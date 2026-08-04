బీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామి- బోయ బాలుడే తొలి పూజారి! 500 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ హనుమాన్ ఆలయ విశేషాలు తెలుసా?
కృష్ణా నదీ తీరాన, తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో వెలసిన బీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం- అత్యంత విశిష్టమైన హనుమాన్ ఆలయంగా ప్రసిద్ధి- సుమారు 500 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన క్షేత్రం
Published : August 4, 2026 at 2:59 AM IST
Beechupally Anjaneya Swamy Temple History: శ్రీ రామ భక్త హనుమాన్కు దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆలయాలున్నాయి. హనుమంతుడి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు ప్రతి మంగళ, శనివారాలలో ప్రత్యేకంగా హనుమాన్ చాలిసా పఠించడంతో పాటు హనుమాన్ ఆలయాలను కూడా దర్శిస్తుంటారు. ప్రతి మంగళవారం హనుమంతుని దర్శించడం వల్ల కుజ దోషాలు కూడా తొలగుతాయని, హనుమాన్ అనుగ్రహంతో కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయని విశ్వాసం. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హనుమంతునికి ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిల్లో కొన్ని మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. అలాంటి ఓ ప్రత్యేకమైన హనుమాన్ ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం
తెలంగాణలో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా, ప్రకృతి ఒడిలో కృష్ణా నదీ తీరాన వెలసిన బీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. జాతీయ రహదారి పక్కనే కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయం, ఆధ్యాత్మికతకు, చారిత్రక ప్రాధాన్యతకు నిలయంగా భాసిల్లుతోంది. ఇక్కడి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే సకల బాధలు తొలగిపోయి, మనశ్శాంతి లభిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఆలయ విశేషాలు, స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
అతి ప్రాచీన చరిత్ర
బీచుపల్లి ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రానికి సుమారు 500 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురువులైన శ్రీ వ్యాసరాయలు ఈ క్షేత్రంలో హనుమ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారని ప్రతీతి. 1521వ సంవత్సరంలో కృష్ణదేవరాయలకు 'కుహూ యోగం' అనే గండం సంభవించినప్పుడు, వ్యాసరాయలే స్వయంగా మూడు ఏళ్ల పాటు రాజ్యాన్ని పాలించి ఆ దోషాన్ని తొలగించారు. అనంతరం రాయలు సంతోషంతో మదనపల్లి ప్రాంతాన్ని దానం చేయగా, ఆ దోష పరిహారార్థం వ్యాసరాయలు దేశవ్యాప్తంగా 378 హనుమంతుని విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారని, అందులో బీచుపల్లి క్షేత్రం కూడా ఒకటని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
శంఖు చక్రాలతో దర్శనమిచ్చే హనుమ
వ్యాసరాయలు ప్రతిష్ఠించిన హనుమంతుని విగ్రహాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, స్వామివారికి ఇరువైపులా శంఖం, చక్రం ఉంటాయి. స్వామివారు తూర్పు ముఖంగా వెలసి ఉండి భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటారు.
నేటికీ కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
ఈ ఆలయంలో ఒక అద్భుతమైన సంప్రదాయం నేటికీ కొనసాగుతోంది. వ్యాసరాయలు విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత, "మొదటగా ఎవరు దర్శనానికి వస్తే వారినే పూజారిగా నియమించండి" అని ఆదేశించారు. అప్పుడు బీసన్న అనే బోయ బాలుడు మొదటగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నాడు. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు ఇక్కడ బోయ వారే ప్రథమ పూజ చేయడం, హారతి ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇది హిందూ ధర్మంలోని సమసమాజ భావనకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
అన్ని కాలాల్లో పచ్చగా ఉండే కలిమి చెట్టు
ఆలయ సమీపంలో ఒక పుట్టపై కలిమి చెట్టు ఉంది. పూర్వం ఇక్కడ ఒక మహర్షి తపస్సు చేసి సమాధి అయ్యారని, ఆయన ప్రభావం వల్లనే ఈ చెట్టుకు ఏ కాలంలోనైనా, ఏ ఋతువులోనైనా ఒక పువ్వో, కాయో లేదా పండో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రస్తుతం ఒక వేదికగా నిర్మించారు. హనుమాన్ దర్శనం కోసం బీచుపల్లి వచ్చే భక్తులకు ఎంతో పవిత్రమైన స్థలం. ఈ చెట్టును సందర్శించి ప్రదక్షిణాలు చేయడం వలన వంశంలో 'లేమి' అన్నదే లేకుండా తరతరాలు కలిమి అంటే ఐశ్వర్యంతో ఉంటారని విశ్వాసం. అందుకే ఈ చెట్టుకు కలిమి చెట్టు అని పేరు వచ్చింది. నిజానికి కలిమి చెట్టు అంటే ముళ్లతో ఉండే వాక్కాయ చెట్టు. కానీ ఈ చెట్టుకు ఉన్న మహత్యం వలన ఈ విశ్వాసం బహుళ ప్రచారం పొందింది.
పూజోత్సవాలు
బీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రతి రోజు నాలుగుసార్లు హారతి, అర్చనలు జరుగుతాయి. ప్రతి మంగళవారం, శనివారం అభిషేకం, ఆకుపూజ, సింధూర పూజ వంటి పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. అలాగే మంగళ, శనివారాల్లో భక్తులు స్వామికి వడమాల, అప్పాలమాల వంటివి విశేషంగా సమర్పిస్తారు. ఇక హనుమజ్జయంతి, శ్రీరామనవమి ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
బ్రహ్మోత్సవాలు
ప్రతి ఏటా మే నెలలో ఐదు రోజుల పాటు బీచుపల్లిలో బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా మొదటి రోజు పంచామృతాభిషేకం, ధ్వజారోహణం, రాత్రివేళ కృష్ణా నదిలో వైభవంగా తెప్పోత్సవం. రెండు, మూడవ రోజులలో స్వామివారికి ఉపనయనం, ప్రభోత్సవం అత్యంత కీలకమైన సీతారామ కళ్యాణం, రథోత్సవం నిర్వహిస్తారు. నాలుగు, ఐదవ రోజులు చౌకీసేవ, అమృత స్నాపనం జరుగుతాయి. చివరగా జరిగే పల్లకీ సేవతో ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
పిలిస్తే పలికే చల్లని స్వామి బీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామిని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం. జైశ్రీరామ్!
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