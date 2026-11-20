శబరిమలలో 18 మెట్ల ప్రత్యేకత తెలుసా? - 41రోజుల దీక్ష పాటిస్తేనే అక్కడకు అనుమతి!
శబరిమల 18 మెట్లు ఒక్కో మెట్టు ఓ జీవిత పాఠం! - ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ, కోరికలపై విజయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:56 PM IST
Padi Puja : కార్తిక మాసం వచ్చిందంటే చాలు! అయ్యప్ప భక్తుల భజనలు, పడిపూజల కోలాహలం అంతా ఇంతా కాదు. ప్రతి వీధి, వాడలో 'స్వామియే శరణం అయ్యప్ప' అనే నామస్మరణ మార్మోగుతుంది. అయ్యప్ప మాల ధారణ మాత్రమే కాదు! ఆలయంలోని 18 మెట్లకు అంతే పవిత్రత ఉంటుంది. 41 రోజులపాటు కఠోర దీక్షను పాటించి, నల్లని దుస్తులు ధరించి, తలపై ఇరుముడి కట్టుకుని కొండలు, అడవులు దాటుకుంటూ సాగే అయ్యప్ప భక్తుల ప్రయాణం సన్నిధానం వద్దకు చేరగానే ఒక అపూర్వమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అక్కడే దర్శనమిస్తాయి పద్దెనిమిది పవిత్ర మెట్లు. మలయాళీలు 'పతినెట్టాంబడి' అంటారు.
ఈ 18 మెట్లు కేవలం ఆలయంలోకి వెళ్లేందుకు నిర్మించిన మెట్ల వరుస కాదు. ఇవి మనిషి తనలోని బలహీనతలను ఒక్కొక్కటిగా జయిస్తూ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని చేరుకోవాలనే సందేశాన్ని అందిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ, కోరికలపై విజయం, అహంకారానికి దూరం, జ్ఞాన సముపార్జన ఇలా మనిషి అంతరంగ పరివర్తనకు ఈ మెట్లు ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి.
18 మెట్ల వెనుక అంతరార్థం ఇదే
శబరిమలలోని పద్దెనిమిది పవిత్ర మెట్లను నాలుగు విభాగాలుగా విభజించి వివరిస్తారు. మొదటి ఐదు మెట్లు పంచేంద్రియాలకు, తర్వాతి ఎనిమిది మెట్లు అష్టరాగాలకు, ఆ తర్వాతి మూడు మెట్లు త్రిగుణాలకు, చివరి రెండు మెట్లు విద్య, అవిద్యకు ప్రతీకలుగా భావిస్తారు. అంటే 5 + 8 + 3 + 2 = 18. ఈ క్రమంలో ఒక్కో మెట్టు మనిషి తనలోని ఏ లక్షణాన్ని అధిగమించాలో గుర్తుచేస్తుంది.
మొదటి ఐదు మెట్లు పంచేంద్రియాలపై పట్టు
మనిషి ప్రపంచాన్ని అనుభవించేది ఐదు ఇంద్రియాల ద్వారానే. కళ్లతో చూడటం, చెవులతో వినటం, ముక్కుతో వాసన చూడటం, నాలుకతో రుచి తెలుసుకోవటం, చర్మంతో స్పర్శను అనుభవించటం. ఇవన్నీ మనిషిని బాహ్య ప్రపంచానికి అనుసంధానిస్తాయి. అయితే వీటిపై నియంత్రణ లేకపోతే అవే మనిషిని ప్రలోభాలకు గురిచేస్తాయి.
మొదటి మెట్టు చూపు (చక్షువు): మన కళ్ల ముందు ఎన్నో ఆకర్షణలు కనిపిస్తుంటాయి. వాటిలో మంచేదో, చెడేదో గుర్తించి చూడాలనే సందేశం ఈ మెట్టు ఇస్తుంది. ఇతరుల లోపాలను వెతకడం కాకుండా, మనలోని లోపాలను చూసుకునే దృష్టి అలవర్చుకోవాలి.
