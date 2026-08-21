తిరుమల శ్రీవారికి జీవితాన్నే అంకితం చేసిన భక్తురాలు తరిగొండ వెంగమాంబ వర్ధంతి విశేషాలు ఇవే!
వేంకటేశ్వరుడినే తన భర్తగా భావించి జీవితాంతం స్వామి సేవలో తరించిన భక్తురాలు తరిగొండ వెంగమాంబ- శ్రావణ శుద్ధ నవమి రోజున తిరుమలలో వెంగమాంబ వర్ధంతి ఉత్సవాలు
Published : August 21, 2026 at 4:04 AM IST
Tarigonda Vengamamba Jayanti : శ్రీ వేంకటేశ్వరుని చరణ సేవకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన భక్త శిరోమణి తరిగొండ వెంగమాంబ! అన్నమయ్య చూపిన బాటలో కోనేటిరాయుని సంకీర్తనార్చన చేసి తరించిన వెంగమాంబ శ్రీనివాసునిలో ఐక్యమైన పుణ్యదినం శ్రావణ శుద్ధ నవమి! యేటా తిరుమలలో వెంగమాంబ వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 21, శుక్రవారం రోజున తరిగొండ వెంగమాంబ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆమె జీవిత విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బాల్యంలోనే భక్తి బీజం
చిత్తూరు జిల్లా వాయల్పాడు సమీపాన ఉన్న తరిగొండ గ్రామంలో జన్మించిన వెంగమాంబకు చిన్న వయసులోనే నరసింహ స్వామి పట్ల భక్తి భావం నాటుకుంది. అలా ఆమె నరసింహ స్వామి భక్తురాలైంది. ముక్కు పచ్చలారని పసి వయసులోనే వివాహం కావడం, అనంతరం వైధవ్యం ప్రాప్తించడంతో ప్రాపంచిక విషయాలపై వైరాగ్యం కలిగి భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. ఆధ్యాత్మిక సాధనాలతో విశిష్ట యోగినిగా మారింది.
సుమంగళి లక్షణాలతో
వెంగమాంబ చిన్న వయసు నుంచి వేంకటేశ్వర స్వామిని తన భర్తగా భావిస్తుండేది. ఆమె ఇష్టానికి విరుద్ధంగా జరిగిన వివాహం ఆమెపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదు. అందుకే బాల్యంలోనే వితంతువు అయినప్పటికీ వేంకటేశ్వరుడి తన భర్త అని భావిస్తూ పసుపు కుంకుమలతో సకల శుభ లక్షణాలతోనే ఉండేది. ఆమె చర్యలు సమాజం హర్షించలేదు. అయినప్పటికీ ఆమె అన్నింటికీ అతీతంగా భక్తి సామ్రాజ్యంలో తరిస్తూ ఉండేది.
తిరుమలకు ప్రయాణం
స్వగ్రామంలో ఎదురవుతున్న అవమానాలు తట్టుకోలేక అరణ్య మార్గంలో ప్రయాణం చేసి తిరుమల చేరుకుంది. ఆనంద నిలయంలో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని దర్శించి పరవశించి పోయింది. ఆ తన్మయత్వంతోనే 'వేంకటాచల మహత్యం' రచించింది. నిరంతరం స్వామిసేవ, భక్తి రచనలతో కాలక్షేపం చేస్తున్న ఆమెకు హథీరాంజీ మఠం వారు తిరుమలలోనే శ్రీవారి ఆలయానికి సమీపంలో శాశ్వత నివాసం ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ ఆమె అనేక పూల మొక్కలు పెంచింది. ప్రతిరోజు ఆ వనంలో పూసిన పూలతో, తులసి దళాలతో మాలలు కట్టి శ్రీనివాసునికి సమర్పించేది.
ఏకాంత సేవ
వెంగమాంబ తిరుమల వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు శ్రీవారి ఏకాంతసేవ సమయంలో ఆనంద నిలయానికి వెళ్లేది. తానే స్వయంగా శ్రీనివాసునికి కర్పూర హారతి ఇచ్చేది. ఈ హారతిని ముత్యాల హారతి అని, తరిగొండ వారి హారతి అని అంటారు. ఈ హారతి శ్రీవారి ఆలయంలో నేటికీ కొనసాగడం విశేషం.
తాళ్లపాక వారి లాలి, తరిగొండ వారి హారతి
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజు ఏకాంతసేవ సందర్భంగా అన్నమయ్య వంశీయులు గానం చేసే లాలిపాట, తరిగొండ వెంగమాంబ ప్రారంభించిన ముత్యాల హారతి ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆనంద నిలయం బంగారు వాకిళ్లు మూస్తారు. అందుకే 'తాళ్లపాక వారి లాలి, తరిగొండ వారి హారతి' అనే నానుడి ఏర్పడింది.
జీవసమాధి
తన జీవితాంతం శ్రీ వేంకటేశ్వరుని ఆరాధించిన తరిగొండ వెంగమాంబ చివరకు సా.శ.1817 ఈశ్వర సంవత్సరం శ్రావణ శుద్ధ నవమి నాడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని స్మరిస్తూ సజీవ సమాధి చెందింది. తిరుమలలో ఉత్తర మాడ వీధిలో, ఉత్తర దిశలో ఉన్న వనంలో ఉన్న ఒక పాఠశాలలో ఇప్పటికి తరిగొండ వెంగమాంబ సమాధిని దర్శించుకోవచ్చు.
టీటీడీ ఉత్సవాలు
తరిగొండ వెంగమాంబ వర్ధంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని టీటీడీ అధికారులు తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలుత శ్రీవారు, తరిగొండ వెంగమాంబ చిత్రపటాలకు పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం తరిగొండ వెంగమాంబ రచించిన సాహిత్యంపై సదస్సులు, పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తారు.
అన్నదానం
భక్తి మార్గంలో పయనించి శ్రీ వేంకటేశ్వరుని సేవకు జీవితాన్ని అంకితం చేసి చివరకు సజీవ సమాధి చెందిన తరిగొండ వెంగమాంబ జ్ఞాపకార్ధం టీటీడీ అధికారులు ఆమె పేరిట నిత్యాన్నదాన సత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసారు. ప్రతి రోజు వేలాదిమంది ఈ అన్నదాన సత్రంలో భోజనం చేస్తుంటారు. భగవంతుణ్ణి చేరాలంటే నిర్మలమైన భక్తి ఒక్కటే మార్గమని నిరూపించిన వెంగమాంబను ఆమె వర్ధంతి రోజు స్మరించుకుందాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
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