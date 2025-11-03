ETV Bharat / spiritual

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు 365 దీపాలు ఎందుకు వెలిగిస్తారో తెలుసా? ఈ ఒక్క దీపారాధనతో కైలాస ప్రాప్తి!

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు పాటించాల్సిన నియమాలు గురించి మీకోసం!

Karthika Pournami Deeparadhana
Karthika Pournami Deeparadhana (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 8:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Karthika Pournami Deeparadhana : కార్తిక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథి హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన రోజు. మహాశివరాత్రి పర్వదినంతో సమానమైన కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని త్రిపుర పూర్ణిమ అని, దేవ దీపావళి అని కూడా అంటారు. కార్తిక పౌర్ణమి అటు శివునికి, ఇటు విష్ణువు కూడా ప్రీతికరమైన రోజు. ఇంతటి పవిత్రమైన కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేయాల్సిన దైవారాధన, పాటించాల్సిన నియమ నిష్టలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కార్తిక పౌర్ణమి విశిష్టత
మహాభారతం ప్రకారం కార్తికేయుడు కార్తిక పౌర్ణమి రోజునే తారకాసురుని సంహరించాడని తెలుస్తోంది. వెయ్యేళ్ళ రాక్షసపీడ విరగడైనందుకు ఈ రోజు శివుడు కైలాసంలో ఆనంద తాండవం చేసాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కార్తిక పౌర్ణమి రోజు దైవారాధన ఎలా చేయాలి? ఉపవాసం చెయ్యాలా? ఇంకా ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం.

నైమిత్తిక కర్మలు
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ముఖ్యంగా కొన్ని నైమిత్తిక కర్మలు తప్పకుండా ఆచరించాలి. అవి వరుసగా నదీస్నానం, ఉపవాసం, దీపారాధన, దీపదానం, దేవాలయ దర్శనం, పురాణ పఠనం, దానధర్మాలు. ఇప్పుడు వీటి గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.

నదీస్నానం
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేసే నదీస్నానం, సముద్ర స్నానం అత్యంత శుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. కోటి అశ్వమేధయాగాలు చేసిన ఫలం ఒక్క కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేసే నదీస్నానంతో సమానమని పెద్దలు అంటారు. ఒకవేళ నదీస్నానం, సముద్ర స్నానం చేయలేనివారు కార్తిక పౌర్ణమి రోజు సూర్యోదయానికి ముందే ఇంట్లో చన్నీటి స్నానం చేస్తే నదీస్నానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది.

ఉపవాసం
ఉపవాసం అనే పదానికి అభోజనంగా ఉండమని అర్ధం కాదు. అసలు వాస్తవానికి 'ఉప' అంటే భగవంతునికి దగ్గరగా 'వాసం' అంటే నివసించడం అని అర్ధం. ఉపవాసం అంటే ప్రతిరోజూ మనం చేసే నిత్యనైమిత్తిక కర్మలు దూరంగా, భగవంతునికి దగ్గరగా గడపడం. ఇది ఎలా సాధ్యం? అంటే ఈ ఒక్కరోజు ప్రాపంచిక విషయాలు పక్కన పెట్టి రోజంతా భగవంతుని ఆరాధనలో గడపడమే ఉపవాసం ఉండడం. ఉపవాసం పేరుతో భోజనం మానేసి వ్యర్ధ ప్రసంగాలతో కాలక్షేపం చేస్తే అది ఉపవాసం కాదు. మితంగా సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకుని భగవంతునిపై ఏకాగ్రత పెట్టి, నిరంతర నామజపాన్ని చేస్తూ మోక్షానికి చేరువ కావడమే ఉపవాసంలోని ప్రధాన లక్ష్యం.