రెండో మెట్టు వినికిడి (శ్రోత్రం): చెవులకు వినిపించే ప్రతి మాటను నమ్మకూడదు. చెడు మాటలు, అపవాదులు, గాసిప్లకు దూరంగా ఉండి మంచి మాటలను, జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలనే భావన దీనిలో ఉంది.
మూడో మెట్టు వాసన (ఘ్రాణం): సువాసనలు, ఇతర ఆకర్షణలు మనిషి మనసును ప్రభావితం చేస్తాయి. వాటి పట్ల అతిగా ఆసక్తి చూపకుండా, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో మనసును అదుపులో ఉంచుకోవాలని ఈ మెట్టు సూచిస్తుంది.
నాలుగో మెట్టు రుచి (రసన): నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోవడం అంటే కేవలం ఆహారపు అలవాట్లలో నియమం పాటించడమే కాదు.. మాటల్లోనూ సంయమనం పాటించడం. రుచులపై మితిమీరిన ఆశ, ఇతరులను బాధించే మాటలు రెండింటినీ అదుపు చేసుకోవాలి.
ఐదో మెట్టు స్పర్శ (స్పర్శ): శారీరక సుఖాలపై అతిగా ఆసక్తి చూపకుండా, పవిత్రమైన ఆలోచనలు, మంచి ప్రవర్తనతో జీవించాలనే భావనకు ఇది ప్రతీక.
ఎనిమిది మెట్లు
మనిషిలోని అరిషడ్వర్గాలు, ఇతర దుర్గుణాలు, ఇంద్రియాలను నియంత్రించిన తర్వాత మనిషి ఎదుర్కోవాల్సినవి అంతరంగంలోని బలహీనతలు. వీటిని అష్టరాగాలుగా పేర్కొంటారు.
ఆరో మెట్టు - కామం : అంతులేని కోరికలకు బానిస కాకూడదు. అవసరాలు, ఆశల మధ్య తేడా తెలుసుకుని జీవించాలి.
ఏడో మెట్టు - క్రోధం : కోపం విచక్షణను దెబ్బతీస్తుంది. సహనం, సంయమనం అలవర్చుకుని ఆవేశాన్ని అదుపు చేసుకోవాలి.
ఎనిమిదో మెట్టు - లోభం: ఎంత సంపాదించినా ఇంకా కావాలనే అత్యాశ మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తుంది. ఉన్నదానితో తృప్తి చెందడం, ఇతరులకు సహాయం చేయడం నేర్చుకోవాలి.
తొమ్మిదో మెట్టు - మోహం : వ్యక్తులు, వస్తువులు, ఆస్తులపై మితిమీరిన అనుబంధం మనిషిని బంధిస్తుంది. అనుబంధాల్లోనూ విచక్షణ అవసరమనే భావన దీనిలో ఉంది.
పదో మెట్టు - మదం: అధికారం, సంపద, హోదా ఉన్నాయనే గర్వం ఇతరులను తక్కువగా చూసేలా చేస్తుంది. వినయం అలవర్చుకోవాలని ఈ మెట్టు బోధిస్తుంది.
పదకొండో మెట్టు - మాత్సర్యం : ఇతరుల అభివృద్ధిని చూసి అసూయ పడకుండా, వారి విజయాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలి.
పన్నెండో మెట్టు - అసూయ : ఇతరుల అభివృద్ధిని చూసి ఈర్ష్యపడే గుణాన్ని విడిచిపెట్టి, ఎదుటివారి సంతోషాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తూ, అందరి మంచిని కోరుకోవాలని ఈ మెట్టు సూచిస్తుంది.
పదమూడో మెట్టు - దంభం : ఆడంబరాలకు, గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి దూరంగా ఉండి, కపటత్వాన్ని విడిచిపెట్టి నిజాయతీ, నిరాడంబరతతో జీవించాలని ఈ మెట్టు బోధిస్తుంది.
