్కువ మాట్లాడాలని సూచిస్తుంది. చిన్న చిన్న కళ్లు సూక్ష్మ గ్రహణ శక్తికి తార్కాణం అయితే, లంబోదరం సకల విషయాలను జీర్ణించుకునే పరిపక్వతను సూచిస్తాయి. ఈ విధంగా విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధన ఆటంకాలు, అవరోధాలను తొలగించి సత్కార్యాలను నిర్విఘ్నంగా నిర్వహించే శక్తిని, స్థైర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.
మహిమాన్వితం గణపతి స్వరూపం
ముద్గల పురాణం ప్రకారం 32 రకాల గణపతి మూర్తులున్నారు. అందులో బాల గణపతి, తరుణ గణపతి, భక్త గణపతి, సిద్ధి గణపతి, ఉచ్చిష్ట గణపతి, నృత్య గణపతి, మహా గణపతి, ద్విజ గణపతి, లక్ష్మి గణపతి, విఘ్న గణపతి, క్షిప్ర గణపతి, వీర గణపతి, శక్తి గణపతి, హేరంబ గణపతి, విజయ గణపతి, ఊర్ధ్వ గణపతి అనే 16 స్వరూపాలు అత్యంత మహిమాన్వితమైనవని అంటారు. ఈ షోడశ గణపతులను ఒక్కో కోరిక తీరడానికి విడివిడిగా పూజిస్తుంటారు.
పత్రి ప్రీతి గణపతి
ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ఔషధ గుణాలున్న 21 రకాల ఆకులను గణపతి పూజలో వినియోగిస్తాం. చేతితో తాకితేనే అనేక ఔషధ గుణాలు అందించే ఈ పత్రాలను గురించి అందరికీ పరిచయం చేయడం కోసమే గణపతి పూజలో పత్రి పూజకు ప్రాధాన్యం కల్పించారు. ఈ 21 పత్రాల్లో గరిక పాత్ర మరింత ప్రశస్తమైనది. ఇతర ఆకులు లభించకపోయినా కేవలం గరికతో పూజిస్తే చాలు వినాయకుడు సంతృప్తి చెంది వరాలు కురిపిస్తాడు. ఈ వినాయక చవితికి గణపతి స్వరూపంలోని అంతరార్ధాన్ని గ్రహించి ఆ బొజ్జ గణపయ్యను పాదాల నుంచి శిరస్సు వరకు వివిధ పత్రాలు సమర్పిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిద్దాం. అప్పుడే ఈ వినాయక చవితి మనందరి జీవితాల్లో ఆనందాలను నింపుతుంది.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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