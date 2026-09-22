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శ్రీమహావిష్ణువు పక్కకు తిరిగే 'పరివర్తిని ఏకాదశి' ఇదేనా? చేయాల్సిన పూజలు, దానధర్మాలు ఇవే!

చాతుర్మాస్యంలో యోగనిద్రలో ఉన్న శ్రీమహావిష్ణువు  భాద్రపద శుక్ల ఏకాదశిన తన శయన భంగిమను మార్చుకుంటాడనే విశ్వాసం - 2026 సెప్టెంబర్ 22న పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రతం

Parivartini Ekadashi 2026
పరివర్తిని ఏకాదశి (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 2:53 AM IST

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Parivartini Ekadashi 2026 : సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథికి విశిష్ఠ ప్రాధాన్యం ఉంది. ఒక ఏడాదిలో 24 ఏకాదశులు ఉంటాయి. ఒక్కో ఏకాదశికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశిని పరివర్తిని ఏకాదశి అని అంటారు. ఈ ఏకాదశినే పద్మ ఏకాదశి, పార్శ్వ ఏకాదశి, జలఝులని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు.

పరివర్తిని ఏకాదశి అనే పేరు ఇలా వచ్చింది
చాతుర్మాస కాలంలో క్షీరసాగరంలో యోగనిద్రలోకి ప్రవేశించిన శ్రీమహావిష్ణువు ఈ ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తి తన శయన స్థితిలో పరివర్తనం చెందుతారని, అంటే ఎడమవైపు నుంచి కుడివైపుకు తిరుగుతారని అంటారు. అందుకే ఈ ఏకాదశికి పరివర్తిని ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది పరివర్తని ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు విష్ణుమూర్తిని ఎలా ఆరాధించాలి? ఎలాంటి దానధర్మాలు చేయాలి? ఈ ఏకాదశి వ్రత ఫలం ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలు విపులంగా తెలుసుకుందాం.

పరివర్తిని ఏకాదశి ఎప్పుడు?
భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశిని పరివర్తిని ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 22, మంగళవారం రోజు భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి తిథి పూర్తిగా ఉంది కావున ఈ రోజునే పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.

పరివర్తిని ఏకాదశి విశిష్టత
ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు యోగనిద్రలోకి ప్రవేశించిన శ్రీ మహా విష్ణువు భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి రోజు పరివర్తనం చెందుతాడని విష్ణు పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ పరివర్తిని ఏకాదశి ఉపవాసం వ్రతం ఆచరిస్తే, మంచి ఆరోగ్యం, సిరిసంపదలు, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని, సంకల్ప శక్తి పెరుగుతుందని విశ్వసిస్తారు. పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రతం గురించి సాక్షాత్తూ స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే యుధిష్ఠిరుడికి చెప్పినట్లు పండితులు చెబుతారు. ఈ ఏకాదశి రోజు చేసే ఉపవాస, జాగరణల దీక్ష వలన విశేషమైన శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రత విధానం
ప్రతి ఏకాదశికి ఆచరించినట్లుగా ఈ ఏకాదశి రోజు కూడా ఉపవాస, జాగరణలతో ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఈ పవిత్రమైన రోజున సూర్యోదయ సమయంలో నదీస్నానం చేయడం ఆరోగ్యకరమని శాస్త్రం చెబుతోంది. నదీస్నానం చేయడం వీలుకాని వారు స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త నదులను ఆవాహన చేసుకుంటూ సంకల్ప సహితంగా స్నానం చేయడం వలన గంగా స్నానం చేసిన ఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

పూజావిధానం
ఈ ఏకాదశి రోజు స్నానాదికాలు పూర్తి చేసుకుని శుచిగా పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. అనంతరం పూజా మందిరంలో ఈశాన్య దిక్కున మండపాన్ని ఏర్పరచాలి. పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టిన పీటపై శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను ప్రతిష్టించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని భగవంతుని సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి.

అభిషేక అర్చనలు
శ్రీలక్ష్మీ నారాయణులను భక్తి శ్రద్ధలతో, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి. తులసి దళాలతో, చేమంతులతో లక్ష్మి నారాయణులను అర్చించాలి. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. చక్ర పొంగలి, పులగం, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. అనంతరం కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. చివరగా పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రత కథను చదువుకుని అక్షింతలు వేసుకోవాలి.

ఆలయాల్లో ఇలా
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు విష్ణువు ఆలయంలో స్వామికి తులసీమాలను సమర్పిస్తే అనంత పుణ్యం లభిస్తుంది. ఈ రోజున శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు శివపార్వతులను, వినాయకుని పూజించడం వల్ల అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు. ఈ రోజు రాత్రి పాలు పళ్లు వంటి సాత్విక ఆహారం తీసుకుని రాత్రంతా భగవన్నామ స్మరణలో కాలక్షేపం చేస్తూ జాగరణ చేయాలి.

ఈ దానధర్మాలు శ్రేష్టం
పరివర్తిని ఏకాదశి రోజు అన్నదానం చేయడం వలన విశిష్టమైన ఫలితం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు వస్త్రదానం, గోదానం, భూదానం చేయడం శ్రేష్టమని పురాణాలు చెబుతాయి.

ద్వాదశి పారణ
పరివర్తిని ఏకాదశి మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి నిత్య పూజ యధావిధిగా పూర్తి చేసుకుని షడ్రసోపేతమైన మహా నైవేద్యాన్ని లక్ష్మీనారాయణులకు సమర్పించాలి. అనంతరం ఒక బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి నమస్కరించుకోవాలి. తరువాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.

పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రత ఫలం
పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించడం వలన మంచి ఆరోగ్యం, సిరి సంపదలు, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని, సంకల్ప శక్తి పెరుగుతుందని శాస్త్రవచనం.

మనం కూడా పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు, సిరిసంపదలు పొందుదాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం


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