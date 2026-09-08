బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు ఆలయాన్ని ఎందుకు శుద్ధి చేస్తారు? కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం విశేషాలివే!
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందుగా వచ్చే మంగళవారం రోజు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించడం సంప్రదాయం - కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం అంటే ఆలయాన్ని పవిత్రం చేసే శుద్ధి కార్యక్రమం
Published : September 8, 2026 at 4:01 AM IST
Koil Alwar Thirumanjanam : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు ఉత్సవమే! నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే ఈ క్షేత్రంలో ఏడాదికోసారి జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలు అతిపెద్ద ఉత్సవాలు. విశేషించి ఈ ఏడాది శ్రీవారి భక్తులను రెండు సార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు అలరించనున్నాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు జరిగే అతి పవిత్ర ఉత్సవమైన కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం ఉత్సవం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం అంటే?
'కోయిల్' అంటే ఆలయం, 'తిరుమంజనం' అంటే పవిత్ర స్నానం లేదా శుభ్రం చేయడం. శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే విశేషమైన బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందుగా ఆలయాన్ని ఒక భక్తుడిగా భావించి ఈ శుద్ధి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు.
కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం!
శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో సానుకూల శక్తిని పెంచడానికి, అత్యంత పరిశుభ్రతతో భగవంతుని ఆరాధనను కొనసాగించడానికి కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమం దోహదపడుతుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వంటి ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రాలలో ఈ సాంప్రదాయాన్ని కచ్చితంగా పాటిస్తారు.
ఎన్నిసార్లు నిర్వహిస్తారు?
సంవత్సరంలో ముఖ్యమైన పర్వదినాలైన ఉగాది, ఆనంద నిలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి మరియు ఆణివార ఆస్థానం వంటి పెద్ద పండగలకు ముందు వచ్చే మంగళవారం ఈ సేవను జరుపుతారు.
అంతా శాస్త్రోక్తంగా!
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనంలో భాగంగా, శ్రీవారి ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు.
ఎలా నిర్వహిస్తారు?
తిరుమంజనం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆనందనిలయం మొదలు బంగారు వాకిలి వరకు, అలాగే శ్రీవారి ఆలయం లోపల ఉన్న ఉప ఆలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణం, పోటు, గోడలు, పైకప్పు, పూజా సామగ్రి సహా వస్తువులు అన్నింటిని పవిత్ర జలాలతో శుభ్రం చేస్తారు. ఆలయ శుద్ధి సమయంలో స్వామి వారి మూలవిరాట్టు ను వస్త్రంతో పూర్తిగా కప్పి ఉంచుతారు.
పరిమళ ద్రవ్యాలతో సంప్రోక్షణ
శుద్ధి అనంతరం నామకోపు, శ్రీచూర్ణం, కస్తూరి పసుపు, పచ్చాకు, గడ్డ కర్పూరం, గంధం పొడి, కుంకుమ, కిచిలిగడ్డ తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలు కలగలిపిన పవిత్ర పరిమళ జలాన్ని ఆలయమంతటా సంప్రోక్షణం చేయడం జరుగుతుంది.
స్వామివారి దర్శనం అప్పుడే!
అనంతరం స్వామి వారి మూల విరాట్టుకు కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించి ప్రత్యేక పూజలు, నైవేద్యం కార్యక్రమాలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. అనంతరం భక్తులను సర్వదర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
ఆర్జిత సేవలు రద్దు
కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమం సందర్భంగా టీటీడీ అధికారులు మంగళవారం స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవను రద్దు చేసారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించరు. శుద్ధి కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక ఉదయం 11 గంటలకు భక్తులను యధావిధిగా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు
కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ జరిగే రోజు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు అనుమతించరు. ఈ సేవ కారణంగా ఎవరికీ దర్శనాలు ఉండవు. కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కారణంగా బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేయడంతో సిఫార్సు లేఖలు కూడా స్వీకరించరు. కాగా ఈ తిరుమంజనం సేవలో పాల్గొనేందుకు ఎంతోమంది భక్తులు ఉత్సాహం చూపినా అందిరికీ ఈ సేవలో పాల్గొనే భాగ్యం కలగదు.
దుర్లభమైన ఈ పవిత్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఆ శ్రీనివాసుని మనసారా వేడుకుందాం.
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