కోల్పోయిన కంటిచూపు తిరిగి వస్తుందా? తమిళనాడులోని వీరపాండి శ్రీ కౌమారియమ్మన్ మహిమ ఇదే!
తమిళనాడులో వీరపాండిలో వెలసిన శ్రీ కౌమారియమ్మన్ ఆలయం దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ శక్తి క్షేత్రాల్లో ఒకటి- కంటి చూపు కోల్పోయిన పాండ్య రాజుకు అమ్మవారు తిరిగి దృష్టిని ప్రసాదించారని స్థల పురాణం
Published : August 7, 2026 at 2:42 AM IST
Veerapandi Sri Mariamman Temple : ఆలయాల రాష్ట్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అతి ప్రాచీనమైన ఆలయాలు, స్వయంభువు ఆలయాలు, మహిమాన్వితమైన ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక్కో ఆలయం వెనుక ఒక్కో చరిత్ర ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో అతి ప్రాచీనమైన ఓ అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే కోల్పోయిన కంటి చూపు కూడా తిరిగి వస్తుందట! ఇంతకు ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కంటిచూపును ప్రసాదించే తేని జిల్లా ఇలవేల్పు!
తమిళనాడులోని తేని జిల్లా, కంబం లోయ నడిబొడ్డున, ముల్లై పెరియార్ నది ఒడ్డున ప్రకృతి రమణీయతతో విలసిల్లే వీరపాండి అనే పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో " శ్రీ కౌమారియమ్మన్" కొలువై, లక్షలాది మంది భక్తుల కష్టాలను తీర్చే మహాశక్తిగా వెలుగొందుతోంది. దక్షిణ తమిళనాడు మొత్తాన్ని భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తే ఈ అమ్మవారి దివ్య అవతార నేపథ్యాన్ని, మహిమాన్వితమైన చరిత్రను తెలుసుకుందాం.
ఆలయ చరిత్ర
ఈ ఆలయ చరిత్ర వీరపాండ్యన్ అనే పాండ్య రాజు జీవితంతో ముడిపడి ఉంది. చాలా శతాబ్దాల క్రితం, ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన వీరపాండ్య రాజు, తన పూర్వజన్మ కర్మఫలం కారణంగా తన కంటి చూపును కోల్పోయాడు. కంటి చూపును తిరిగి పొందేందుకు ఎన్నో ప్రదేశాలను దర్శించిన రాజు, చివరకు ఈ వీరపాండి ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ కొలువై ఉన్న కౌమారియమ్మన్ను వేడుకుంటూ ఆ తల్లి మనసు కరిగేలా ఘోర తపస్సు చేశాడు. రాజు యొక్క అచంచలమైన భక్తికి మెచ్చిన కౌమారి మాత, అతనికి దివ్య దర్శనమిచ్చి, అతని కళ్లకు తిరిగి చూపును ప్రసాదించింది!
ఆలయ నిర్మాణం
తనకు కంటిచూపును ప్రసాదించిన అమ్మవారిపై ఉన్న కృతజ్ఞతతో, ఆ రాజు తన పేరు మీదుగానే ఈ ఊరికి "వీరపాండి" అని పేరు పెట్టాడు. అంతేకాక, అమ్మవారికి ఇప్పుడున్న ఈ బృహత్తర ఆలయాన్ని నిర్మించి, పునరుద్ధరణ పనులు చేశాడని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. సుబ్రమణ్య స్వామి ఆరాధనకు విశేషమైన షణ్మత పూజా విధానం ప్రకారమే ఇక్కడ జగన్మాతను కూడా ఆరు విశిష్ట రూపాలలో పూజిస్తారు. ఈ రూపాలలో, "కౌమారి" అనేది మురుగన్ యొక్క దైవిక శక్తి స్వరూపం యుద్ధరంగంలో రాక్షసులను సంహరించే పరాక్రమ స్వరూపమే ఈ కౌమారి మాత.
నెమలి వాహనం, కోడి ధ్వజం
నెమలి ఈ కౌమారి మాతకు వాహనంగా, కోడి ఆమె ధ్వజంపై చిహ్నంగా ఉంటాయి. ఈ తల్లి వీరత్వానికి దేవత అయినప్పటికీ, తనను ఆశ్రయించే భక్తులపై కరుణ కురిపించే తల్లిగా, కరుణామయిగా పూజలందుకుంటోంది.
ఎనిమిది రోజుల బ్రహ్మోత్సవాలు
వీరపాండి కౌమారియమ్మన్ ఆలయం అనగానే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది అక్కడ ఎనిమిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలు. ప్రతి సంవత్సరం చిత్తిరై, వైశాఖ మాసాలలో అంటే మన ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాల విశేషాలు చూద్దాం.
అగ్ని చట్టి
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారికి మొక్కుబడులు చెల్లించుకోవడానికి లక్షలాది మంది భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగుతారు. తమ కోరికలు నెరవేరడానికి 'అగ్ని చట్టి' అంటే నిప్పుల కుండలను ధరించి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగుతారు.
వెయ్యి కళ్ల కుండ - ఆయిరమ్ కణ్ పానై
అలాగే అమ్మవారు మశూచి, పొంగు వంటి వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం పొందినందుకు కృతజ్ఞతగా 'వెయ్యి కళ్ల కుండను' నెత్తిన మోస్తారు.
ముల్లై పెరియార్ పవిత్ర జలాలు:
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తులు ముల్లై పెరియార్ నది నుంచి పవిత్ర జలాలు తెచ్చి అమ్మవారికి అభిషేకం చేస్తారు. ఈ అపురూప దృశ్యం చూసే ప్రతి ఒక్కరినీ భక్తితో మైమరపింపజేస్తుంది.
బురద పూసుకునే ఆచారం
ఈ ఆలయంలో ఒక వింత ఆచారం ఉంది. అదేంటంటే భక్తులు తమ రోగాలు నయం కావాలని, వ్యవసాయం సమృద్ధిగా సాగాలని ఒళ్లంతా బురద పూసుకుని మొక్కులు తీర్చుకునే విలక్షణమైన ఆచారం ఇప్పటికీ ఈ ఆలయంలో కొనసాగుతోంది.
పోయిన చూపు తిరిగి వస్తుంది
దృష్టి లోపాలు ఉన్నవారు, చికిత్సలకు నయం కాని శారీరక రుగ్మతలతో బాధపడేవారు ఈ అమ్మవారిని వేడుకుని, ముల్లై పెరియార్ నదిలో స్నానమాచరించి, కౌమారి మాత పాదాల చెంత ఉన్న పవిత్ర తీర్థాన్ని స్వీకరిస్తే వారి రోగాలన్నీ ఉదయభానుని కిరణాలతో తొలగిపోయే మంచులా మాయమవుతాయని భక్తుల గాఢ విశ్వాసం.
మనం కూడా వీరపాండి శ్రీ కౌమారియమ్మన్ ఆలయాన్ని దర్శించి మొక్కులు తీర్చుకుందాం. ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం శక్తి! పరాశక్తి!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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