చింతలు తీర్చే ఆంజనేయ స్వామి - వనపర్తిలోని శ్రీ చింతల ఆంజనేయ ఆలయ విశేషాలు ఇవే!
తెలంగాణాలోని వనపర్తి జిల్లాలో వెలసిన శ్రీ చింతల ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం - స్వామివారి దర్శనంతో మనసులోని చింతలు తొలగి ధైర్యం కలుగుతుంది
Published : September 8, 2026 at 3:00 AM IST
Sri Chintala Anjaneya Swamy Temple Wanaparthy: భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా కొలువైన మహిమాన్విత క్షేత్రం శ్రీ చింతల ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వనపర్తి జిల్లాలో వెలసిన ఈ క్షేత్రం ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రాలలో ప్రసిద్ధి చెందినది. శ్రీరాముని పరమ భక్తుడైన హనుమంతుడిని ఇక్కడ భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు.
ధైర్యానికి ప్రతీక
ఆంజనేయ స్వామి అంటేనే ధైర్యానికి, భక్తికి, శక్తికి, సేవాభావానికి ప్రతిరూపం. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి కొండంత అండగా నిలిచే స్వామిగా హనుమంతుడిని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే వనపర్తి ప్రాంత ప్రజలకు ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంది.
ఆలయ చరిత్ర
పేదల దేవాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ చింతల ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం భక్తి, విశ్వాసంతో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండి, వారికి మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. ఈ ఆలయం కేవలం ఒక పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ దేవాలయం వనపర్తి రాజుల పాలన కాలంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆనాటి నుంచి ఈ ప్రదేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పవిత్రత లభించింది. ఈ ఆలయానికి మొదటి పూజారిగా లక్ష్మణ్ సింగ్ మహారాజ్ వ్యవహరించారు. ఆయన తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులే వారసత్వంగా ఈ దేవుని సేవలో కొనసాగుతున్నారు.
ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధన
హనుమంతుని ఆరాధనలో సింధూరం, తమలపాకులు, వడమాలలు, కొబ్బరికాయ వంటి వాటితో పూజలు చేయడం అనేక ప్రాంతాల్లో కనిపించే సంప్రదాయం. స్వామివారి సన్నిధిలో భక్తులు తమ కోరికలను మనసులో తలచుకొని ప్రార్థనలు చేస్తూ, తమకు మరియు తమ కుటుంబానికి శుభం కలగాలని కోరుకుంటారు. ఆంజనేయ స్వామి భక్తి అంటే శ్రీరామునిపై సంపూర్ణ విశ్వాసం. అందుకే హనుమంతుని దర్శనం కేవలం ఒక దేవుడిని దర్శించడం మాత్రమే కాకుండా భక్తి, ధైర్యం, నిస్వార్థ సేవ అనే విలువలను గుర్తుచేసుకునే ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి.
వనపర్తి భక్తుల ఆరాధ్య దైవం
వనపర్తి పట్టణంలోని స్థానిక భక్తులకు ఈ ఆలయం ఎంతో మహిమగల క్షేత్రంగా నిలుస్తోంది. ప్రత్యేక పర్వదినాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల సమయంలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
చింతలు తీర్చే స్వామి
చిన్నదైనా పెద్దదైనా మనసులోని ప్రతి చింతను స్వామివారి పాదాల చెంత ఉంచి, "శ్రీరామదూత హనుమాన్" అని స్మరించడం ద్వారా మనసుకు ధైర్యం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ స్వామి దర్శనంతోనే సకల చింతలు తీరుతాయి కాబట్టి ఈ స్వామికి చింతల ఆంజనేయస్వామి అని పేరు వచ్చింది.
పూజోత్సవాలు
చింతల ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ జరిగే నిత్య పూజలతో పాటు ప్రతి శనివారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా, హనుమాన్ దండకం పారాయణం జరుగుతుంది. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో ఇందులో పాల్గొంటారు. అంతేకాకుండా, సనాతన ధర్మం, ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై చర్చలు నిర్వహిస్తారు.
ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు వేదికగా!
ఈ ఆలయం వివిధ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు వేదికగా నిలుస్తుంది. ప్రత్యేకించి శ్రావణ మాసంలో, భక్తుల సహకారంతో మహాశివునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ పూజలలో మాల ధరించిన శివ స్వాములు ప్రతిరోజూ రుద్రాభిషేకాలు నిర్వహిస్తూ ఆలయాన్ని శివతత్వంతో నింపుతారు. అదేవిధంగా హనుమాన్ మాల ధరించిన భక్తులు ప్రతిరోజూ ఆంజనేయస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి తమ భక్తిని చాటుకుంటారు. కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేకంగా పూజలు, ప్రసాద వితరణ, అన్నదానం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తుల సహకారంతో నిర్వహిస్తారు.
ఎక్కడ రామనామం వినిపిస్తుందో అక్కడ హనుమంతుడు ఉంటాడు! అనే భక్తి భావనకు ప్రతీకగా ఈ క్షేత్రాన్ని భావించవచ్చు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
వనపర్తి జిల్లా కేంద్రం నుంచి చిట్యాల మార్గంలో ప్రయాణిస్తే మనకు శ్రీ చింతల ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం కనిపిస్తుంది. వనపర్తి పట్టణం నుంచి బస్సు, ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా శ్రీ చింతల ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
మనం కూడా శ్రీ చింతల ఆంజనేయస్వామి దర్శించి మన మనసులోని చింతలను తొలగించుకుందాం.
శ్రీ చింతల ఆంజనేయ స్వామి వారి కృప మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం.
జై శ్రీరామ్! జై హనుమాన్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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