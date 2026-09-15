ఋషి పంచమి విశిష్టత- మహిళలు కచ్చితంగా ఆచరించాల్సిన వత్రం విధానం ఇదే!
భాద్రపద శుక్ల పంచమి రోజున జరుపుకునే ఋషి పంచమి సప్తర్షులను స్మరించుకుని పూజించే విశిష్ట పర్వదినం- మహిళలు తెలిసో తెలియకో చేసిన ఆచారపరమైన దోషాలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించే సంప్రదాయం
Published : September 15, 2026 at 3:26 AM IST
Rishi Panchami Vratam Significance : భారతీయ సనాతన ధర్మానికి, ఆధ్యాత్మికతకు మూల స్థంబాలు అయిన సప్తర్షులను స్మరించుకునే విశిష్ట పర్వదినం ఋషి పంచమి. మహిళలు దోష నివారణ కోసం తప్పకుండా చేయాల్సిన ఋషి పంచమి పూజ!
ఋషి పంచమి ఎప్పుడు?
భాద్రపద మాసంలో వినాయక చవితి మరుసటి రోజైన భాద్రపద శుద్ధ పంచమి రోజును 'ఋషి పంచమి'గా జరుపుకుంటాం. ఈ పవిత్రమైన రోజున భారతీయ ధర్మానికి, ఆధ్యాత్మికతకు మూల స్థంబాలు అయిన సప్తర్షులను స్మరించుకోవాలి పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం రోజు ఈ వ్రతాన్ని జరుపుకోనున్న సందర్భంగా ఋషి పంచమి వ్రతం ఎలా చేయాలి? మహిళలు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన ఎలాంటి దోషాలు పోతాయి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఋషి పంచమి విశిష్టత
మహిళలు తమ నెలసరి సమయంలో జరిగిన పొరపాట్లకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఋషి పంచమి వ్రతాన్ని చేసుకుంటారు. ఋషి పంచమి రోజున మహిళలు గంగానదిలో స్నానం చేస్తే, కోటి అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం. ఋషి పంచమి రోజున ఎవరిని పూజించాలి, ఎలా పూజించాలి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సప్తర్షుల స్మరణ
ఋషి పంచమి రోజు "అత్రి, కశ్యప, భారద్వాజ, గౌతమ, వశిష్ఠ, విశ్వామిత్ర, జమదగ్ని" అనే సప్తర్షులను తప్పకుండా స్మరించుకోవాలి. ఎందుకంటే వారు అందించిన జ్ఞానమే నేటి భారతదేశాన్ని గొప్పగా నిలబెడుతోంది. ఈ సప్తర్షులకు రామాయణానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అందుకే ఋషి పంచమి రోజు శ్రీరాముని పూజించడం, రామాయణ పారాయణ చేయడం తప్పకుండా చేయాలి.
ఋషి పంచమి పూజా విధానం
ఋషి పంచమి రోజున వేకువ ఝామునే నిద్ర లేచి స్నానాదికాలు పూర్తి చేసుకుని పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. శ్రీరామ పరివార చిత్రపటాన్ని గంధం కుంకుమలతో అలంకరించుకోవాలి. ముందుగా దీపారాధన చేసుకొని ఆచమనం చేసి గణపతి పూజ చేయాలి. అనంతరం కలశపూజ చేయాలి. మల్లెలు, జాజులు, మందారాలు వంటి రకరకాల పూలతో శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామావళి చదువుకోవాలి. వడపప్పు, పానకం, చిత్రాన్నం అరటిపండ్లు, కొబ్బరి కాయలు శ్రీరాముల వారికి నివేదించాలి. అనంతరం మంగళ హారతులు ఇచ్చి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం చేసుకోవాలి. పిదప ఋషి పంచమి వ్రత కథను చదువుకుని అక్షింతలు వేసుకోవాలి. ఈ వ్రతం ఏడు సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత ఉద్యాపన చేయాలి.
ఉద్యాపనం ఇలా చేయాలి
ఉద్యాపనం చేసే రోజు ఒక సద్బ్రాహ్మణుడిని గురువుగా ఎంచుకొని ఇంటికి ఆహ్వానించి సకల విధివిధానాలతో పూజించాలి. షడ్రసోపేతమైన భోజనం పెట్టాలి. తరువాత వెండి లేదా రాగి కలశం చెంబుకు ఒక నూతన వస్త్రాన్ని కట్టి పంచరత్నములు, పూలు, పండ్లు, గంధం, అక్షతలతో ఆ కలశమును పూజించాలి. తమ శక్తి కొలది వెండితో లేదా రాగితో సప్తర్షుల విగ్రహాలను తయారు చేయించి ఆ కలశముల మీద ఉంచి, ఫల పుష్పములతో సమస్త పూజా ద్రవ్యములతో మధ్యాహ్న సమయమున శ్రద్ధతో భక్తితో సప్త ఋషులను పూజించి బ్రాహ్మణునికి దానం ఇవ్వాలి. అక్కడితో ఋషి పంచమి నోము పూర్తి అవుతుంది.
ఋషి పంచమి వ్రత ఫలం
ఏ స్త్రీ ఈ వ్రతమును శాస్త్రోక్తంగా ఆచరిస్తుందో ఆమె సమస్త పాపముల నుంచి విముక్తి పొంది ఇహ లోకమున పుత్ర పౌత్రాదులతో సుఖంగా ఉండి చివరకు మోక్షం పొందును.
