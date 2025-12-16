Telangana Panchayat Elections Results2025

విష్ణువునికే వధువుగా మార్చిన వ్రతం- గోదాదేవి ప్రేమకు కృష్ణుడు ఎలా లొంగిపోయాడో తెలుసా?

శ్రీ వ్రతం అంటే ఏమిటి?

Goda Devi Vratam
Goda Devi Vratam (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 2:58 AM IST

Goda Devi Vratam : భగవంతుని అనుగ్రహం పొందాలంటే భగవద్ భక్తి, పూజలు, నియమ నిష్టలు, ఉపవాస దీక్షలు తప్పనిసరి అని అనుకుంటాం. నిజానికి శాస్త్రంలో చెప్పింది కూడా ఈ మార్గమే! కానీ భక్తితో మాత్రమే కాకుండా ప్రేమతో కూడా భగవంతుని వశం చేసుకోవచ్చని గోదాదేవి నిరూపించింది. దేవతలకు వేకువజాముగా భావించే ధనుర్మాసంలో శ్రీ వ్రతాన్ని ఆచరించి తన ప్రేమతో భగవంతున్ని భర్తగా పొందింది. అసలేమిటి శ్రీ వ్రతం? ఈ వ్రతం ఎవరు ఆచరించాలి? ఎలా ఆచరించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ గోదాదేవి?
సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి మానవులను ఉద్ధరించడానికి భూమిపై మానవ కన్యగా అవతరించింది. విష్ణుచిత్తుడు అనే వైష్ణవ బ్రాహ్మణుడు, శ్రీ మహా విష్ణువు యొక్క భక్తుడు. ఈయన శ్రీ విల్లిపుత్తూర్​లో ఒక ఆలయంలో పూజారి. ఈయనకు తులసి వనంలో ఒక పసిపాప దొరుకుతుంది. ఆమెకు గోదాదేవి అని పేరు పెట్టి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకోసాగాడు. చిన్ననాటి నుంచి గోదాదేవి కూడా శ్రీకృష్ణుని లీలలు వింటూ, చూస్తూ కృష్ణ భక్తి పెంచుకుంది. యుక్తవయసు వచ్చేసరికి ఆ భక్తి కాస్తా ప్రేమగా మారింది. గోదాదేవి శ్రీకృష్ణుని తన భర్తగా భావించింది.

గోదాదేవి ఆచరించిన శ్రీ వ్రతం
శ్రీ విల్లిపుత్తూరునే గోకులం భావించి తన తండ్రి కృష్ణుని కోసం తయారు చేసిన పూలమాలను ముందుగా తాను ధరించి కొలను నీటిలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసి మురిసిపోతుండేది. ఒకసారి ఇదంతా విష్ణుచిత్తుని కంట పడుతుంది. భగవంతుని పట్ల అపచారం జరిగిందని ఆవేదన చెందాడు. కూతురిని మందలించాడు. కానీ కృష్ణుడు విష్ణుచిత్తునికి స్వప్నంలో కనిపించి తనకు గోదాదేవి ధరించిన పూలమాలలు అంటేనే ఏంటో ప్రీతి అని చెబుతాడు. దాంతో గోదాదేవి ఎలాగైనా శ్రీకృష్ణుని భర్తగా పొందాలని సంకల్పించింది. ద్వాపర యుగంలో గోపికలు కాత్యాయని వ్రతం చేసి కృష్ణుని పొందిన వైనం గురించి తెలుసుకుంది. తాను కూడా అలానే శ్రీవ్రతం చేయాలని సంకల్పించింది.

శ్రీ వ్రతం ఎలా ఆచరించింది?
గోదాదేవి శ్రీకృష్ణుని భర్తగా పొందదలచి ధనుర్మాసంలో ముప్పై రోజులు గోపికలు ఆచరించిన కాత్యాయని వ్రతాన్ని శ్రీ వ్రతం పేరిట ఆచరించింది. రోజుకో పాశురం చొప్పున ముప్పై రోజులు ముప్ఫై పాశురాలు రచించి కృష్ణునికి సమర్పించింది. దానితో ఆ నిర్మలమైన భక్తికి, ప్రేమకు కృష్ణుడు లొంగిపోయాడు.

శ్రీరంగంలో కల్యాణం
శ్రీకృష్ణుడు గోదాదేవిని పెళ్లి కుమార్తెగా అలంకరించి కావేరి నది ఒడ్డున ఉన్న శ్రీరంగానికి తీసుకురమ్మని, తాను అక్కడ రంగనాథునిగా అవతరించి గోదాదేవిని పెళ్లాడుతానని స్వయంగా విష్ణుచిత్తుడికి చెబుతాడు. అన్నట్లుగానే విష్ణుచిత్తుడు తన కుమార్తె గోదాదేవిని పెళ్లి కూతురుగా అలంకరించి శ్రీరంగానికి తీసుకువెళ్లాడు.

రంగనాథునిలో ఐక్యమైన గోదాదేవి
పెళ్లికూతురుగా శ్రీరంగం గర్భాలయంలో ప్రవేశించిన గోదాదేవి అందరూ చూస్తుండగానే రంగనాథునిలో ఐక్యమై అదృశ్యమవుతుంది. ఇదంతా కలియుగంలో మకర సంక్రాతి ముందురోజు భోగి పండుగనాడు జరిగింది. ఆనాటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వైష్ణవ ఆలయాల్లో భోగి పండుగ రోజు గోదారంగనాయకుల కళ్యాణం వైభవంగా జరిపించడం సంప్రదాయంగా మారింది.

శ్రీ వ్రతం ఎలా ఆచరించాలి?
వివాహానికి సిద్ధంగా ఉన్న కన్నెపిల్లలు శ్రీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే త్వరగా వివాహం జరుగుతుందని, మంచి భర్తను పొందుతారని భాగవత గ్రంథంలో వివరించి ఉంది. ధనుర్మాసంలో శ్రీ వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు గోదాదేవి, శ్రీకృష్ణుని కానీ, రంగనాయకస్వామిని కానీ తెల్లవారుజామున పూజించాలి. గోదాదేవి రచించిన ముప్పై పాశురాలను ఒక్కో పాశురాన్ని ఒక్కో రోజు చొప్పున ముప్పై రోజులు చదువుకోవాలి. గోదా రంగనాయకులకు పొంగలి ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి. ఈ మాసమంతా ఒంటిపూట భోజనం, చన్నీటి స్నానం ఆచరించడం ఉత్తమం. మనసు, బుద్ధి, వాక్కులను పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. దీనినే త్రికరణశుద్ధి అంటారు. చివరి రోజైన భోగి నాడు గోదా రంగనాయక కల్యాణాన్ని జరిపించాలి.

వ్రత ఫలం
ధనుర్మాస వ్రతమని, సిరినోము అని, కాత్యాయనీ వ్రతమని, శ్రీ వ్రతం అని ఇలా అనేక పేర్లతో పిలుచుకునే ఈ శ్రీవ్రతాన్ని ఆచరిస్తే మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తి భర్తగా దొరుకుతాడని పెద్దలు చెబుతారు. భగవంతుని నామ సంకీర్తనంతో, పుష్ప మాలలు సమర్పిస్తూ, త్రికరణశుద్ధిగా ఉంటే భగవంతుడు కూడా దాసుడవుతాడని లోకానికి చూపిన మార్గదర్శకురాలు గోదాదేవి.

ఈ ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి ఆచరించి చూపిన భక్తి మార్గంలో పయనిద్దాం... భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

