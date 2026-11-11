చుక్క నీరు లేని అడవిలో అభిషేకం- బుగ్గ మల్లేశ్వరుడి క్షేత్ర విశిష్టత ఇదే!
Bugga Malleswara Swamy Temple : భ్రమరాంబతో కలిసి కొలువైన శివాలయం ఒకవైపు ఉంటే, మరోవైపు సీతారాములు కూడా కొలువైన ఈ అద్భుత క్షేత్రం హరిహర క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది?
Published : November 11, 2026 at 2:48 AM IST
గరళకంఠుని శిరస్సున గంగమ్మ ఉండడం లోకవిదితమే! కానీ ఈ క్షేత్రంలో మాత్రం శివయ్య సరసన గంగమ్మ కొలువై ఉండడం విశేషం! అంతేనా! ఈ క్షేత్రంలో భ్రమరాంబతో కలిసి కొలువైన శివాలయం ఓ వైపు ఉంటే, మరోవైపు సీతారాములు కూడా కొలువైన ఈ అద్భుత క్షేత్రం హరిహర క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో చూసేద్దాం రండి!
అడవిలో కొలువైన బుగ్గ మల్లేశ్వరుడు
భ్రమరాంబ సమేతంగా అడవిలో కొలువయ్యాడు బుగ్గ మల్లేశ్వరుడు. ఆయనకు ఆ పేరు రావడం వెనుక గొప్ప కారణమే ఉంది. ఆలయం చుట్టుపక్కల పేరుకుపోయిన రాళ్ల గుట్టలు, ఎక్కడా లభించని చుక్కనీరు! తన అభిషేకానికి భక్తులు నీళ్లు ఎక్కడ నుంచి తెస్తారో అని తన పక్కనే ఓ నీటిబుగ్గను ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ నీళ్లతోనే అభిషేకాలు అందుకునే ఈ బుగ్గ మల్లేశ్వరుడు కొలువైన క్షేత్రం గుంటూరు జిల్లా మాచవరం మండల సరిహద్దుల్లోని మోర్జంపాడుకు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రంలో శివయ్య గంగాధరుడిగా వెలసి పూజలందుకుంటున్నాడు. బుగ్గ మల్లేశ్వరాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ హరిహర క్షేత్ర విశేషాలు చూద్దాం.
అడవిలో శివుడు
దట్టమైన నల్లమల అభయారణ్యం మొదలయ్యే ప్రాంతంలో, సరిహద్దు నల్గొండ జిల్లా పల్లెలు కనిపించే ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వెలసి ఉంది బుగ్గ మల్లేశ్వరాలయం. గర్భాలయంలో కొలువైన శివలింగానికి ప్రక్కనే ఒక చిన్న నీటి బిందె మాత్రమే పట్టే పరిమాణంలో ఒక నీటి బుగ్గ కనిపిస్తుంది, ఇందులో లభించే నీటితోనే శివయ్య నిత్యం అభిషేకాలు జరిపించుకుంటున్నాడు. చుట్టుపక్కల 3 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎక్కడా చుక్క నీరు కూడా కనిపించదు.
హరిహర క్షేత్రంగా
ఈ క్షేత్రంలో శివుడు మల్లేశ్వరుడుగా భ్రమరాంబతో కలిసి కొలువై ఉన్నాడు. అంతేకాదు సీతారాములు కూడా వెలసి ఉన్న ఈ క్షేత్రం హరిహర క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. చుట్టూ ఎత్తుగా ఉండే రాళ్ల గుట్టల మధ్య కొండపై వెలసి దర్శనమిచ్చే ఈ ఆలయంలో శివలింగాన్ని ఎవరు, ఎప్పుడు ప్రతిష్టించారో ఆధారాలు లేనప్పటికీ, దాదాపు 600 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించి ఉంటారని తెలుస్తోంది. అలాగే గర్భగుడిలో బుగ్గ మల్లేశ్వరుని పక్కనే భద్రకాళి, వీరభద్ర స్వామి కూడా కొలువై ఉన్నారు.