ఋషి పంచమి వ్రత కథ
ఒకసారి ధర్మరాజు శ్రీకృషునితో అన్ని వ్రతములలో ఉత్తమమైనది ఏది? స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేసినట్లయితే తెలిసి తెలియక చేసిన దోషాలు పోతాయి? అని అడుగగా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఇలా చెప్పసాగాడు. ఓ ధర్మరాజా! 'చేసిన పాపములు పోగొట్టే ఉత్తమమైన వ్రతమొకటి కలదు. అదే ఋషి పంచమి వ్రతం. ఆ వ్రతం గురించి చెబుతాను విను' అంటూ చెప్పసాగెను. పూర్వం విదర్భ దేశంలో ఉదంకుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడి భార్య పేరు సుశీల ఈమె పతివ్రత. ఈ దంపతులకు సుభీషణుడు అను కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉండేవారు. సుభీషణుడు వేద వేదాంగాలను చదివి పండితుడయ్యాడు. కూతుర్ని ఒక బ్రాహ్మణునకు ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. కర్మవశాత్తు ఆమె వైధవ్యము పొంది తన తండ్రి ఇంట్లో కాలం గడుపుచుండెను.
ఉదంకుడు తన కుమార్తె పరిస్థితికి బాధ పడుచు భార్యను, కుమార్తెను తీసుకుని అడవులకు పోయి తన శిష్యులకు జ్ఞానబోధ చేస్తూ అడవులలోనే నివసిస్తూ ఉండేవాడు. ఉదంకుని కుమార్తె ఒకనాటి రాత్రి తన తండ్రికి పరి చర్యలు చేసి అలసిపోయి నిద్రిస్తున్న సమయంలో అర్దరాత్రి వేళ ఆమె దేహమంతా పురుగులు పట్టాయి. ఇలా శరీరమంతా పురుగులతో నిండియున్న ఆమెను చూసి ఉదంకుని శిష్యులు ఆమె తల్లికి చెప్పిరి. కుమార్తె దుస్థితి చూసి తల్లి బాధతో ఆమె శరీరానికి ఉన్న పురుగులను దులిపి, ఆమెను తీసుకొని తన భర్త ఐన ఉదంకుని దగ్గరకు పోయి, జరిగినదంతా వివరించి చెప్పి, ఇందుకు కారణం తెలుపమని కోరింది. ఉదంకుడు కొంత సేపు ధ్యాన ముద్రలో ఉండి తన దివ్యదృష్టితో ఆమె పూర్వ జన్మ వృత్తాంతం తెలుసుకొని తన భార్యతో ఇలా చెప్పాడు.
ఓ ప్రాణేశ్వరీ! 'మన కుమార్తె తన ఏడో జన్మలో బ్రాహ్మణ స్త్రీగా జన్మించి కూడా రజస్వల అయిన సమయంలో ఇంటికి దూరంగా ఉండక ఇంటి పనులు అన్ని చేయుచూ అన్నం, కూర, పప్పు వంటి భోజన పదార్థాలు, వంట పాత్రలు తాకి పాపం చేసింది. ఆ పాప ఫలితంగా కలిగిన దోషం వల్ల ఈ జన్మలో ఆమె శరీరమంతా ఇలా పురుగులు వ్యాపించాయి. ఎన్ని జన్మల తరువాత అయిన పాప ఫలితాన్ని అనుభవించక తప్పదు. అందుకే ఇప్పుడు ఆమె ఆ దోష ఫలితాన్ని అనుభవిస్తోంది' అని చెప్పాడు.
బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఋతు సమయంలో విడిగా ఉండకుండా ఇల్లంతా కలియ తిరిగితే బ్రహ్మహత్యా దోషం అంటుకుంటుంది. అంతేకాకుండా మన కుమార్తె పూర్వ జన్మలో కొందరు బ్రాహ్మణ స్త్రీలు ఋషి పంచమి వ్రతాన్ని చేస్తుంటే ఆ వ్రతమును దూషించుట వలన శరీరమంతా పురుగులు వ్యాపించాయి. తెలిసో తెలియకో ఆ వ్రతాన్ని కళ్లారా చూడటం వలన ఈ జన్మలో కూడా ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణ జన్మ కలిగింది. ఇప్పుడు ఈమె మరల ఋషి పంచమి వ్రతాన్ని శాస్త్రోక్తంగా చేస్తే ఆ దోషం పరిహారం అవుతుంది' అని ఉదంకుడు తన భార్యతో చెప్పాడు.
ఈ కథను శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు వివరిస్తూ 'ఓ ధర్మరాజా! ఏ స్త్రీ ఈ వ్రతమును ఆచరించునో ఆమె సమస్త పాపముల నుంచి విముక్తి పొంది ఇహ లోకమున చాలా కాలం పుత్ర పౌత్రులతో భర్తతో అనేక భోగముల అనుభవించి, నిత్య సౌభాగ్యంతో స్వర్గలోకం చేరి చివరకు మోక్షం పొందును" అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా విని ధర్మరాజు సంతోషించెను. రానున్న ఋషి పంచమి రోజు సప్తర్షులను స్మరించుకొని శాస్త్రోకంగా పూజ చేసుకొని సకల దోషాలను తొలగించుకుందాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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