ETV Bharat / spiritual

ముగియనున్న మూఢం- ఇక మోగనున్న పెళ్లి భాజాలు- మంచి రోజులు ఎప్పటినుంచంటే!

ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం నుంచి శుక్ర మూఢమి క్లోజ్​- ఇక ఈ ఏడాది శుభముహూర్తాల తేదీలు ఇవే!

Auspicious Times In 2026
Auspicious Times In 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 6:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Wedding Days In 2026 : మాఘ మాసమంటేనే పెళ్లిళ్ల మాసంగా పేరొందింది. కానీ ఈసారి మాత్రం శుక్ర మూఢమి కారణంగా మాఘ మాసంలో వివాహాలకు అంతరాయం కలిగింది. గత మూడు నెలలుగా జరగని శుభకార్యాలు మూఢం ముగియనుండటంతో ఇక ఊపందుకోనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా శుక్ర మూఢమి ఎప్పటికి పూర్తి కానుంది? శుభకార్యాలు తిరిగి ఎప్పుడు మొదలు కానున్నాయి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అసలేమిటీ శుక్ర మూఢమి?
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాల్లో శుక్రుడు వివాహం, దాంపత్య అనుకూలత, గృహ సౌఖ్యం, ఐశ్వర్యానికి ప్రధాన కారకుడు. గ్రహాల గమనాన్ని అనుసరించి శుక్రుడు సూర్యునికి అత్యంత సమీపంగా ఉన్న సమయంలో సూర్యుని ఛాయ శుక్ర గ్రహంపై పడడం వలన శుక్రుడు అస్తమయ స్థితిలోకి వెళ్తాడు. దీనినే శుక్ర మౌఢ్యం అని శుక్ర మూఢం అని శుక్ర మూఢమి అని అంటారు. ఈ స్థితిలో వివాహాలు, శుభకార్యాలకు అనువైన సమయం కాదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.

శుక్ర మూఢమి ఎప్పుడు ముగుస్తోంది?
ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం నుంచి శుక్ర మూఢమి పూర్తవుతుంది. ఇక ఇప్పటి నుంచి శుక్రుడు అస్తమయ స్థితి నుంచి బయటపడి శుభాలను ప్రసాదించే అనుకూల స్థితికి మారడం వలన ఇక్కడ నుంచి వివాహాది శుభకార్యాలు జరుపుకోవడానికి అనువైన ముహుర్తాలు ఉంటాయి.

ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం
ఫిబ్రవరి 18, బుధవారం నుంచి వివాహానికి శుభ ముహుర్తాలు మొదలు కానున్నాయి. ఇక ఇక్కడ నుంచి వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు, ఉపనయనాలు వంటి కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించుకోవచ్చునని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.

ఎప్పటి వరకు శుభ ముహుర్తాలు?
అయితే ఈ వివాహ ముహుర్తాలు ఫిబ్రవరి 18 నుంచి మే 9 వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ తరువాత మే 17 నుంచి అధిక మాసం మొదలు కావడంతో మళ్లీ శుభకార్యాలకు అంతరాయం కలుగనుంది. ఈ ఏడాది వివాహాది శుభకార్యాలు జరుపుకోవాలనుకునే వారు ఇది గమనించుకుని ముందడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది.

ఇది కూడా ముఖ్యమే!
శుక్ర మూఢమి ముగిసింది కదా అని తొందరపడకుండా వధూవరుల వ్యక్తిగత జాతకాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతనే ముహూర్తాలు నిర్ణయించుకోవడం మంచిది. అదే గృహ ప్రవేశం వంటి శుభకార్యాలయితే ఇంటి యజమాని జాతక బలాన్ని అనుసరించి ముహూర్తం నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! వివాహం కావాల్సిన వారు, సొంత ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయి సిద్ధంగా ఉన్నవారు తగిన ముహూర్తం నిర్ణయించుకుని ఒక 'ఇంటి వారు' కావడానికి సిద్ధం కండి.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

WHAT IS MUDAM
AUSPICIOUS TIMES WHEN
AUSPICIOUS TIMES THIS YEAR
WEDDING DAYS THIS YEAR
WEDDING DAYS IN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.