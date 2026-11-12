కాశీలో స్నానం, కొల్హాపూర్లో భిక్ష, మాహుర్లో నిద్ర- దత్తాత్రేయ స్వామి కొలువైన మాహుర్ క్షేత్ర విశేషాలివే!
Mahur Dattatreya Temple : గురువును ఆరాధిస్తూ, గురు సంప్రదాయాన్ని అనుసరించే కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాలలో దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయాలు అధికంగా కనిపిస్తాయి.
Published : November 12, 2026 at 2:57 AM IST
త్రిమూర్తుల స్వరూపం దత్తాత్రేయుడు. అత్రి అనసూయల వరపుత్రుడైన దత్తాత్రేయ స్వామి అవధూతగా, ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. దత్త సంప్రదాయంలో ఆయన ఎనలేని లీలలు చూపారు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గురువును ఆరాధిస్తూ, గురు సంప్రదాయాన్ని అనుసరించే కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాలలో దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయాలు అధికంగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి ఓ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయం - మాహుర్
మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ జిల్లాలోని మాహుర్ పట్టణం గురించిన ప్రస్తావన శ్రీ దత్తాత్రేయుల వారి గురు చరిత్రలో ఉంది. ప్రధానంగా దత్త పారాయణ చేసే భక్తులకు ఈ క్షేత్ర మహిమ సుపరిచితమే! ఈ సందర్భంగా దత్త భక్తులతో పాటు ఈ మహిమాన్విత క్షేత్ర విశేషాలు మనం కూడా తెలుసుకుందాం.
దత్తావతారం
త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు స్వరూపంగా అవతరించిన దత్తాత్రేయ స్వామి మాహుర్ లో నిద్రించేవారని ప్రసిద్ధి. దత్తాత్రేయ అనే మాటకు అత్రి అనసూయల వరపుత్రుడు అని ఒక అర్ధం అయితే, సాక్షాత్తు త్రిమూర్తులు అత్రి అనసూయలకు దత్తతగా వెళ్లడం వలన దత్తాత్రేయుడు అని పేరు వచ్చిందని మరో అర్ధం.
త్రిమూర్తులను పూజించిన ఫలం
పురాణాల ప్రకారం అనసూయ దేవి పాతివ్రత్యాన్ని మెచ్చిన త్రిమూర్తులు వారికి దుర్వాసుడు, చంద్రుడు, దత్తాత్రేయుడు అనే ముగ్గురులు పుత్రులుగా జన్మిస్తారు. కొంతకాలం ముగ్గురు అత్రి దంపతుల వద్ద పెరిగిన తర్వాత రుద్రాంశ అయిన దుర్వాసుడు, బ్రహ్మ దేవుని అంశ అయిన చంద్రుడు తమ అంశలను విష్ణు స్వరూపమైన దత్తునిలో ఐక్యం చేసి దుర్వాసుడు తపస్సుకు, చంద్రుడు తన స్థానానికి వెళ్లిపోతారు. ఆ విధంగా త్రిమూర్తుల అంశ అయిన దత్తుని పూజించడం వలన త్రిమూర్తులను పూజించిన ఫలం దక్కుతుందని విశ్వాసం. ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయం - మాహుర్
శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి ఉదయం కాశీలోని గంగానదిలో స్నానం చేసి, కొల్హాపూర్లో బిక్ష స్వీకరించి, మాహుర్లో నిద్రించేవాడంట! అందుకు చిహ్నంగా ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది.
ఆలయ విశేషాలు
మాహుర్ మాతృ పట్టణం, మయూర క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మాహుర్ పర్వత శ్రేణుల్లో మూడు కొండలపై మూడు ఆలయాలున్నాయి. ఒక కొండ మీద పరశురాముని తల్లి రేణుకాదేవి ఆలయం ఉండగా, రెండో కొండపై అత్రి మహర్షి, అనసూయ దేవిల ఆలయం, మూడో కొండపై దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయాలు వెలసి ఉన్నాయి. దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయం వరకు వాహనాలలో వెళ్లొచ్చు కానీ, మిగిలిన రెండు ఆలయాలు చేరుకోవాలంటే కొండ ఎక్కాల్సిందే!
పూజోత్సవాల
మాహుర్ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రతి రోజు నిత్యపూజలు గురు సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జరుగుతాయి. ప్రతి గురువారం ప్రత్యేక పూజలు, అన్నదానం జరుగుతుంది. ఇక మార్గశిర మాసంలో వచ్చే దత్త జయంతి రోజు, ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే గురుపూర్ణిమ రోజు ఈ ఆలయం భక్తజనసంద్రంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా దత్త పూర్ణిమ నాడు విశేషమైన పూజలు, దత్తహోమం జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా మహాప్రసాదం పంచుతారు. దత్త పూర్ణిమను పురస్కరించుకుని మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రా నుంచి కూడా భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాందేడ్, కిన్వత్, యావత్మల్ నుంచి మాహుర్ కు ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతుంది. మాహుర్ నుంచి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయం ఉంది.
ఇతర దర్శనీయ స్థలాలు
మాహుర్ పట్టణానికి 19 కిలోమీటర్ల దూరంలో శక్తిపీఠమైన ఏకవీరా దేవి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఇక మాహుర్ లో రేణుకాదేవి ఆలయం, అత్రి మహర్షి, అనసూయ దేవిల ఆలయం, పరశురామ ఆలయం, మాహుర్ కోట, మాహుర్ తీర్థం దర్శనీయ స్థలాలు.
జాతకరీత్యా గురుగ్రహం బలహీనంగా ఉన్నవారు గురు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించడం వలన గురుగ్రహ అనుగ్రహం పెరుగుతుందని, సకల శుభాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
మనం కూడా శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి గురువు అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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