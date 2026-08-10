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శివాలయంలో ఏ దిక్కున శివలింగాన్ని దర్శించాలో తెలుసా? దిక్కును బట్టి దర్శన ఫలితం!

శివాలయంలో శివలింగాన్ని ఏ దిక్కునుంచి దర్శిస్తున్నామనే దానికి ఆధ్యాత్మికంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత- తూర్పు, పశ్చిమ, ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కులతో పాటు ఊర్ధ్వముఖమైన ఈశాన స్వరూపానికి ప్రత్యేకమైన అర్థాలు- శివలింగంలోని పంచముఖాల విశిష్టత మీకోసం

Shiva Temple Darshan Method
శివ లింగం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 2:53 AM IST

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Shiva Linga Direction and Darshan Significance : పండుగలు, పర్వదినాల్లో, ఉత్సవాలు, వేడుకలు సమయం, కష్టసమయంలో దేవాలయానికి వెళ్లడం మన సంప్రదాయం. సాధారణంగా తక్కిన దేవాలయాల్లో మనం దర్శనం చేసుకునే విధానం, శివాలయంలో దర్శనం చేసుకునే విధానం వేరు వేరుగా ఉంటుంది. అందుకే, లయకారుడైన ఈశ్వరుని ఆలయం దర్శిస్తే అందరు దేవుళ్లని దర్శించినట్లే అని వివరించి ఉంది. ఒక్క శివాలయంలో మాత్రమే శివలింగం ఉన్న దిక్కును అనుసరించి ఫలితం ఉంటుందని అంటారు. అయితే ఏ దిక్కున ఉన్న శివలింగాన్ని దర్శిస్తే ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుందో చూద్దాం.

ఏ దిక్కున శివలింగం దర్శనంతో ఎలాంటి ఫలితం?
శివ పురాణం ప్రకారం శివాలయంలో ఉండే శివలింగానికి మొత్తం 5 ముఖాలు ఉంటాయి. అందులో నాలుగు ముఖాలు, నాలుగు దిక్కులని చూస్తుంటే, ఐదవ ముఖం ఊర్ద్వముఖమై అంటే ఆకాశం వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. పరమేశ్వరుని 5 ముఖాలకి, 5 పేర్లు నిర్దేశించబడ్డాయి. అందుకే శివాలయంలో ఏ దిక్కున కూర్చుని అయినా పూజ చేయవచ్చని అంటారు.

పశ్చిమాభిముఖ శివాలయం
శివాలయాలు అన్నింటిలో అత్యంత మహిమ కలిగినది, కోరిన కోర్కెలు వెంటనే తీర్చేది, పశ్చిమాభి ముఖమైన శివాలయం. అంటే మనం గుడిలోకి ప్రవేశించగానే శివలింగం పశ్చిమం వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉండాలి. అలా శివలింగంకి ఎదురుగా ఉన్న ద్వారం పశ్చిమం వైపు ఉన్నా, లేదా, శివలింగం పశ్చిమం వైపు చూస్తున్నా, దానిని సద్యోజాత శివలింగం అని అంటారు. అప్పుడు మనం తప్పకుండా, అటువంటి శివలింగాన్ని చూసినప్పుడు, ఓం సద్యోజాత ముఖాయ నమః అని అనాలి. శ్రీకాళహస్తీశ్వర క్షేత్రంలో ఉన్న శివలింగం, సద్యోజాత శివలింగం.

తూర్పుకు అభిముఖ శివలింగం
శివలింగం, తూర్పు వైపుకు చూస్తూ ఉంటే, అటువంటి శివలింగాన్ని, తత్పురుష ముఖం అని అంటారు. తత్పురుష ముఖం అనేది మనల్ని తిరోదానాన్ని చేస్తూ ఉంటుంది. తిరోధానం అంటే చీకటిలో ఉంచటం. అంటే ఈ తత్పురుష శివలింగం మనల్ని మాయ చేత కప్పబడి చీకటిలో ఉంచుతుంది. ఆ మాయ కమ్మి ఉండడం చేతనే మనం అన్ని రకాల పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం. మనల్ని రక్షించినా, శిక్షించినా, అన్ని ఆ పరమేశ్వరుడేగా! తత్పురుష శివలింగ దర్శనంతో మాయ తొలగి మోక్షానికి మార్గమం సుగమం అవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

దక్షిణాభిముఖం
శివలింగం దక్షిణదిక్కుకు చూస్తున్నట్లుగా ఉంటే ఆ స్వరూపాన్ని దక్షిణామూర్తి స్వరూపమని అంటారు. ఆ ముఖాన్నే, అఘోర ముఖం అనికూడా అంటారు. ఈ అఘోర ముఖం , అగ్నిహోత్రానికి అంతటికీ, అధిష్టానం అయ్యి ఉంటుంది. ఈ సమస్త ప్రపంచాన్ని, లయం చేసే స్వరూపమే, ఈ అఘోర ముఖం. మనకు మృత్యువు పట్ల, భయం పోగొట్టి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేది దక్షిణామూర్తి స్వరూపం. పరిశీలించి చూస్తే చిన్న పిల్లలకు చదువు దగ్గర నుంచి, సంపదలు, మోక్షం వరకు దక్షిణా మూర్తి ఇవ్వలేని సంపద, విద్య లేనేలేదు. చదువుకు, సంపదకు, మోక్షానికి దక్షిణామూర్తే అదిష్టానం అయి ఉంటాడు. ద్యానం చేయటానికి అత్యంత మంగళకరమైన స్వరూపం, అందమైన స్వరూపం, శాంతమైన స్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపం. శివాలయంలో తప్పకుండా దక్షిణామూర్తి ఉండి తీరాలి. అసలు, దక్షిణామూర్తి విగ్రహం లేకుండా శివాలయాలు నిర్మించకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఉత్తరాభిముఖం
శివలింగం ఉత్తరం వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉంటే ఆ స్వరూపాన్ని వామదేవ ముఖం అని అంటారు. వామదేవ ముఖం మనకు సమస్త మంగళాన్నిప్రసాదించే ముఖం. ఈ స్వరూపం సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం. శివకేశవ అభేదానికి నిదర్శనంగా ఈ వామదేవ ముఖం నిలుస్తుంది. నాలుగు దిక్కులా శివలింగ దర్శనం గురించి తెలుసుకున్నాక చివరగా శివలింగం ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉండే ముఖ దర్శన ఫలం గురించి తెలుసుకుందాం.

ఈశాన ముఖ దర్శన ఫలం
శివలింగం ఊర్ధ్వ ముఖంగా అంటే ఆకాశం వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉండే ముఖాన్ని ఈశాన ముఖం అంటారు. ఈ శివలింగాన్ని దర్శించే సమయంలో ఆకాశం వైపు చూసి 'ఓం ఈశాన ముఖాయ నమః' అని అంటూ దర్శించాలి. ఈశాన ముఖ దర్శనం, మనం మిగిలిన 4 ముఖాలని దర్సించిన తర్వతనే దర్శించాలి. అప్పుడే విశిష్ట ఫలితం అని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. ఆ ఈశాన ముఖమే మనకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించేది. ఈ ఈశాన ముఖం ఆకాశానికి అధిష్టానం అయ్యి ఉంటుంది.

ఈ విధంగా ఏ దిక్కున ఉన్న శివలింగాన్ని ఆయా నియమాలతో దర్శించడం వల్ల శివాలయ దర్శనఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.

హర హర మహాదేవ శంభో శంకర!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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