దీపారాధన
కార్తిక మాసం ఆరంభం నుంచి చివరి రోజు వరకు దేవాలయాల్లోనూ, ప్రతి ఇంటి ముంగిట్లోనూ దీపాలు వెలిగించడం సాంప్రదాయం. అందునా కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ఇల్లు, దేవాలయాలు దీపకాంతులతో వెలిగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు శివాలయంలో తెలిసికాని, తెలియక కానీ, చివరకు దొంగతనం చేసే ఉద్దేశ్యంతో అయినా దీపారాధన చేయడం వలన కైలాసప్రాప్తి కలుగుతుందని కార్తిక పురాణం చెబుతోంది.

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు 365 ఒత్తులు ఎందుకు వెలిగించాలి?
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు శివాలయంలో ఒక మట్టి ప్రమిదలో 365 ఒత్తులు వేసి అందులో నిండుగా ఆవునెయ్యి పోసి దీపారాధన చేస్తే సంవత్సరం మొత్తం శివాలయంలో దీపారాధన చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. సంవత్సరంలో ఉన్న 365 రోజులు 365 ఒత్తులకు సంకేతం.

దీపదానం
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేసే దీపదానం ఎంతో శుభప్రదం. ఈ రోజు సూర్యోదయంతోనే తలారా స్నానం చేసి సమీపంలోని శివాలయానికి కానీ విష్ణువు ఆలయానికి కానీ వెళ్లి రెండు మట్టి ప్రమిదలలో కానీ, వెండి కుందులలో కాని, ఇత్తడి కుందులలో కానీ ఆవు నెయ్యి పోసి రెండు వత్తులు వేసి దీపారాధన చేసి సమంత్రక పూర్వకంగా బ్రాహ్మణులకు దీపాలను దానం చేయాలి. దీపదానం చేసేటప్పుడు "సర్వజ్ఞానప్రదం దీపం సర్వ సంపత్ సుఖావహం దీపదానం ప్రదాస్వామి శాంతిరస్తు సదామమ" అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ దీపదానం చేయాలి.

దీపదాన ఫలం
కార్తిక మాసంలో దీప దానం చేయడం వల్ల కుటుంబ శ్రేయస్సు, అదృష్టం, సంపద వృద్ధి చెందుతాయి. తలపెట్టిన అన్ని పనుల్లో విజయం చేకూరుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.

దేవాలయ సందర్శనం
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తప్పనిసరిగా దేవాలయ సందర్శనం చేయాలి. ఈ రోజు శివాలయానికి కానీ విష్ణువు ఆలయానికి కానీ వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకోవడం వలన ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. అన్ని పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్రవచనం.

పురాణ పఠనం
కార్తిక మాసం నెలరోజులు కార్తిక పురాణాన్ని చదివినా, విన్నా మోక్షం సిద్ధిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. నెలంతా వీలుకాని వారు కనీసం కార్తిక పౌర్ణమి ఒక్కరోజయినా కార్తిక పురాణాన్ని పఠించడం శ్రేయస్కరం.

దానధర్మాలు
కార్తిక మాసంలో చేసే దానధర్మాలు కోటిరెట్ల అధిక ఫలాన్ని ఇస్తాయని అంటారు. ముఖ్యంగా కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేసే ఒక్క బ్రాహ్మణుడికి చేసే అన్నదానం గంగాతీరంలో కోటిమందికి అన్నదానం చేసిన ఫలితానికి సమానమని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, గోదానం, భూదానం చేయడం మంచిది. అలాగే శీతాకాలానికి ఆరంభ దశలో ఉన్న కార్తిక పౌర్ణమి రోజు పేదలకు దుప్పట్లు దానం చేయడం వలన పితృదోషాలు తొలగిపోతాయి.

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు శాస్త్రంలో వివరించిన ఈ శుభకర్మలలో ఏ ఒక్కటి చేసినా సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి సుఖశాంతులు కలుగుతాయి.

ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

KARTHIK POURNAMI DEEPARADHANA
KARTIK PURNIMA 2025
KARTIK PURNIMA 2025 SGNIFICANCE
KARTHIKA POURNAMI DEEPARADHANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.