మూడు మెట్లు త్రిగుణాల అధిగమనం
మనిషి స్వభావాన్ని ప్రభావితం చేసే మూడు గుణాలు సత్వం, రజస్సు, తమస్సు. వీటిని త్రిగుణాలుగా పేర్కొంటారు.
పద్నాలుగో మెట్టు - సత్వగుణం : స్వచ్ఛత, శాంతి, దయ, సత్యం వంటి మంచి లక్షణాలకు ప్రతీక. అయితే సత్కార్యాలు చేస్తున్నామనే అహంకారం కూడా ఉండకూడదు.
పదిహేనో మెట్టు - రజోగుణం : కోరికలు, ఆశలు, చురుకుదనం, అధికార కాంక్ష వంటి లక్షణాలను సూచిస్తుంది. వీటిని ధర్మబద్ధంగా, నిస్వార్థంగా ఉపయోగించుకోవాలి.
పదహారో మెట్టు - తమోగుణం : అజ్ఞానం, బద్ధకం, నిర్లక్ష్యం, అలసత్వం వంటి లక్షణాలను సూచిస్తుంది. వీటిని అధిగమించి చైతన్యవంతమైన జీవనాన్ని అలవర్చుకోవాలి.
చివరి రెండు మెట్లు విద్య, అవిద్య
పదిహేడో మెట్టు - విద్య : నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందడం, సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం, మంచి చెడులను విచక్షణతో గుర్తించడం విద్యకు ప్రతీక. అయితే జ్ఞానం సంపాదించామనే అహంకారానికి చోటివ్వకూడదు.
పద్దెనిమిదో మెట్టు - అవిద్య : అజ్ఞానం, అపోహలు, భ్రమలు, తప్పుడు అవగాహనలను అధిగమించాలనే భావనకు ఈ మెట్టు ప్రతీక. తెలిసినదే సమస్తం కాదని గుర్తించి, అహంకారాన్ని విడిచి పరమాత్మకు సంపూర్ణంగా శరణాగతి చెందడమే అంతిమ సందేశం.
మెట్లను అధిరోహించేందుకు ఇరుముడి ఎందుకు?
శబరిమలలోని పతినెట్టాంబడిని అధిరోహించడానికి ఇరుముడి ధరించడం తప్పనిసరి. 41 రోజుల మండల దీక్షను పాటించి, గురుస్వామి మార్గదర్శకత్వంలో ఇరుముడి కట్టుకుని వచ్చిన భక్తులే ఈ పవిత్ర మెట్లను ఎక్కుతారు. ఇరుముడిలోని ఒక భాగంలో స్వామివారికి సమర్పించే నెయ్యితో నింపిన కొబ్బరికాయ తదితర పూజా ద్రవ్యాలు ఉంటాయి. మరో భాగంలో భక్తుడి ప్రయాణానికి అవసరమైన వస్తువులు ఉంటాయి.
నెయ్యి కొబ్బరికాయలోని నెయ్యిని అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం చేయడం జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యమవడాన్ని సూచిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం. మెట్లను అధిరోహించే ముందు భక్తుడు తనలోని అహంకారాన్ని, చెడు ఆలోచనలను విడిచిపెట్టి స్వామికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి చెందాలనే భావన దీనిలో అంతర్లీనంగా ఉంది.
మెట్లకూ ప్రత్యేక పూజ
శబరిమలలో ఈ 18 మెట్లకు ప్రత్యేక పూజ నిర్వహిస్తారు. దీనినే 'పడి పూజ' అంటారు. నిర్ణీత రోజుల్లో సాయంత్రం తంత్రి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ పూజలో మెట్లను పూలతో, పట్టువస్త్రాలతో అలంకరించి దీపాలను వెలిగిస్తారు. అనంతరం హారతి ఇస్తారు. సుమారు గంటపాటు జరిగే ఈ పూజను భక్తులు అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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