జమీందారు ఆధ్వర్యంలో ధూప దీప నైవేద్యాలకు ఏర్పాట్లు
దాదాపు 400 సంవత్సరాల క్రితం అమరావతి జమీందారు రాజా వాసిరెడ్డి వేంకటాద్రి నాయుడు బెల్లంకొండ పరగణా ప్రాంతంలో పర్యటిస్తూ అడవిలో, నిర్జన ప్రదేశంలో ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని, పక్కనే ఉన్న నీటి బుగ్గను గమనించి ఆశ్చర్యపోయారట! వెంటనే ఆయన శివయ్యకు ధూప దీప నైవేద్యాలకు ఏర్పాట్లు చేయించారట!
వృద్ధ లింగేశ్వరుడు
బుగ్గ మల్లేశ్వరాలయం పక్కనే మరో ఆలయంలో మరో శివలింగాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. అయితే ఈ శివలింగం బుగ్గ పక్కనున్న శివలింగం కంటే ముందే ప్రతిష్ఠితమై ఉండవచ్చునని తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ శివుని వృద్ధ లింగేశ్వరుడని అంటారు.
ఆలయ విశేషాలు
కాలక్రమంలో బుగ్గ మల్లేశ్వరుని పక్కనే కాశీ నుంచి తెచ్చిన నర్మదా లింగం, టేకు ధ్వజం, నందీశ్వరుని ప్రతిష్టించారు. ఈ క్షేత్ర అభివృద్ధి కోసం జమీందారు ఎన్నో మాన్యాలను దానం చేసినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ వారంలో ఒక్క సోమవారం రోజు మాత్రమే పూజలు జరగడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
బుగ్గలో అన్ని కాలాల్లో సమృద్ధిగా ఉండే నీరు
శివలింగానికి పక్కనే ఉన్న బుగ్గలో ఎంత నీరు తోడితే అంత నీరు ఊరడం విశేషం. అంతేకాదు గతంలో తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు వ్యాపార నిమిత్తం మోర్జంపాడుకు వచ్చి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు ఈ క్షేత్రం మీదుగా వెళ్తూ ఆలయంలో కొంతసేపు విశ్రమించేవారంట! తమతో తెచ్చుకున్న బూరల్లో బుగ్గలోని నీరు నింపి ఆ నీటితో శివుని అభిషేకించి తిరిగి తమ ప్రయాణ అవసరాలకు బూరల్లో నీరు నింపి తీసుకు వెళ్లేవారు. సూర్యరశ్మి సోకకపోయినా ఈ బుగ్గలోని నీరు ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉండడం విశేషం.
ఇతర ఉపాలయాలు
బుగ్గ మల్లేశ్వరుడు భ్రమరాంబ కొలువైన ఆలయానికి ఎదురుగా దర్శనమిచ్చే వృద్ధ లింగేశ్వరుని ఆలయం, దక్షిణం వైపున సీతారాముల ఆలయం వెలసి ఉంటుంది. దానికి ఎదురుగా ఉన్న మండపంలో వెలసి ఉన్న ఆంజనేయస్వామి ఈ క్షేత్రానికి క్షేత్ర పాలకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆలయానికి ఆగ్నేయంగా వెలసిన నాగేంద్ర స్వామి పుట్ట వద్ద స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సంతానం లేనివారికి సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఆలయ ప్రాంగణంలో రెండు పవిత్ర కోనేరులు ఉన్నాయి.
తపోభూమి
కార్తిక మాసం, శివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా అన్నదానం కూడా విశేషంగా జరుగుతుంది. గతంలో బ్రహ్మదూత రామానంద సరస్వతి స్వామివారు ఈ ఆలయాలను సందర్శించి ఇవి ఋషి ప్రతిష్టితాలని, తపస్సు చేసుకోవడానికి అనువైన ప్రదేశాలని సూచించడం గమనార్హం. ఆలయానికి ఉత్తర వాహినిగా కృష్ణానది ప్రవహించడం మరో విశేషం.
బుగ్గ మల్లేశ్వర స్వామి క్షేత్రాన్ని సందర్శించి భక్తిశ్రద్ధలతో మొక్కుకుంటే కష్టాలు కడతేరుతాయని, అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాళ్ల నుంచి మోర్జంపాడు మీదుగా 20 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఈ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రశాంతతకు మారుపేరుగా, తపోభూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన బుగ్గ మల్లేశ్వరస్వామి క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ! జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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