అన్న కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన చెల్లి- పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయ చరిత్ర ఇదే!
శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవం అక్టోబర్ 27, మంగళవారం జరగనున్న నేపథ్యంలో పైడితల్లిని దర్శించుకునేందుకు లక్షలాది భక్తులు తరలివస్తారని చెబుతారు. అమ్మవారి ఆలయ చరిత్ర, స్థల పురాణం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 27, 2026 at 3:34 AM IST
Paidithalli Ammavari Temple History : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ప్రధాన ఆరాధ్య దైవంగా పూజలందుకుంటున్న కల్పవల్లి శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారు. పైడితల్లమ్మ చరిత విన్నా, తెలుసుకున్నా ఎంతో పుణ్యఫలం. ఆ తల్లిని మదిలో స్మరిస్తూ కోర్కెలు కోరితే అవి తీరిన కొద్దిరోజుల్లోనే ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా పైడితల్లిని దర్శించుకునేందుకు తరలివస్తారు. ఇదే అమ్మవారి మహత్యం! శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవం అక్టోబర్ 27, మంగళవారం జరగనున్న నేపథ్యంలో అమ్మవారి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయ చరిత్ర
విజయనగరం సంస్థానాన్ని పరిపాలించిన పూసపాటి రాజులకు ఇలవేల్పు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ. ఆ అమ్మవారి కటాక్షంతోనే పూసపాటి వంశంలో శ్రీ పైడితల్లి, బంగారు తల్లిగా జన్మించిందని ప్రతీతి.
చారిత్రక నేపథ్యం:
1757 సంవత్సరంలో జరిగిన బొబ్బిలి యుద్ధం తర్వాత లేదా ఆ కాలంలో ఈ అమ్మవారి ప్రాముఖ్యత వెలుగులోకి వచ్చింది. 1757 ధాత నామ సంవత్సరం విజయదశమి తర్వాత వచ్చిన మంగళవారం రోజున, పతివాడ అప్పలస్వామి నాయుడు అనే సైనికునికి అమ్మవారు స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి తన విగ్రహం పెద్ద చెరువు పశ్చిమ భాగంలో ఉందని తెలిపింది.
విగ్రహ ప్రతిష్టాపన
ఆ తరువాత పతివాడ అప్పలస్వామి నాయుడు పెద్ద చెరువు నుంచి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని వెలికి తీయించి, చద్రువు సమీపంలోని మూడు దీపాల కూడలిలో అమ్మవారికి ఆలయాన్ని నిర్మించి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనకు ముందు ఆ వంశంలో జరిగిన మరో ఆసక్తికర కథనం గురించి తెలుసుకుందాం
బొబ్బిలి యుద్ధం
పూర్వం అమ్మవారు వెలసిన పెద్ద చెరువు ప్రాంతమంతా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉండేది. కనకదుర్గమ్మ వారి అనుగ్రహంతో పూసపాటి వంశంలో జన్మించిన పైడితల్లి, బొబ్బిలి యుద్ధం సమయంలో రాబోయే ఉపద్రవాన్ని గుర్తించి తన అన్న విజయరామరాజును పైడితల్లమ్మ ముందే హెచ్చరించింది. యుద్ధం వద్దని చెప్పి వారించినా ఆమె మాటను సోదరుడు పెడచెవిన పెట్టాడు. యుద్ధంలో విజయరామరాజును తాండ్రపాపారాయుడు హతమార్చాడు.
కనకదుర్గమ్మలో లీనమైన పైడితల్లి
పెద్ద విజయరామరాజు రక్షించుకోవాలని చిన్నారి పైడితల్లి, పతివాడ అప్పలనాయుడు సహాయంతో యుద్ధం జరిగిన స్థలానికి బయలుదేరింది. వారిద్దరూ కోట దగ్గర నుంచి బయల్దేరి పెద్ద చెరువు వద్దకు వచ్చేసరికి అన్న మరణవార్త చెవిన పడడంతో తట్టుకోలేక పోయిన ఆమె అన్నంటే ఎంతో అభిమానం, వాత్సల్యం ఉండడం తో తాను నిత్యం పూజించే మహాశక్తిని ప్రార్ధిస్తూ పెద్దచెరువులో దూకి దుర్గాదేవిలో లీనమై పోతుంది.
పెద్దచెరువులో ప్రతిరూపాలు
అదే రోజు రాత్రి పతివాడ అప్పలనాయుడు కలలో కనిపించి తన ప్రతిరూపాలు పెద్ద చెరువు పశ్చిమ భాగంలో లభ్యమవుతాయని, వాటిని తీసి ప్రతిష్టించి పూజలు చేయాలని కోరింది. ఆ విధంగా పైడితల్లి అమ్మవారు విజయనగరంలో వెలసి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల్పవల్లిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.
అతిపెద్ద జాతర
దసరా పండుగ ముగిసిన వెంటనే వచ్చే మంగళవారం రోజున అమ్మవారికి అత్యంత వైభవంగా సిరిమానోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలు దాదాపు 40 రోజుల పాటు భక్తుల పూజలతో కన్నులపండుగగా సాగుతాయి.
జాతర దర్శన ఫలం
ప్రధాన పూజారి సిరిమాను అనే ఎత్తైన మానుపై కూర్చొని భక్తులకు అభయం ఇస్తారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూడటానికి ఉత్తరాంధ్ర నుంచే కాకుండా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. సిరిమానుకు ముందు తెల్ల ఏనుగు, అంజలి రధాలు సంప్రదాయబద్దంగా ఊరేగుతాయి. జీవితంలో ఒక్కసారైనా పైడితల్లి అమ్మవారి జాతరను కళ్లారా చూస్తే సిరి సంపదలకు లోటుండదని, గౌరవ ప్రతిష్ఠలు, పదవీ యోగాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
మొక్కితే చాలు కోరిక తీరినట్లే!
అమ్మవారు లభ్యమైనచోటే విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయడం వల్ల మనస్ఫూర్తిగా మొక్కిన మొక్కులు వెంటనే నెరవేరుతాయని ఇక్కడి ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం. దాదాపు రెండు శతాబ్దాల చరిత్రలో అమ్మవారు భక్తులను పండగరోజు చిన్నపాటి చినుకులతో ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు. తల్లిని దర్శించి మొక్కులు మొక్కిన వారందరూ కేవలం నెలల వ్యవధిలోనే తిరిగి తమ కోర్కెలు నెరవేరాయని, సత్యమైన తల్లి అంటూ అంగరంగ వైభవంగా ఆనందోత్సవాలతో మొక్కుబడులు చెల్లిస్తుంటారు.
మనం కూడా సిరిమాను ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారిని దర్శించుకుందాం. మన మనోభీష్టాలు నెరవేర్చుకుందాం.
శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారికి జై!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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