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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అరుదైన బగళాముఖీ ఆలయం- శివలింగాన్ని ధరించిన అమ్మవారి విశ్వరూపం!

దశమహావిద్యలలో ఒకటైన బగళాముఖీ అమ్మవారి ఆలయాలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా అరుదుగా- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని బాపట్ల సమీపంలో వెలసిన ఈ బగళాముఖీ ఆలయం ప్రత్యేకమైన చరిత్ర మీ కోసం

Bagalmukhi Temple History
బగళాముఖీ అమ్మవారి దేవాలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 1:57 AM IST

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Bagalmukhi Temple History : శ్రీవిద్యా ఉపాసనలో అమ్మవారి దశమహావిద్యలలో ఒకటైన స్వరూపం బగళాముఖీ స్వరూపం. బగళాముఖీ ఆలయాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా అరుదు. ఈ అమ్మవారి స్వరూపం కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది. కోరినంత మాత్రాన్నే వరాలు ప్రసాదించే బగళాముఖీ అమ్మవారికి తెలుగు రాష్ట్రంలో ఒకే ఒక చోట ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆలయాల ఆవాసం
భారతదేశంలో చాలా గొప్ప దేవాలయాలున్నాయి. అతి ప్రాచీన ఆలయాల నిర్మాణం వెనుక అద్భుతమైన కథలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఆలయాల నిర్మాణం ఒక ఎత్తైతే నిర్మాణానికి దారితీసిన సంఘటనలు మరింత అద్భుతంగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో బగళాముఖీ ఆలయం ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బాపట్లకు 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో బాపట్ల రేపల్లె రహదారిపై మార్గమధ్యంలో వెలసిన ఈ బగళాముఖీ దేవాలయం అత్యంత అరుదైన ఆలయం.

ఆలయ చరిత్ర
పూర్వం ఈ ప్రాంతానికి చెందిన చందవోలును పరిపాలించిన చోళరాజుల్లో ఒకరు శివాలయాన్ని నిర్మించడానికి బండ్ల నిండుగా రాళ్లను తెప్పించాడు. అయితే ఆ బండ్లు ఊరి లోపలకు రాకుండా ఊరి బయటనే నిలిచి పోయాయి. ఎవరు ఎంత ప్రయత్నించినా బండికి కట్టిన ఎడ్లు ముందుకు కదలలేదు. అప్పుడు రాజు ఊరిలోని పండితులను సంప్రదించగా కొందరు దైవజ్ఞులు రాజుతో గ్రామానికి రక్షగా ఉన్న ఓ అద్భుత శక్తి మహత్యం వల్ల బండ్లు ఊరి లోపలకు రాలేక పోతున్నాయని వివరించారు.

తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ అమ్మవారి విగ్రహం
అప్పుడు రాజు అక్కడ తవ్వించగా జగన్మాత విగ్రహం బయట పడింది. ఆశ్చర్యపోయిన రాజు ముందుగా అమ్మవారికి ఆలయాన్ని నిర్మించి, ఆ ఆలయం పైనే శివాలయాన్ని నిర్మించాడు. అమ్మవారి విగ్రహాన్ని వెలికి తీసేందుకు తవ్విన కందకంలో నీరు సమృద్ధిగా ఊరగా, రాజు దానిని వెడల్పు చేసి అక్కడ ఒక బావిని నిర్మించి, కట్ట కట్టించాడు.

బండ్లమ్మగా పేరు!
బండ్లు నిలిచిపోగా లభించిన అమ్మవారు కాబట్టి ఈ అమ్మవారిని 'బండ్లమ్మ' అని, అమ్మవారి విగ్రహం లభించిన బావిని 'బండ్ల బావి' అని పిలవసాగారు.

బండ్లమ్మే బగళాముఖీ అమ్మవారు!
ఈ విధంగా తవ్వకాల్లో బయటపడి పూజలందుకునే బండ్లమ్మ విగ్రహం దశమహావిద్యలలో ఒకటైన బగళాముఖీ అమ్మవారి స్వరూపం. ఈ విగ్రహం విశిష్టత ఏమిటంటే అమ్మవారు తన ఎడమ భుజంపై శివలింగాన్ని ధరించి ఉండడం. అమ్మవారి విగ్రహ సహితంగా ఉండే శివలింగం అత్యంత అరుదైన స్వరూపం. ఇలాంటి బగళాముఖీ ఆలయాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఉంటాయి.

అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణం
ప్రముఖ శ్రీవిద్య ఉపాసకులైన రాఘవ నారాయణ శాస్త్రిగారికి బగళాముఖీ అమ్మవారు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి తనకు ఆలయాన్ని, ప్రాకారాన్ని నిర్మించమని కోరిందంట! అప్పుడు శాస్త్రిగారు ఇతర గ్రామస్థులతో కలిసి విరాళాలు సేకరించి అమ్మవారికి అద్భుతమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారు. శాస్త్రిగారు శివైక్యం చెందినప్పుడు ఆయన చితా ధూమంలో పంచరంగుల్లో స్వర్ణాభరణ భూషితురాలైన బగళాముఖీ అమ్మవారు సాక్షాత్కరించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరచింది. అప్పట్లో ఈ విషయం సంచలనంగా మారింది. పత్రికలు ఈ ఫోటోను కూడా ప్రచురించాయి. ఈనాటికి పాత దినపత్రికల ప్రతులు దొరికితే ఈ అద్భుతాన్ని వీక్షించవచ్చు.

భూమిలో దొరికిన అమూల్యమైన నగలు
అమ్మవారి ఆలయానికి ముఖ మండపం నిర్మాణం పునాదుల కోసం తవ్వుతుండగా ఏనాడో, ఏ రాజులో చేయించిన అమూల్యమైన ప్రాచీన సువర్ణ ఆభరణాలు దొరికాయి. ఈ ఆభరణాలను అమ్మవారి విగ్రహానికి అలంకరించగా అవి సరిగ్గా సరిపోవడం మరో అద్భుతం.

దర్శనఫలం
బగళాముఖీ అమ్మవారి దర్శనం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని, వివాహాది శుభకార్యాలకు ఆటంకాలు లేకుండా జరుగుతాయని విశ్వాసం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
బాపట్ల రేపల్లె మార్గమధ్యంలో ఉన్న ఈ బగళాముఖీ అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి జిల్లా కేంద్రం నుంచి బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మనం కూడా బగళాముఖీ అమ్మవారిని దర్శించి సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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