విభూతి, కుంకుమ కాదు- ప్రసాదంగా మట్టి మాత్రమే- మృత్తికా ప్రసాదం వెనుక ఉన్న కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మహిమ ఇదే!
కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో మాత్రం పుట్ట మట్టిని వల్మీక మృత్తికగా ప్రసాదంగా అందించే ప్రత్యేక సంప్రదాయం- సర్పరూపుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రంలో లభించే ఆ మృత్తికను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తున్న భక్తులు
Published : August 18, 2026 at 2:49 AM IST
Kukke Subrahmanya Temple : సాధారణంగా దేవాలయాలకు వెళ్తే ఏ పండో, కాయో, పులిహోర వంటివి ప్రసాదంగా ఇస్తారు. అమ్మవారి ఆలయం అయితే కుంకుమ, శివాలయం అయితే విభూతి ప్రసాదంగా ఇవ్వడం తెలిసిందే! ఆలయాల్లో ఇచ్చే విభూతి, కుంకుమలను నుదుటిన ధరించడం వలన దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుందని, దైవబలం ఎల్లవేళలా రక్షిస్తుందని విశ్వాసం. అయితే ఒక ఆలయంలో ఇవేవి కాకుండా మృత్తిక అంటే మట్టిని ప్రసాదం ఇస్తారని తెలుసా! భక్తులు అత్యంత మహిమాన్వితంగా భావించే ఈ మృత్తిక ప్రసాదం ఏ ఆలయంలో ఇస్తారు? ఆ మహిమ ఏంటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మృత్తికా ప్రసాదం అంటే?
మృత్తికా ప్రసాదం అంటే దేవాలయంల్లో ప్రసాద్ రూపంలో పుట్ట మట్టిని ఇస్తారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం! అన్ని దేవాలయాల్లో ప్రసాదంగా భక్తులకు విభూది, కుంకుమ, చందనం తదితరాలను ఇస్తే నుదిటికి పెట్టుకోవచ్చు. ఒక వేళ పండ్లు లేదా తినే పదార్ధాలు ఇస్తే తినవచ్చు. అయితే ప్రసాద రూపంగా వచ్చే మన్ను ప్రసాదాన్ని తినేoదుకు అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది. అలా అని దాన్ని పడేసేందుకు మనస్సు ఒప్పుకోదు. అటువంటి సందర్భంలో ఎం చేయాలో మనస్సుకు తోచదు. మృత్తికా ప్రసాదంతో మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఆ ప్రసాదాన్ని ఎం చేయాలి? అసలు ఇలాంటి ప్రసాదాన్ని ఎక్కడ ఇస్తారు? ఇప్పుడు చూద్దాం
కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయం!
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయం. ఈ దేవాలయానికి వెళ్లిన భక్తులకు 'వల్మీక మృత్తిక' అంటే పుట్ట మన్ను ప్రసాదం రూపంలో అందిస్తారు.
ఆరు సర్పాల కాల నాగులా వెలసిన సుబ్రహ్మణ్యుడు
పశ్చిమ కనుమలలో దక్షిణ కర్ణాటక జిల్లా, కుమారగిరి ప్రాంతం దట్టమైన అడవుల మధ్యలో ధార నదీ తీరాన కుక్కే ఒక చిన్న గ్రామం. ఇక్కడ వెలసిన సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామి విగ్రహం పడగ విప్పి, కాపు కాస్తున్న ఆరు సర్పాల కాల నాగు మాదిరిగా ఉంటుంది. శంకరాచార్యులు తన దిగ్విజయ ధర్మయాత్రలో ఈ క్షేత్రంలో కొంతకాలం గడిపినట్లు, శంకరవిజయంలో తెలియ చేశారు. కుక్కే గ్రామం మధ్యలో ఈ ప్రాచీన ఆలయం ఉంటుంది.
పుట్ట మన్నే ప్రసాదంగా!
కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయంలో భక్తులకు ప్రత్యేకంగా పుట్ట మన్నును మృత్తికా ప్రసాదంగా ఇస్తారు. సర్పరూపుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పుట్ట మన్ను అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం వలన కానీ, భక్తితో ధరించడం వల్ల కానీ సర్ప దోషాలు, నాగ దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.
మృత్తిక ప్రసాదాన్ని ఎలా స్వీకరించాలి?
కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, సర్ప సంస్కార పూజలు చేసిన తర్వాత భక్తులకు ఈ మట్టి ప్రసాదాన్ని అందజేస్తారు. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా భక్తులు భావిస్తారు.
మృత్తిక ప్రసాదాన్ని ఎలా ధరించాలి?
పరమ పవిత్రమైన ఈ మృత్తిక ప్రసాదాన్ని భక్తితో నుదుటన బొట్టులాగా ధరించవచ్చు. లేదా చెవులకు కూడా రాసుకోవచ్చు. గర్భస్థ దోషాలు ఉన్నవారు, సంతానం కలగడంలో ఆలస్యం అవుతున్న వారు ఈ పుట్టమన్నును నీళ్లలో కానీ, పాలల్లో కానీ కలుపుకుని తాగడం వలన గర్భస్థ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. మృత్తిక ప్రసాదం ధరించడం వలన ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో చూద్దాం.
మృత్తికా ప్రసాదం ఫలితాలు
- మృత్తికా ప్రసాదాన్ని ఎవరు ధరిస్తారో వారికి నాగుల భయం ఉండదు. నాగ దేవతల అనుగ్రహం ఉంటుంది.
- ఎవరైతే పాములను చూసి చాలా భయపడతారో, ఎవరికైతే కలలో పాములు ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయో అటువంటి వారు మృత్తికా ప్రసాదాన్ని ధరిస్తే సర్పాల భీతి తొలగిపోతుంది.
- వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారు, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన ఏదో సమస్యతో వెనుతిరిగి పోతున్న వారు పెళ్లి చూపులకు వెళ్లే సమయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ధ్యానించి ఒక చిటిక మృత్తికను మరో చిటిక పసుపు వేడినీటిలో కలిపి, ఆ నీటితో స్నానం చేసి, అనంతరం మడి వస్త్రాలతో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సమక్షంలో నేతి దీపాన్ని వెలిగించి ప్రార్ధన చేస్తే వివాహం త్వరగా అవుతుంది.
- ఎవరైతే అర్ధం పర్ధం లేకుండా అసందర్భంగా మాట్లాడుతుంటారో అటువంటి వారికి కొబ్బరి నూనెలో ఒక చిటికె మృత్తికను వేసి తల దువ్వుకుంటే ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఉంటారు. అలాగే సమాజంలో మంచి వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకొంటారు.
- ఏ పిల్లలకైతే బాలారిష్ట దోషాలు ఉంటాయో, ఎక్కువుగా పళ్లను కోరుకుతుండటం, కింద పడి కొట్టుకోవడం, ఒకే వైపు తదేకంగా చూస్తూ ఉండడం, అదే పనిగా ఏడుస్తూ ఉండడం, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గిపోతూ ఉంటారో వారికి ఈ మృత్తిక ప్రసాదాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామిని ధ్యానించి పిల్లల నుదిటికి పెడితే వారు ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారు.
- వివాహమై చాలా కాలం గడిచినా సంతాన భాగ్యం లేనివారు మంగళవారం శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి పూజను చేసిన తరువాత దేవునికి ప్రసాదంగా పెట్టిన పాలకు ఒక చిటిక మృత్తికను వేసి దేవునికి చూపించి ప్రార్ధన చేసుకొని త్రాగితే స్వామి అనుగ్రహంతో ఖచ్చితంగా సంతాన భాగ్య్యం కలుగుతుంది.
- ఎవరింట్లో అయితే తులసి మొక్క ఎన్నిసార్లు మార్చినా వడలి పోతుంటాయో అటువంటి వారు తులసి మొక్క ఉన్న కుండీలో ఒక చిటిక మృత్తిక ప్రసాదాన్ని వేసి పెంచితే తులసి మొక్క ఎన్నటికీ వాడిపోదు.
- ఇవే కాకుండా నిత్యం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి మృత్తిక ప్రసాదాన్ని నుదుటిన ధరిస్తూ ఉంటే ఎలాంటి అనారోగ్యాలైనా తొలగిపోతాయి. గ్రహదోషాలు నుంచి ముక్తి లభిస్తుంది. భయాందోళనలు తొలగి ప్రశాంతమైన జీవితం సొంతమవుతుంది.
ఇంతటి మహిమాన్వితమైన కుక్కే సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయాన్ని మనం కూడా సందర్శించి మృత్తిక ప్రసాదాన్ని పొంది ధన్యత పొందుదాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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