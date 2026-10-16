జ్ఞాన సరస్వతిగా కనకదుర్గమ్మ దర్శనం- మూలా నక్షత్రం విశిష్టత ఇదే!
శరన్నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం రోజు పలు అమ్మవారి ఆలయాల్లో సరస్వతీదేవి అలంకారం నిర్వహిస్తారు. విద్య, జ్ఞానం, సంగీతం, సాహిత్యం, వివేకానికి ప్రతీకగా కొలిచే సరస్వతీదేవి స్వరూపం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
Published : October 16, 2026 at 3:58 AM IST
mula nakshatra date 2026 : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీ శారదీయ శరన్నవరాత్రులు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. నవరాత్రుల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం మూలా నక్షత్రం. చదువుల తల్లి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవి జన్మ నక్షత్రమైన మూలా నక్షత్రం రోజు అన్ని దేవీ ఆలయాల్లో అమ్మవారు సరస్వతి దేవి అలంకారంలో దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా మూలా నక్షత్రం విశిష్టత, సరస్వతి దేవి అలంకార విశేషాల గురించి ప్రస్తావించుకుందాం.
మూలా నక్షత్రం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శరన్నవరాత్రులలో మూలా నక్షత్రం రోజు జగన్మాత సరస్వతీదేవిగా దర్శనమిస్తుంది. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి జన్మ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారికి ఈ అలంకార విశేషం ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా మూలా నక్షత్రం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
మూలా నక్షత్రం విశిష్టత
మన విశ్వంలో కోటానుకోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నప్పటికీ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అశ్విని, భరణి, కృత్తిక మొదలుకుని ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి వరకు మొత్తం 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. అందులో వేటి ప్రత్యేకతలు వాటివే. వివాహాది శుభకార్యాలకు ముహుర్తాలు నిర్ణయించే సమయంలో పండితులు ఈ నక్షత్రాల లెక్కను చూసుకొని ముహుర్తాలను నిర్ణయిస్తారు. మూలా నక్షత్రం ఎంతో విశిష్టతను కలిగి ఉన్న నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రం సాక్షాత్తు ఆ చదువుల తల్లి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి జన్మ నక్షత్రం. అందుకే ఆ రోజు చిన్నారులచే అక్షరాభ్యాసాలు జరిపిస్తే వారు భవిష్యత్తులో ఉన్నత విద్యావంతులు, ప్రయోజకులు అవుతారనేది భక్తుల విశ్వాసం. ఇదే రోజు అన్ని ఆలయాల్లో అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతీ దేవిగా దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారి ఈ అవతార పరమార్ధం గురించి తెలుసుకుందాం.
సరస్వతీ దేవి అలంకార విశిష్టత
శరన్నవరాత్రుల్లో శ్రీ సరస్వతీ దేవి అలంకారానికి ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంది. దేవీ నవరాత్రుల్లో ఏడో రోజున లేదా మూలా నక్షత్రం ఉన్న రోజున అమ్మవారిని చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవిగా అలంకరించి పూజిస్తారు. జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన సరస్వతీ దేవి అలంకార రోజు అమ్మవారిని ఎలా పూజించాలి? ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ రంగు పూలు? ఏ నైవేద్యం సమర్పించాలి? ఏ శ్లోకం పఠించాలి తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
జ్ఞానానికి ప్రతీక: సరస్వతి దేవి జ్ఞానం, విద్య, సాహిత్యం, కళలు, సంగీతం మరియు వివేకానికి అధిదేవత. అమ్మవారిని ఈ రూపంలో దర్శించుకుని ఆరాధిస్తే బుద్ధి వికాసం, వాగ్వైభవము, విద్యా లాభం కలుగుతాయి. వాల్మీకి, కాళిదాసు వంటి మహర్షులు ఈ అమ్మ అనుగ్రహంతోనే గొప్ప కావ్యాలు రచించారని పురాణాలు చెబుతాయి.
సరస్వతి దేవి స్వరూపం: సరస్వతి దేవి స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారు స్వచ్ఛమైన ధవళ వస్త్రాలు ధరించి శ్వేతపద్మంపై ఆసీనులై ఉంటారు. చతుర్భుజాలతో దర్శనమిచ్చే చదువుల తల్లి చేతిలో వీణ, అక్షర మాల, కమండలం ధరించి, అభయముద్రతో భక్తుల అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తారు
ఏ వాహనం?
సరస్వతి దేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారు హంస వాహనంపై ఆసీనులై ఉంటుంది. హంసకు పాలను, నీళ్లను వేరు చేసే శక్తి ఉంటుంది. తన భక్తులు కూడా హంస వలే మంచి చెడుల విచక్షణ తెలుసుకుని వివేకంతో అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకుని జ్ఞాన మార్గంలో పయనించాలనే సందేశాన్ని అందించడానికే అమ్మవారు హంస వాహనాన్ని అధిరోహించి దర్శనమిస్తుంది.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు?
సరస్వతి దేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి ఈ రోజు ధవళ వర్ణం అంటే తెల్లని వస్త్రాలు సమర్పించాలి. తెల్లని మల్లెలు, తెల్ల కలువలు, జాజిపూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి.
ఏ నైవేద్యం
ఈ రోజు అమ్మవారికి పెరుగన్నం, పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
ఏ శ్లోకం పఠించాలి?
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా!
అనే శ్లోకాన్ని ఈ రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో పఠిస్తే జ్ఞానానికి లోటుండదు.
దర్శన ఫలం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బెజవాడ దుర్గమ్మ, బాసర, వర్గల్, కొలనుపాక వంటి ఆలయాల్లో ఈ రోజు అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. మూలా నక్షత్రం రోజు సరస్వతి దేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారిని దర్శించడం వలన జ్ఞానం సిద్ధిస్తుందని, ఐశ్వర్యప్రాప్తి ఉంటుందని, సంగీతం, కవిత్వం వంటి లలితకళల్లో ప్రావీణ్యం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. మనం కూడా శ్రీ సరస్వతి దేవిని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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