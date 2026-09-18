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వెండి కవచంలో నిలువెత్తు గణపతి కరువును పారద్రోలిన క్షేత్రమట! ఆనెగుడ్డె వినాయకుడి ఆలయ విశేషాలు ఇవే!

కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లాలో ఆనెగుడ్డె శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ఆలయం సప్త ముక్తి క్షేత్రాల్లో ఒకటి- కుంభాసురుడి సంహారం, పాండవులు ప్రతిష్ఠించిన గణపతి వంటి అంశాలతో ఈ క్షేత్రం స్థల పురాణం

Anegudde Sri Vinayaka Temple History
ఆనెగుడ్డె వినాయకుడు (ETV Bharta)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 2:59 AM IST

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Anegudde Sri Vinayaka Temple History : కర్ణాటకలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వెలసిన ఆనెగుడ్డె గణపతి ఆలయం. గర్భాలయంలో కొలువైన వెండి గణపతి! నిలుచున్న భంగిమలో దర్శనమిచ్చే గణనాథుడు. తులనాడు సప్తక్షేత్రాలలో ఐదవదిగా భాసిల్లుతున్న ఆనెగుడ్డె గణపతి క్షేత్రం!

వరసిద్ధి వినాయక దేవాలయం
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఉడిపి జిల్లా, కుందాపుర తాలూకాలోని ఆనెగుడ్డె గ్రామంలో చిన్న కొండపై కొలువై ఉన్న శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన గణపతి క్షేత్రం.

స్థల పురాణం
ఈ ప్రాంతాన్ని కుంభాసి అని కూడా పిలుస్తారు. స్థల పురాణం ప్రకారం, వినాయక స్వామి వారి అనుగ్రహంతో భీముడు కుంభాసురుడిని సంహరించిన ప్రదేశం ఇదేనని విశ్వసిస్తారు. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి కుంభాసి అనే పేరు వచ్చిందని స్థల పురాణం చెబుతుంది.

పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం
తులనాడు సప్త క్షేత్రాలలో ఇది ఒకటి. దీనినే ముక్తి స్థల అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇక్కడ పరశురాముడు సృష్టించిన ఏడు ముక్తి ప్రదేశాలున్నాయి. ఈ సప్త ముక్తి క్షేత్రాలలో ఐదవదిగా ఆనెగుడ్డె భాసిల్లుతోంది. అంతేకాదు పూర్వం అగస్త్య మహర్షి ఇక్కడ తపస్సు చేసి, కరువును నివారించడానికి యజ్ఞం నిర్వహించారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

పాండవులు సంచరించిన ప్రదేశం
మహాభారతం ప్రకారం పూర్వం పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారట. తీవ్ర కరువు కాటకాలతో తల్లడిల్లుతున్న ఇక్కడి ప్రజలను చూసి వారు ప్రార్ధించగా గౌతమ ముని వచ్చి వరుణ దేవుని సంతృప్తి పరచడానికి యాగం ఆరంభించారట. దానిని భగ్నం చేయడానికి కుంభాసురుడు అనే రాక్షసుడు చేసిన ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టిన భీమసేనుడు వానిని సంహరించారట. కుంభాసురుడు మరణించిన ప్రదేశం కాబట్టి ఈ ప్రదేశాన్ని కుంభాషి అని కూడా అంటారు. అనంతరం యాగం నిర్విఘ్నంగా సాగి ఈ ప్రాంతం మరల సుభిక్షంగా మారిందట! యాగారంభములో పాండవులు ప్రతిష్టించిన శ్రీ మహా గణపతి నేటికీ అందరి పూజలు అందుకోవడం విశేషం.

పేరు వెనుక అర్థం
ఆనెగుడ్డె పేరు వెనుక ఓ అర్థం ఉంది. కన్నడ భాషలో 'ఆనె' అంటే ఏనుగు, 'గుడ్డె' అంటే కొండ అని అర్ధం. భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని వినాయకుని నివాస స్థానంగా భావిస్తారు.

ఆనెగుడ్డె ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో నిలువెత్తు రూపంలో పెద్ద శిరస్సు, చెవులతో, నిండైన వెండి కవచంలో చతుర్భుజ గణపతి దర్శనమిస్తారు. స్వామివారి విగ్రహం వెండి కవచంతో ప్రకాశిస్తుంది. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారు వరద హస్తం తో భక్తులకు దర్శనమిస్తూ, కోరిన కోరికలను నెరవేర్చే దైవంగా భక్తుల విశ్వాసాన్ని పొందారు.

సూర్య చంద్ర పుష్కరిణులు
ఇక్కడ ఒక చిన్న బిలం నుంచి నీరు నిరంతరం ఊరుతూ ఉంటుంది. అయితే పవిత్ర గంగా నది అంతర్వాహినిగా ప్రవహించడం వల్లనే ఈ బిలం నుంచి నిరంతరం నీరు వస్తోందని స్థానికులు అంటారు. ఆలయానికి సమీపంలోనే సూర్య పుష్కరిణి, చంద్ర పుష్కరిణి ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ సూర్యచంద్రులకు ఆలయాలు కూడా ఉండడం విశేషం.

తులాభారం
ఆనెగుడ్డె క్షేత్రంలో నిర్వహించే తులాభారం సేవ ఎంతో విశిష్టమైనది. భక్తులు తమ మొక్కుబడులను స్వామివారికి సమర్పించుకుని ఆయన ఆశీస్సులు పొందుతారు.

పూజోత్సవాలు
ప్రతిరోజూ స్వామివారికి వివిధ పూజా కార్యక్రమాలు వైభవంగా నిర్వహించడంతో పాటు, సంకటహర చతుర్థి, గణపతి నవరాత్రులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

ప్రశాంతమైన కొండపై ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య కొలువై ఉన్న ఈ పవిత్ర గణపతి క్షేత్రం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటకలోని ఉడిపి నుంచి సుమారు 30 కి.మీ. దూరంలో, కుందాపుర నుంచి సుమారు 8 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి.

ఆనెగుడ్డె శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని దర్శిస్తే మోక్షం సిద్దిస్తుందని భావిస్తుంటారు. మనం కూడా ఆనెగుడ్డె శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని దర్శించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులమవుదాం.

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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